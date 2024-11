Orange Business: Neue Plug-and-Play-GenAI-Lösungen für Unternehmen

Orange Business führt mit „Live Intelligence“ eine Reihe von Plug-and-Play-GenAI-Lösungen für Unternehmen ein

– Orange Business erweitert sein „Live Intelligence“-Angebot und reichert es mit einer neuen Multi-LLM-Lösung an, um den Zugang zu GenAI zu demokratisieren.

– Unternehmen jeder Größe sowie lokale Behörden profitieren von der einfach zu implementierenden und benutzerfreundlichen Lösung und können das volle Potenzial von GenAI ausschöpfen.

– Die verantwortungsvolle GenAI-Lösung, die auf internen Innovationen beruht, stellt sicher, dass die Daten der Unternehmen in Europa gehostet werden.

Orange Business kündigt die Einführung seiner umfassenden GenAI-Lösung Live Intelligence an. Die Lösung des europäischen Netzwerk- und Digitalintegrators wird den Einsatz und die Verwaltung der GenAI-Technologie für Unternehmen jeder Größe sowie für Behörden in Frankreich und bald auch in Europa vereinfachen.

Die Lösung, die im vergangenen Jahr von mehr als 50.000 Orange Mitarbeitern getestet wurde, wurde ursprünglich von Orange Innovationsteams entwickelt. Die Benutzerfreundlichkeit hat zu einer raschen Akzeptanz und zu erheblichen Effizienzsteigerungen geführt.

Live Intelligence ist ein wirksames Mittel gegen das wachsende Phänomen der „Schatten-KI“. Diese entsteht, wenn Mitarbeiter kostenlose Online-Lösungen unkontrolliert nutzen und die Unternehmen dadurch dem Risiko des Verlusts sensibler Daten ausgesetzt sind.

Ein Schritt in Richtung Demokratisierung von GenAI

Bereits im März 2024 hat Orange Business sein souveränes GenAI-Angebot gestartet. Nun wird die Live Intelligence-Reihe durch ein neues Multi-LLM-Angebot erweitert, das sowohl die Bedürfnisse von Einsteigern als auch von erfahrenen Nutzern erfüllt. Live Intelligence ist einfach zu bedienen und wird im SaaS-Modus angeboten. Es zielt darauf ab, die Einführung von GenAI für alle Unternehmen zu beschleunigen, einschließlich der KMU, die den Kern der europäischen Wirtschaft darstellen. Über eine unkomplizierte und intuitive Schnittstelle haben die Mitarbeiter Zugang zu einer Bibliothek mit voreingestellten Eingabeaufforderungen, die es ihnen ermöglichen, die häufigsten Anwendungsfälle zu bearbeiten: ein Dokument analysieren oder zusammenfassen, wichtige Informationen aus einer E-Mail-Kette extrahieren, ein Sitzungsprotokoll schreiben, eine Agenda entwerfen, Interviews vorbereiten oder Artikel bearbeiten.

Diese grundlegenden Funktionen können von Teams leicht übernommen werden und bieten einen echten Gewinn an betrieblicher Effizienz. Die Lösung bietet Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, ohne die Kontrolle über sichere Daten zu beeinträchtigen, die weiterhin in Europa gehostet und verwaltet werden. Somit können Unternehmen den Einsatz und die Nutzung von GenAI überwachen, wie beispielsweise die Art des LLM, die Anzahl der Nutzer und ein Consumption Dashboard.

Vereinfachter Zugang zu GenAI für alle Unternehmen

Gartner prognostiziert, dass bis 2026 80 % der Unternehmen GenAI eingeführt haben werden, diese aber derzeit vor mehreren Herausforderungen hinsichtlich der Einführung dieser Technologie stehen. Wesentliche Hindernisse sind hohe Einstiegskosten, technische Komplexität und die Sorge um Datenlecks. Mit Live Intelligence hilft Orange Business Unternehmen, diese Hindernisse zu überwinden und unterstützt in jeder Einsatzphase der Lösung – angefangen bei der Identifizierung wertschöpfender Anwendungsfälle bis hin zu ihrer Implementierung. Auch die Schulung und Eingewöhnung der Teams wird sichergestellt.

Live Intelligence bietet eine komplette GenAI-Lösung, die Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu kontrollierten Preisen kombiniert. „Mittelpunkt unserer Strategie ist es, Unternehmensinnovationen durch digitale Dienste zu unterstützen. Live Intelligence ermöglicht es allen Unternehmen – unabhängig von ihrer Größe oder Branche – die Leistung von GenAI zu nutzen, um ihre betriebliche Effizienz und die Kundenerfahrung zu verbessern, ohne die Sicherheit ihrer Daten zu gefährden. KI ist mehr als nur eine Technologie. Sie stellt einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise dar, wie wir uns zukünftige Anwendungen vorstellen“, sagte Aliette Mousnier-Lompre, Chief Executive Officer von Orange Business.

Orange Business, die Unternehmenssparte der Orange Group, ist ein führender Netzwerk- und Digitalintegrator. Er unterstützt seine Kunden dabei, einen positiven Impact zu erreichen und digitale Geschäfte zu tätigen. Die Kombination aus Expertise in den Bereichen Konnektivität der nächsten Generation, Cloud und Cybersicherheit sowie Plattformen und Partnern bildet die Grundlage für Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit 30.000 Mitarbeitern in 65 Ländern unterstützt Orange Business seine Kunden bei der Transformation, indem es eine durchgängig gesicherte digitale Infrastruktur bereitstellt und sich auf das Erlebnis für Mitarbeiter, Kunden und den Betrieb konzentriert. Mehr als 30.000 B-to-B-Kunden weltweit vertrauen auf Orange Business.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 39.7 Milliarden Euro im Jahr 2023 und 292 Millionen Kunden weltweit (Stand 30. September 2024). Im Februar 2023 stellte die Gruppe ihre Strategie „Lead the Future“ vor, die auf einem neuen Geschäftsmodell basiert und auf Verantwortung und Effizienz ausgerichtet ist. „Lead the Future“ setzt auf Exzellenz im Bereich Netzwerk, um die führende Stellung von Orange in puncto Servicequalität zu stärken.

Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Für weitere Informationen besu-chen Sie https://www.orange-business.com/en oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X: @orangebusiness

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

