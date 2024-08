Optimizely befördert Shafqat Islam zum President

Ab sofort leitet Shafqat Islam die gesamten Produkt-, Technologie- und Marketing-Aktivitäten von Optimizely.

Berlin, 09. August 2024 – Optimizely, der führende Anbieter von digitalen Erlebnisplattformen (DXP), gab die Beförderung von Shafqat Islam zum President bekannt. Zuvor war Islam CMO bei Optimizely sowie CEO und Mitgründer der marktführenden Content Marketing Plattform Welcome, die Optimizely im Jahr 2021 übernommen hat.

In seiner neuen Rolle ist Shafqat Islam nicht nur für die Produkt- und Entwicklungsteams von Optimizely verantwortlich, sondern wird auch weiterhin die Marketing-Aktivitäten des Unternehmens leiten. So wachsen die drei Bereiche noch enger zusammen, und die Zusammenarbeit mit Rupali Jain (Chief Product Officer bei Optimizely) und Aniel Sud (Chief Technology Officer bei Optimizely) kann weiter vertieft werden.

Shafqat Islam war maßgeblich am Wachstum des Unternehmens beteiligt und auch verantwortlich für die Markteinführungen von Optimizely One, dem branchenweit ersten KI-basierten Betriebssystem für Marketer. „Seit gut drei Jahren ist Shafqat eine treibende Kraft bei Optimizely“, sagt Alex Atzberger, CEO von Optimizely. „Sein inspirierender, praxisorientierter Führungsstil sowie seine Expertise in den Bereichen Technologie und Marketing macht ihn zur idealen Führungskraft, um den Erfolg von Optimizely weiter voranzutreiben.“

Shafqat Islam ergänzt: „Ich bin der Meinung, dass Optimizely eines der besten Softwareunternehmen auf dem SaaS-Markt ist. Denn wir haben einen starken Fokus auf unsere Kunden, eine tolle Unternehmenskultur und ein hoch motiviertes Team. Daher bin ich zuversichtlich: Wenn die Produkt-, Entwicklungs- und Marketingteams noch enger zusammenarbeiten, können wir Lösungen entwickeln, die unsere Kunden noch erfolgreicher machen.“

Optimizely hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marketer mit Optimizely One, dem weltweit ersten Betriebssystem für Marketingteams, zu unterstützen. Dafür kombiniert Optimizely One branchenführende Lösungen in den Bereichen Content Management, Content Marketing, Experience, Commerce und Personalisierung und unterstützt jede Phase des Marketing-Lifecycles mit einem einzigen, KI-beschleunigten Workflow. Mit der Flexibilität einer vollständig kompatiblen Plattform unterstützt Optimizely globale Marken wie H&M, Salesforce, Zoom und Toyota dabei, Inhalte rasch zu erstellen, Experimente zuverlässig durchzuführen und Experience in höchster Qualität zu liefern. Erfahren Sie mehr auf optimizely.com.

Optimizely und Optimizely One sind Marken von Optimizely North America Inc. und in den USA, der EU, Großbritannien und anderen Ländern eingetragen (oder zur Eintragung angemeldet). Alle genannten Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zu Referenzzwecken verwendet.

