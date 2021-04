Optimistischer Corona-Ohrwurm von “Englishman in Berlin”

Wenn der Spuk vorbei ist (Song)

Von der Sehnsucht der Kulturschaffenden handelt der aktuelle Titel “Wenn der Spuk vorbei ist” von “Englishman in Berlin”. Der in Berlin lebende britische KĂĽnstler schafft es immer wieder mit seinen zeitlosen Singer/Songwriter-Liedern GemĂĽter zu bewegen und Menschen zum Nachdenken anzuregen. So auch hier mit seinem neuesten Werk: “Wenn der Spuk vorbei ist” gibt den Hörern wieder Hoffnung. Hoffnung auf den Weg zurĂĽck in die Normalität…

Kaum jemand haben die Corona-MaĂźnahmen so hart getroffen wie die live auftretenden KĂĽnstler. Der bekannte Kinderliedermacher Robert Metcalf hat fĂĽr sein Erwachsenen-Projekt “Englishman in Berlin” einige KĂĽnstler (Sulli Puschban, Falk Breitkreuz, Rebecca Carrington, Colin Brown, Guido Raschke, Markus Rohde und Andi Steil) um sich geschart, um gemeinsam fĂĽr eine bessere Zukunft anzusingen. Ging der KĂĽnstler im Dezember letzten Jahres noch davon aus, dass der Titel ggf. bereits im FrĂĽhjahr 2021 keine Relevanz mehr haben dĂĽrfte, so wissen wir nun alle, dass uns die aktuellen Geschehnisse eines Besseren belehrt haben und viele Berufsgruppen (die sich in groĂźer Not befinden), noch eine lange Durststrecke werden ĂĽberbrĂĽcken mĂĽssen… ihnen allen möchte der KĂĽnstler Mut machen.

In drei Variationen kann man sich den hoffnungsvollen Track zu GemĂĽte fĂĽhren:

Der K-Mix eröffnet die Maxi-Single und wartet mit hervorragendem Satzgesang sowie gekonnter Swing-Instrumental-Begleitung auf. Neben dezent und einfĂĽhlsam gespielter Schlagzeugbegleitung mit “Jazz-Besen” sind auch schöne Gitarrenphrasen zu hören. Besonders eindrucksvoll ist das brillante und gekonnt in Szene gesetzte “Trompetensolo” von Rebecca Carrington, das nur mit der menschlichen Stimme erzeugt wurde. Beeindruckend auch Colin Browns tiefe Bassstimme…

In bester Swing-Jazz-Manier wird die Eröffnungsvariante im J-Mix noch um echte, gut klingende Klarinettensololinien von Falk Breitkreuz und ein schönes Pianosolo von Guido Raschke erweitert.

Wer es lieber puristischer mag, wird mit dem O-Mix, also der reinen Singer/Songwriter-Variante von Robert Metcalf (Gesang / Gitarrenbegleitung) gut bedient. Produziert wurde der Titel von Robert Metcalfs langjährigem Studiobegleiter und Produzenten Hein Schneider.

Insgesamt ein schöner, hoffnungsvoller Ohrwurm, der Lust macht mehr von “Englishman in Berlin” und seinem kreativen Mastermind Robert Metcalf zu hören. Der Musiker konnte in den vergangenen Monaten immer mehr neue Hörerkreise fĂĽr sich erschlieĂźen und wird mittlerweile auch auf diversen Streaming-Plattformen regelmäßig gestreamt. Sein gleichwohl nachdenkliches wie stimmungsvolles Werk “Walking Backwards” fĂĽhrt dort die persönliche “Streaming-Hit-Liste” an. Machen Sie sich am besten selbst einen Eindruck und folgen dem charismatischen KĂĽnstler auf Spotify & Co.

