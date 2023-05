Optimiert: Holzbearbeitung und Leichtbau mit dem LUKAS-Produktsortiment

Anspruchsvolle Projekte brauchen professionelle Produkte

Als einer der führenden Hersteller von Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen bietet LUKAS-ERZETT das perfekte Sortiment für die Holzbearbeitung und Leichtbau. Von manuellen Werkzeugen bis hin zu Roboteranwendungen bietet das Unternehmen alles, was man für anspruchsvolle Projekte braucht. Mit langjähriger Erfahrung und einem starken Fokus auf Technologie und Innovation ist LUKAS-ERZETT der ideale Partner für jeden, der verlässliche Werkzeuge im Bereich Holzbearbeitung und Leichtbau braucht.

Der Leichtbau ist nach wie vor ein innovatives Konzept, das sich besonders in den letzten Jahren in vielen Branchen bewährt hat und stetig mehr an Bedeutung gewinnt. Der Fokus liegt dabei auf der Verwendung von leichten, aber robusten Materialien, um Gewicht zu sparen und gleichzeitig die Stabilität und Funktionalität zu erhöhen. In der Holzbearbeitung spielt Leichtbau eine wichtige Rolle, da er es ermöglicht, beispielsweise Bauprojekte zu realisieren, die sonst aufgrund ihres Gewichts nicht möglich wären. Die Verwendung von hochwertigen Werkzeugen ist hierbei entscheidend, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.

LUKAS-ERZETT bietet eine breite Palette maßgeschneiderter Werkzeugen für die Holzbearbeitung, die unter anderem speziell auf die Anforderungen des Leichtbaus abgestimmt sind. LUKAS-Werkzeuge zeichnen sich durch ihre besonders hohe Präzision, Langlebigkeit und Effizienz aus. Darüber hinaus sind sie einfach zu handhaben und ermöglichen stets eine schnelle und sichere Bearbeitung des Materials.

Aufgrund seiner Zahnung ist ein Fräser grundsätzlich für unterschiedlich harte Werkstoffe geeignet. Doch wo HSS- und Hiebfräser schnell klein beigeben, überzeugt der Raspelfräser Wood von LUKAS durch seine außerordentlich lange Standzeit. Der Fräser „Wood“ ist für nahezu alle Werkstoffe geeignet, die eine vergleichbare Härte wie Holz haben und über ähnliche Eigenschaften (Dichte, Zähigkeit, etc. ) verfügen. Möglich macht es die Herstellung aus feinkörnigem Hartmetall: Damit lassen sich Holz und andere Leichtbauwerkstoffe lange bearbeiten. Vor allem beim Entgraten, Modellieren und Glätten trumpft der Raspelfräser Wood durch schnellen Materialabtrag auf.

Leichtbauwerkstoffe, beispielsweise auf Polyurethan-Basis, sind ein wichtiger Faktor im modernen Konstruktionsbau. Durch ihre geringe Dichte und gleichzeitig hohe Stabilität eignen sie sich ideal für Anwendungen in der Luft- und Schifffahrt. Diese Werkstoffe kommen beispielsweise in Flugzeugkabinen und auf Schiffen zum Einsatz, um ein geringes Gesamtgewicht zu erreichen und damit Kraftstoffeffizienz und Effektivität zu steigern. Darüber hinaus bieten sie auch verbesserte Schalldämmung und Brandresistenz.

LUKAS verfolgt den Anspruch, Qualität und Sicherheit mit zukunftsorientierten Antworten zu vereinen. Die hauseigene Entwicklungsabteilung verfügt über langjähriges und umfangreiches Anwender-, Produktions- und Branchenwissen und optimiert das Sortiment kontinuierlich weiter, um Ihnen auch bei der Bearbeitung von fortschrittlichen Werkstoffen stets beste Leistung bieten zu können. LUKAS ist mit seinen hohen Qualitätsansprüchen nicht nur auf Herstellung und Handel seiner Produkte fokussiert, sondern auch ganz besonders auf die Beratung durch Experten zu Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen und einem umfangreichen einsatzoptimierten Zubehörprogramm spezialisiert.

Ein weiterer beliebter Leichtbauwerkstoff sind Verbundfaserplatten, die aufgrund ihrer hohen Festigkeit und Steifigkeit bei geringem Gewicht häufig in der Konstruktion von Gebäuden, Transport- und Sportgeräten Begeisterung findet. Diese Werkstoffe bestehen aus einer Kombination von Harzen und reinen Faserstoffen, die unter Druck und Hitze verpresst werden. Verbundfaserplatten zeichnen sich besonders durch ihre hohe Belastbarkeit, gute Schlagfestigkeit und lange Lebensdauer aus. Außerdem sind sie beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung. Bei der Bearbeitung dieses Werkstoffs beispielsweise kommen etwa die Vorteile der LUKAS Fräser voll und ganz zum Einsatz:

Schon mit wenig Kraftaufwand lässt es sich mit dem Raspelfräser von LUKAS zügig arbeiten, denn Dank der groben Schneidengeometrie des Frässtifts „Wood“ zeigt dieser sich in Holz oder Weichmaterialien stets angriffslustig und schneidfreudig. Störende Vibrationen sind dem Raspelfräser Wood fremd. Neben Holz kann dieses Werkzeug alle Arten von Kunststoffen sowie Gummi bearbeiten und ist damit der optimale Allrounder für den Einsatz im Modellbau.

In industriellen Branchen, wie Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt und Maschinenbau spielt professioneller Modellbau eine wichtige Rolle. Neuartige Bauteile werden durch Modell- und Formenbaumethoden aus unterschiedlichen Materialien wie beispielsweise Holz, Verbundfaser- oder Hartschaumplatten erstellt. Nach dem Formen des Werkstücks folgt die feinere Nachbearbeitung: Entgraten, Modellieren und Glätten sind das ideale Terrain des LUKAS-Frässtifts Wood. Zudem ist er auch universell von Holz, über WPC-Kunststoffe bis hin zu Buntmetallen einsetzbar.

Als Hersteller hochwertiger Werkzeuge rund um Oberflächenbearbeitung ist es LUKAS-ERZETT besonders wichtig, stetig für guten Kundenservice zu sorgen.Das bedeutet, vor, während und nach dem Kauf unsere Kunden zu unterstützen, beraten – bei Bedarf auch individuell. Als führender Anbieter von Werkzeugen für die Holzbearbeitung und den Leichtbau, bietet LUKAS-ERZETT innovative und hochwertige Lösungen, die auf die Bedürfnisse und Herausforderungen seiner Kunden abgestimmt sind. Ob für den Modellbau, die Automobilbranche oder große Bauprojekte – LUKAS-ERZETT bietet nicht nur für die Holzbearbeitung und den Leichtbau die richtigen Werkzeuge für jeden Anwendungsfall und ist damit Ihr optimaler Partner.

Als einer der technologisch führenden Hersteller von Systemlösungen für Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen ist die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG mit Sitz im Großraum Köln im Oberbergischen Kreis auf die Herstellung, den Handel und die Beratung von Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm spezialisiert.

