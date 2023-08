Optimale Lagergestaltung

Wie man sie schafft

Die Optimierung der logistischen Abläufe, eine höhere Produktivität, eine bessere Kontrolle über den Betrieb der Anlage sowie eine höhere Sicherheit und Mitarbeiterzufriedenheit sind nur einige der Vorteile, die ein richtig konzipiertes Lager bietet. Die Umsetzung und ordnungsgemäße Vorbereitung ist ein wesentliches Element für einen effizienten Lagerbetrieb.

Sammeln Sie alle erforderlichen Daten

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die erforderlichen Daten, die für die Erstellung eines Speicherprojekts relevant sind. Sie sind unter anderem entscheidend für die Wahl des richtigen Lagersystems. Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass jedes Unternehmen anders ist und andere Lagerungsbedürfnisse hat. Daher sollten Sie auch alle zusätzlichen Informationen über die zu lagernden Produkte erfassen, die aus Sicht der Bedürfnisse Ihres Unternehmens wichtig sind.

Ermitteln Sie zunächst die Merkmale des zu lagernden Produkts:

– Anzahl der Lagereinheiten pro Lagerkanal

– die Abmessungen der Lagereinheit,

– Gewicht der Lagereinheit.

Vermerken Sie dann mit einem zusätzlichen Kommentar jedes Produkt, das Folgendes erfordert

– eine besondere Handhabung oder Lagerung,

– besondere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind.

Erstellung eines vorläufigen Lagerentwurfs

Bevor mit der Erstellung des vorläufigen Lagerentwurfs begonnen wird, müssen zunächst die in das Projekt aufzunehmenden Lagerbereiche festgelegt werden. Unter einer Zone versteht man in diesem Fall einen separaten Bereich, in dem spezifische (und für jeden Bereich unterschiedliche) Lagertätigkeiten durchgeführt werden.

Um sie abzugrenzen, müssen Sie zunächst definieren, welche Aufgaben in Ihrem Lager ausgeführt werden. Mit diesem Wissen können Sie die Zonen im Lager richtig anordnen, ihre Größe bestimmen und die optimale Verteilung der Waren zwischen ihnen planen.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der häufigsten Zonen in Lagerhäusern:

– Be- und Entladezone,

– Empfangsbereich

– Lagerbereich,

– Kommissionierbereich,

– Versandbereich

– Retourenbereich,

– Servicebereich.

Lastaufnahmemittel In der Phase der Vorbereitung der allgemeinen Skizze des Lagerentwurfs müssen Sie wissen, ob in Ihrem Lager z. B. Gabelstapler eingesetzt werden sollen. So können Sie die Lage der Arbeitsgänge planen und sie an die Besonderheiten der Lastaufnahmemittel anpassen.

Erstellen Sie einen genauen Lagerplan

Verwenden Sie die in den beiden vorangegangenen Schritten gesammelten Daten, um den endgültigen Lagerplan zu erstellen.

Ergänzen Sie diese mit Informationen zu folgenden Punkten

– Die Art und die Abmessungen der Regale, die Sie im Lager installieren wollen.

– Wenn Sie planen, das Lager in Zukunft zu erweitern oder seine Kapazität zu erhöhen, berücksichtigen Sie dies bei der Gestaltung und Größe der geplanten Flächen.

– Achten Sie darauf, wie die Lasten verteilt werden und ob es in einem der Lagerbereiche Engpässe gibt, die zu Störungen des Warenflusses führen können.

– Analysieren Sie die Informationen, die Sie bisher über Ihr Lager gesammelt haben, im Hinblick auf die Automatisierungsmöglichkeiten. Es kann sein, dass die teilweise oder vollständige Automatisierung einiger Prozesse Ihnen greifbare Vorteile bringen könnte.

– Wenn Ihr Lager computerisiert ist, stellen Sie sicher, dass die Änderungen, die Sie bei der Neugestaltung des Lagers vornehmen, mit dem von Ihnen verwendeten WMS kompatibel sind.

Besprechen Sie das Lagerkonzept mit Ihren Mitarbeitern. Wenn Sie deren Feedback einholen, entdecken Sie vielleicht Probleme, die in der Planung nicht berücksichtigt wurden und die zur Produktivität der Anlage beitragen können.

Die Planung eines Lagers mag auf den ersten Blick eine äußerst schwierige Aufgabe sein. Ein gut ausgearbeiteter Aktionsplan, seine gewissenhafte Umsetzung und der Einsatz von Fachleuten auf diesem Gebiet sollten jedoch zur Gestaltung eines effizient funktionierenden Lagers führen.

