Optimale Anschlussflüge für deutsche Gäste: Air Astana bedient Kostanai ab dem Drehkreuz Nur-Sultan

Die bei zahlreichen Passagieren aus Deutschland beliebte nordkasachische Stadt Kostanai bedient Air Astana im kommenden Sommer ab ihrem Drehkreuz Nur-Sultan. Praktisch für die Fluggäste: Wenn sie mit dem täglichen Nonstopflug aus Frankfurt um 7:20 Uhr morgens in Nur-Sultan landen, erfolgt der Weiterflug bereits 65 Minuten später. Nach 1:20 Stunde Flugzeit erreichen sie dann Kostanai am frühen Vormittag um 9:45 Uhr. Die Verbindung zwischen Nur-Sultan und Kostanai bedient Air Astana vom 1. Juni bis zum 14. September 2022 jeweils mittwochs, samstags und sonntags.

„Während der Sommermonate verzeichnen wir aus Deutschland stets eine hohe Nachfrage für Flüge nach Kostanai, zum Beispiel aus dem Großraum Hannover. Viele Passagiere reisen dann in den Norden Kasachstans, um dort Freunde, Verwandte oder ihre Familie zu besuchen“, berichtet Susith Hettihewa, Air Astanas Senior Regional Manager EU Central & East, Turkey. „Daher freuen wir uns, dass wir 2022 dreimal pro Woche eine hervorragende Anschlussverbindung zu unseren Flügen aus Frankfurt bieten, zumal Passagiere, die nicht aus Frankfurt kommen, unser Rail-&-Fly-Angebot zur Anreise an den Flughafen nutzen können.“

Darüber hinaus vergrößert Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete nationale Fluggesellschaft Kasachstans, auf den Flügen ab Frankfurt das Sitzplatzangebot. Zum Einsatz kommen dann moderne Flugzeuge vom Typ Boeing B767-300ER mit 193 Plätzen in Economy Class sowie 30 komfortablen Flatbed-Sitzen in Business Class.

Im Sommer fliegt Air Astana damit achtmal pro Woche von Deutschland nach Kasachstan. Neben den täglichen Flügen von Frankfurt in die Hauptstadt Nur-Sultan besteht nach wie vor die Verbindung zwischen Frankfurt und Uralsk im Westen des Landes, die Air Astana jeden Mittwoch bedient.

Weitere Informationen zum Flugangebot von Air Astana gibt es auf der Website der Airline unter airastana.com/ger/de-DE.

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat den Flugbetrieb im Mai 2002 als Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent aufgenommen.

Air Astana ist eine internationale Full-Service-Fluggesellschaft und betreibt eine der jüngsten Flotten weltweit mit 35 hochmodernen Flugzeugen, darunter Boeing 767, Airbus A320/A320neo, Airbus A321/A321neo/A321LR und Embraer E190-E2.

Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als „The Best Airline in Central Asia“ gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten bis 2021 regelmäßig errungen werden. Außerdem gehört Air Astana zu den wenigen international führenden Fluggesellschaften, die 2021 von Skytrax fünf Sterne und somit die höchste Auszeichnung im Bereich „Covid-19-Safety“ erhalten haben. Die Fluggesellschaft bekam ebenfalls eine Auszeichnung bei den Travellers“ Choice Awards von Trip Advisor sowie 5 Sterne in der Kategorie „Major Regional Airlines“ bei den APEX Awards drei Jahre in Folge von 2018 bis 2020.

