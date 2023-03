OPERNFESTIVAL UNTER DEM NORDISCHEN SOMMERHIMMEL

München, 14. März 2023 – Diesen Sommer versammeln sich fast 70.000 Musikliebhaber in der finnischen Stadt Savonlinna zu den alljährlichen Opernfestspielen. Zu den diesjährigen Höhepunkten gehören Romeo und Julia, Die Zauberflöte und Der Barbier von Sevilla. Zum ersten Mal wird auch ein Musical, Anatevka, bei den Festspielen aufgeführt. Das Savonlinna Opera Festival ist eines der weltweit führenden Opernfestivals und findet vom 1. bis 30. Juli 2023 in der mittelalterlichen Festung Olavinlinna im finnischen Savonlinna statt.

Ville Matvejeff, Künstlerischer Leiter des Savonlinna Opera Festivals, sagte: „Neben den wunderschönen Opernproduktionen bieten Savonlinna und Olavinlinna auch herrliche Naturerlebnisse. Die Besucher können die hellen nordischen Sommernächte in einem mittelalterlichen Burghof erleben, während sie weltberühmten Opernstars lauschen. Wir bieten eine Atmosphäre, eine Akustik und ein Opernerlebnis, wie es nur wenige andere auf der Welt bieten können.“

Highlights des Jahres

Bei den diesjährigen Opernfestspielen in Savonlinna werden vier Opern und ein Musical mit insgesamt 25 Aufführungen aufgeführt. Auf dem Spielplan stehen Romeo und Julia, Die Zauberflöte, Der Barbier von Sevilla und die neue Oper A Room of One“s Own (Ein eigenes Zimmer) in einer Doppelvorstellung mit Herzog Blaubarts Burg. Zu den hochkarätigen Gastkünstlern gehören Lisette Oropesa, Frederic Antoun, Mika Kares und der Dirigent Sakari Oramo.

Eröffnet wird das Festival am 1. Juli 2023 mit Gounods Romeo und Julia unter der Regie von Amy Lane, die die Story in den gefährlichen Straßen des New York des 19. Jahrhunderts ansiedelt und damit eine faszinierende Spannung zur liebevollen Musik von Charles Gounod erzeugt. Bei dieser Aufführung handelt es sich um ein schwedisches Gastspiel der Oper Malmö, wo das Stück im November 2022 seine Premiere fand.

Die Hauptrollen in Romeo und Julia werden von Lisette Oropesa und Frederic Antoun gespielt, die sich mit der finnischen Sopranistin Marjukka Tepponen, die kürzlich an der Metropolitan Opera in New York debütierte, und Antonio Poli abwechseln.

50 Jahre Die Zauberflöte

„Mozarts Zauberflöte ist die bei weitem beliebteste Oper bei unseren Besuchern“, berichtet Ville Matvejeff, Künstlicher Leiter des Opernfestivals von Savonlinna. „In diesem Jahr feiern wir den 50. Jahrestag der Premiere der Zauberflöte bei unseren Festspielen. Zu diesem Anlass haben wir die Oper ein wenig modernisiert, und wir sind gespannt, wie das Publikum auf unsere Aktualisierung reagiert.“

Sakari Oramo wird die Aufführungen dirigieren, und das Ensemble wird mit führenden finnischen Opernsängern wie Tuuli Takala, Anu Komsi, Tuomas Katajala und Mika Kares besetzt sein.

Zukünftiger Weltstar

In der letzten Woche des Festivals gastiert das Theater Hagen aus Deutschland mit dem Stück Anatevka und zeigt ein Doppelkonzert mit der neuen Oper A Room of One“s Own (Ein eigenes Zimmer) des renommierten finnischen Komponisten Outi Tarkiainen und Herzog Blaubarts Burg von Bela Bartok.

Outi Tarkiainen wird als zukünftiger Weltstar beschrieben. Sie steht an der Schwelle zu einer großen internationalen Karriere. Hochkarätige Ensembles wie das BBC Philharmonic, das BBC Symphony Orchestra, das San Francisco Symphony und das Royal Stockholm Philharmonic Orchestra beauftragten sie bereits. Ihre Werke wurden von Orchestern auf der ganzen Welt aufgegriffen und ihr Stück Midnight Sun Variations wurde 2019 bei den BBC Proms uraufgeführt.

Anreise und Tickets

Savonlinna liegt im Osten Finnlands, etwa 400 Kilometer von der Hauptstadt Helsinki entfernt. Die Stadt liegt wunderschön am größten See des Landes, dem Saimaa-See, und die Festung Olavinlinna befindet sich auf einer kleinen Insel. Die Seenlandschaft der Region gilt als eine der schönsten Gegenden Finnlands, und das jährliche Festival gilt als eines der schönsten Opernfestivals der Welt.

Savonlinna ist von Helsinki aus leicht mit dem Zug oder mit dem Flugzeug zu erreichen. Weitere Informationen sowie Eintrittskarten für das Savonlinna Opera Festival gibt es unter www.operafestival.fi

Außerdem bieten die beiden Reisebüros Behringer Touristik GmbH und Studiosus Reisen München GmbH Pauschalreisen von Deutschland nach Savonlinna an:

– Behringer Touristik GmbH: https://www.behringer-touristik.de/finnland-natur-und-kulturerlebnis-zu-allen-jahreszeiten/

– Studiosus Reisen München GmbH: https://www.studiosus.com/Finnland/Helsinki/17S1–Finnland-Opernfestival-in-Savonlinna–Fluganreise

Das Savonlinna Opera Festival ist die wichtigste Kulturveranstaltung Finnlands. Es ist weltberühmt für seine hochwertigen Opernaufführungen und Konzerte und bringt jeden Sommer Musikliebhaber aus der ganzen Welt in die am Saimaa-See gelegene Stadt Savonlinna. Das einmonatige Festival findet in Olavinlinna statt, einer hoch aufragenden mittelalterlichen Burg am größten See Finnlands. Dies schafft eine dramatische Atmosphäre für die 70.000 Besucher. Dort erleben die Festivalbesucher Klassiker und selten gesehene Werke sowie Weltpremieren und Gastproduktionen angesehener Opernhäuser wie der Scala.

