openthinclient ersetzt bei der RONAL GROUP aufwändige Windows-Installation

Die RONAL GROUP, ein weltweit führender Hersteller von Leichtmetallrädern, hat in ihrer Produktion in Landau eine aufwändige Windows-Installation durch eine einfach zu bedienende ThinClient-Lösung von openthinclient ersetzt. Dies spart Zeit und Kosten in der Produktion, da z. B. neue Industrieterminals schneller und einfacher einzurichten und zu warten sind.

In der Produktion werden industrietaugliche Terminals zur Ein- oder Ausgabe von Informationen verwendet, um den Warenfluss, Lagerbestände, Messdaten und Produktions- sowie Steuerungsdaten zu erfassen. Bisher wurde hierfür eine vollständige Windows-Installation benötigt, obwohl nur eine Anwendung, wie die IBM-Emulation, ausgeführt wurde.

Die lokale IT-Abteilung fragte sich, warum ein vollständiges Betriebssystem notwendig ist, wenn nur eine Applikation benötigt wird. Das Betanken der Terminals mittels Software-Verteilung und die manuelle Anpassung von Einstellungen und Konfigurationen waren sehr zeitaufwändig. Deshalb suchte die RONAL GROUP nach einer schlanken ThinClient-Lösung und fand diese bei openthinclient.

Björn Drescher verantwortlicher IT-Teamleiter am Standort Landau: „Es spielt für mich keine Rolle, was für ein System auf dem Terminal läuft, die meisten ThinClient-Hersteller setzen auf Linux. Für mich ist das eine Blackbox, die Folgendes erfüllen muss: einfach zu administrieren, sicher und stabil in der Anwendung draußen in der Produktion, kostengünstig.“

Die openthinclient-Software-Lösung läuft auf den bereits vorhandenen Industrie-Terminals des Herstellers Hematec und muss nicht durch extra angeschaffte Hardware ersetzt werden. Durch die schnelle und einfache Installation können defekte Terminals in nur wenigen Minuten ausgetauscht werden. Die bisherige Windows-Lösung erforderte dagegen stundenlange Installationsprozesse.

Fabian Burkhart, Administrator bei der RONAL GROUP in Landau, sagt: „Angenommen, heute geht ein Terminal in der Produktion kaputt. Dann gehe ich ins Lager, hole ein neues … mache auf dem DHCP eine IP-Reservierung und lege es im openthinclient-Manager an. Das alles dauert mit Booten und Fußweg etwa 5 Minuten, dann kann der Kollege seine Arbeit fortsetzen. Mit unserer früheren Windows-Lösung hat allein schon das Installieren des Image um die vier Stunden gedauert.“

Die RONAL GROUP ist seit 1969 ein Pionier auf dem globalen Markt der Leichtmetallräder und hat sich zu einem führenden Hersteller für alle namhaften Automobilproduzenten weltweit entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt rund 6800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in elf Ländern und steht für Kundenorientierung, Innovationskraft und Qualität. Mit den Eigenmarken RONAL und SPEEDLINE CORSE ist das Unternehmen auch im Zubehörmarkt mit einem umfangreichen Sortiment an Leichtmetallrädern vertreten. Darüber hinaus bietet die RONAL GROUP mit der Marke SPEEDLINE TRUCK ein attraktives Produktprogramm für Nutzfahrzeuge, Trailer und Reisebusse an.

openthinclient ist ein ThinClient-OS mit zentralen Management. Mit Netzwerk-Boot und Web-basierter UI können x86-kompatible Geräte schnell und einfach als VDI-Endpoints zur Verfügung gestellt werden.

openthinclient ist komplett Open-Source und kann mit bis zu 24 Clients ohne Einschränkungen kostenfrei getestet und genutzt werden.

Die openthinclient GmbH bietet B2B-Kunden Wartungsverträge mit garantierten Reaktionszeiten und unterstützt diese bei Installation und Konfiguration. Des weiteren werden Dienstleistungen für kundenspezifische Anpassungen und Erweiterungen angeboten.

Neben Software und Dienstleistungen bietet die openthinclient GmbH leistungsfähige ThinClient-Hardware für unterschiedliche Einsatzgebiete an.

