openthinclient auf Expansionskurs: Dresdner Standort bezieht moderne neue Räumlichkeiten in der sächsischen Landeshauptstadt

Stuttgart/Dresden, 14.07.2026 – Der ThinClient-Spezialist stellt die Weichen für weiteres Wachstum: Der Standort Dresden hat am 09.07.2026 neue Räumlichkeiten bezogen, die doppelt so viel Platz wie bisher bieten. Mit diesem Schritt reagiert das Unternehmen auf die positive Teamentwicklung der letzten Monate und schafft Raum für künftige Entwicklungen.

Die neuen Flächen wurden gezielt ausgewählt. Großzügige Arbeitsbereiche, moderne Besprechungsräume und verbesserte Möglichkeiten für Zusammenarbeit und kreativen Austausch sollen die Kommunikation innerhalb des Teams weiter stärken und ein attraktives Arbeitsumfeld schaffen.

„Unser Dresdner Team hat eine fantastische Entwicklung hingelegt, wodurch die alten Räume an ihre Grenzen stießen“, erklärt Geschäftsführer Alexander Stecher. „Das neue Quartier ist ein klares Bekenntnis zum Tech-Standort Dresden. Wir investieren gezielt in ein modernes Arbeitsumfeld, um die Attraktivität als Arbeitgeber im IT-Sektor weiter zu stärken.“

Mit der erweiterten Fläche sichert sich openthinclient die Kapazitäten für die nächste Expansionsphase, um die Entwicklung und den Support seiner ThinClient-Lösungen von Dresden aus weiter voranzutreiben.

openthinclient ist eine ThinClient-Lösung mit zentralem Management. Per Netzwerk-Boot (PXE-Boot) und webbasierter Benutzeroberfläche können x86-kompatible Geräte schnell und einfach als VDI- bzw. RDS-Endpoints bereitgestellt werden.

Obwohl openthinclient Open Source ist, handelt es sich um eine vollwertige Enterprise-Lösung, die speziell für den professionellen und unternehmenskritischen Einsatz entwickelt wurde. Die Software kann mit bis zu 24 Clients ohne Einschränkungen kostenfrei getestet sowie produktiv eingesetzt werden. Der Management-Server läuft unter Windows oder Linux.

Die openthinclient GmbH bietet Wartungsverträge mit garantierten Reaktionszeiten und unterstützt sie bei Installation und Konfiguration. Darüber hinaus werden Dienstleistungen für kundenspezifische Anpassungen und Erweiterungen angeboten.

Zahlreiche große Kunden aus Industrie und Gesundheitswesen vertrauen auf openthinclient. Viele dieser Organisationen betreiben mehrere Standorte auf der Welt und verwalten mit der Lösung tausende Clients im produktiven Einsatz.

Neben Software und Dienstleistungen bietet die openthinclient GmbH leistungsfähige Thin-Client-Hardware für unterschiedliche Einsatzgebiete an – vom Bürogerät über robuste Industrie-Thin-Clients bis hin zum All-in-One-Touch-Thin-Client.

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