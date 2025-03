Open-Source-Lösungen für landwirtschaftliche Lieferketten

Permarobotics, die Linux Foundation und die CGIAR-Allianz arbeiten zusammen, um Open-Source-Lösungen für nachhaltige Lieferketten voranzutreiben

Permarobotics, ein innovativer Marktführer im Bereich der Digitalisierung zur Unterstützung einer regenerativen Landwirtschaft, hat den Quellcode seiner Software TraceFoodChain der AgStack-Initiative der Linux Foundation zur Verfügung gestellt. Dieser Open-Source-Beitrag ist ein entscheidender Schritt zum Aufbau transparenter, verantwortungsvoller und nachhaltiger landwirtschaftlicher Lieferketten.

TraceFoodChain ist ein bahnbrechendes Tool, das Landwirten, Genossenschaften und Akteuren der Lieferkette ermöglicht, landwirtschaftliche Produkte vom Hof bis zum Markt zu verfolgen. Das geschieht mit eigenen Daten- und Informationssystemen. Die Software bietet eine kosteneffiziente Lösung für landwirtschaftliche Kleinbetriebe und den Zugang zu globalen Märkten, insbesondere unter Berücksichtigung der Einhaltung der EU-Verordnung zur Vermeidung der Abholzung von Wäldern ( EUDR ) bis Ende 2025.

Barrieren für Compliance und Vertrauen überwinden

Interoperabilität ist eine der größten Herausforderungen in landwirtschaftlichen Lieferketten. Es ist die Fähigkeit verschiedener Systeme und Technologien, nahtlos zusammenzuarbeiten. Ein Mangel an Interoperabilität behindert den effizienten Austausch wichtiger Daten, wie Produktherkunft, Produktionspraktiken und Entwaldungsstatus, die für die Einhaltung von Vorschriften wie der EUDR unerlässlich sind. Diese Lücken erhöhen die Kosten, verlangsamen Prozesse und erschweren Kleinbauern sowie Genossenschaften den Zugang zu globalen Märkten.

„Der Aufbau von Vertrauen in landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten erfordert Systeme, die miteinander kommunizieren“, sagte Sumer Johal, Executive Director der AgStack Initiative. „Ohne Interoperabilität stehen Kleinbauern und andere Akteure der Lieferkette vor großen Herausforderungen, wenn sie die Einhaltung strenger Vorschriften nachweisen und nachhaltige Ergebnisse erzielen wollen.“

Community-gesteuerte Open-Source-Lösungen wie TraceFoodChain tragen maßgeblich zur Lösung dieser Probleme bei. Durch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Forschern und Produzenten ermöglichen Open-Source-Technologien die Entwicklung interoperabler Tools, die unterschiedliche Akteure in der Lieferkette miteinander verbinden. Diese Lösungen fördern die Inklusion und versetzt die kleinsten Akteure in die Lage, an nachhaltigen Wertschöpfungsketten teilzunehmen und davon zu profitieren.

Zusammenarbeit zur Umgestaltung der Landwirtschaft

Die Partnerschaft vereint drei wichtige Organisationen: Die Permarobotics GmbH ist der Entwickler von TraceFoodChain und bringt nachhaltige Landwirtschaftstechnologie voran. Die AgStack-Initiative der Linux Foundation gewährleistet eine skalierbare, quelloffene digitale Infrastruktur für die Landwirtschaft. Allianz von Bioversity und CIAT ist ein gemeinnütziges Forschungsinstitut, das sich auf die globale Ernährungssicherheit konzentriert und sein Fachwissen und seine Forschungsnetzwerke nutzt, um eine Gruppe aktiver Mitgestaltungspartner im honduranischen Kaffeesektor zusammenzubringen. „Open-Source-Technologien sind für die Schaffung nachhaltiger Lebensmittelsysteme unerlässlich“, sagte Dr. Christian Hennig, CEO von Permarobotics. „Mit der Spende von TraceFoodChain an AgStack der Linux Foundation geben wir Kleinbauern die Werkzeuge, die sie benötigen, um globale Standards zu erfüllen und in nachhaltigen Wertschöpfungsketten zu wachsen.“

Die Allianz aus Bioversity und CIAT testet TraceFoodChain in Zusammenarbeit mit Interessengruppen im honduranischen Kaffeesektor. „Wertschöpfungsketten, die in der Lage sind, die Zusammenarbeit und den Datenaustausch zu fördern, sind widerstandsfähiger, nicht nur gegenüber regulatorischen Schocks wie der EUDR, sondern auch gegenüber einer Reihe von klimatischen, finanziellen und anderen Herausforderungen. Interoperabilität ist der Schlüssel“, sagte Brian King, Senior Manager für Technologieintegration bei der Alliance.

Über die Organisationen

Permarobotics

Permarobotics ist ein Pionier im Bereich landwirtschaftlicher Softwarelösungen, der fortschrittliche KI-Technologien einsetzt, um eine regenerative Landwirtschaft zu fördern und den Klimawandel zu bekämpfen. Das Unternehmen gibt Landwirten innovative Werkzeuge an die Hand, um Nachhaltigkeit und Compliance in globalen Lieferketten zu fördern.

Die Allianz von Bioversity International und CIAT

Die Allianz von Bioversity International und dem Internationalen Zentrum für tropische Landwirtschaft ist eine globale Forschungsorganisation von öffentlichem Interesse, die den Klimawandel, den Verlust der biologischen Vielfalt und die Ernährungsunsicherheit bekämpft. Seit über 50 Jahren liefern Wissenschaftler der Allianz bewährte Innovationen, um Nahrungsmittelsysteme zu verändern, Gemeinschaften zu stärken und eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Als Teil des CGIAR-Netzwerks kooperiert die Allianz weltweit, um ihre Mission zu verwirklichen.

Die AgStack-Initiative der Linux Foundation

Die AgStack-Initiative widmet sich der Beschleunigung von Innovationen in der Landwirtschaft durch Open-Source-Technologien. Durch die Bereitstellung einer digitalen öffentlichen Infrastruktur ermöglicht AgStack Entwicklern und Interessenvertretern den Aufbau skalierbarer Lösungen für die Herausforderungen der Lebensmittel- und Landwirtschaft.

Für weitere Informationen besuchen Sie AgStack.org und TraceFoodChain auf GitHub.

Ansprechpartner: Dr. Christian Hennig, public_relations@permarobotics.com

Die Permarobotics GmbH ist ein Systemintegrator für Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen, der mittels seiner Produkte die Transformation der Landwirtschaft zu besserer Klimakompatibilität unterstützt. Neben der Entwicklung von Lösungen im Lebensmittel-, Wasser- und Energiebereich engagiert sich Permarobotics mit der Mitarbeit an der DIN SPEC 93609 nun auch im Bereich Holzwirtschaft. Für die Forderung der EU nach Transparenz und externer Validierbarkeit, aber auch für ihre Skalierbarkeit sind digitale Vernetzungslösungen, wie sie Permarobotics entwickelt und anbietet, essentiell. Die Permarobotics GmbH ist Mitglied der ISO TC 347 (Datengetriebene Agrifood Systeme), Dr. Christian Hennig ist Delegationsleiter der deutschen Delegation bei der ISO TC 347 und zuständig für KI-Integration.

Kontakt

Permarobotics GmbH

Christian Hennig

Heidewinkel 5

30659 Hannover

+49 175 4155794



https://www.permarobotics.com

Bildquelle: Brian King/CIAT