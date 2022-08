Opel Astra J 600 Watt Soundsystem Upgrade nachrüsten

Opel Astra J Soundsystem nachrüsten mit dem 600 Watt High Performance Power Paket

Top Performance mit hochwertigen Klangerlebnis ist auch im Opel Astra J oder K Modell mit einem Soundsystem Upgrade möglich. Werkseitig ist der Opel Astra J meist mit dem Navi Intellilink Infotainment ausgestattet. Der Lautsprechersound kann aber einiges an Klangqualität vertragen. Mit dem Paket Opel Astra J, K 600 Watt Top Performance Soundpaket kommt ein phantastischer Pegel, mit 92,5 DB Wirkungsgrad ins Fahrzeug. Betrieben nur am Radio können hochwertige Lautsprecher nicht das gesamte Klangerlebnis bieten was meist im Mangel an Dynamik im Musikgeschehen wahrgenommen wird. Details der Musiktracks werden so unterdrückt und kommen nicht zu Geltung.

Das Opel Astra J 600 Watt Soundsystem Upgrade wird von der Digitalen Hertz DPower4 Endstufe angefeuert mit bis zu 600 Watt Maximalleistung für alle Lautsprecher in den vorderen und hinteren Türen. Die Hertz DPower 4 Endstufe ist mit modernen High-Level Eingängen ausgestattet und kann so problemlos an das bestehende werkseitige Radio oder Navi angeschlossen werden. Die Endstufe Hertz DPower4 wird mit dem Lautsprechersignal versorgt und schaltet sich auch damit automatisch ein und aus wenn das Fahrzeug abgestellt wird.

Die Opel Astra Lautsprecher kommen aus dem Hause Audison APK 165Power und vertragen für die vorderen Einbauplätze 345 Watt mit präzisen Bässen und klaren Höhen. Die Systeme sind mit Frequenzweichen ausgestattet die ein hervorragendes Klangerlebnis gewährleisten. Opel Astra J sind auch in der Mitte des Armaturenbretts mit Centerspeaker Einbauplätzen ausgestattet aber in vielen Modellen ist dieser nicht belegt.

Die Endstufe ist von der Baugröße eines A4 Blattes mit 5 cm Stärke super kompakt, ist somit sehr leicht zu verbauen unter dem Beifahrersitz oder unter dem Handschuhfach. Die Systeme aus dem Paket verfügen über passgenaue Einbauringe was die Installation in den Türen ganz einfach macht. Die Lautsprecher werden mit beiliegenden Adapterkabel direkt an die bestehende KFZ-Leitung angeschlossen. Damit entfällt eine neue Verkabelung des Fahrzeuges für die Lautsprecher.

In den hinteren Türen werden auch hochwertigere Lautsprecher installiert, hier kommen die Audison APX 6.5 zum Zug. Diese verfügen über einen integrierten Hochtöner für jede Fahrzeugseite und verbessern die Räumlichkeit und das gesamte Klangbild im Fahrzeug.

Die Installation ist durch die hohe Einbaufreundlichkeit sehr einfach und ohne den Besuch einer Werkstatt ausführbar. Dem Paket sind auch selbstklebende Dämmmatten enthalten die die Fahrzeugakustik wesentlich verbessert. Die werden auf die Innenseitigen Außenbleche der Türen aufgebracht und verbessern die Basswiedergabe im gesamten Fahrzeug um bis zu 7 DB. Für den Entfernung der Türverkleidung ist in dem Paket ein passendes Demontagewerkzeug enthalten. Passende Einbau Tipps für die Installation werden den Kunden bereitgestellt, Auszüge davon sind unter dem Link Opel Lautsprecher Einbau im Webshop von auto-lautsprecher.eu abzurufen.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Anthony Duncan

Kent Road 83

RM17 6DE Gray Essex

2036085167

team@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907

press@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.