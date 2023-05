Opel Antara Autoradio nachrüsten mit Lenkradfernbedienung

Autoradio Tausch im Opel Antara in wenigen Minuten für Doppel DIN oder 1 DIN Radios von Fremdherstellern

Im Opel Antara ist ab Werk ein Doppel DIN-Radio verbaut der Serie CD30/CDC40/CD50/CD70 und weitere Modelle. Viele Fahrzeughalter möchten das Gerät ab Werk gegen ein Radio oder eine Navigation eines Fremdhersteller ersetzen. Die Firma autoradio-einbau.eu ist auf Einbausätze für Fremdradios im Opel Antara spezialisiert. Einige Antara Modelle sind zusätzlich mit einer Steuerung des Radios über das Multifunktionslenkrad ausgestattet.

Das Paket Opel Antara Radio Einbauset Doppel DIN für Lenkradfernbedienung wird in drei Farben Schwarz, Dunkelsilber und Anthrazit angeboten. Dieses Doppel DIN Einbauset für ein Radio eines Fremdherstellers für das Cockpit im Opel Antara beinhaltet auch einen Adapter für Lenkradfernbedienung der eine Steuerung des neuen Radios über das Lenkrad wiederherstellt.

Das Einbauset enthält auch eine passenden Blechrahmen für die Radiohalterung der keine Abstände zwischen neuer Radiohalterung und dem Cockpit zulässt. Damit wird eine perfekte Integration im Cockpit gewährleistet. Enthalten sind auch Entriegelungsbügel für den Tausch des Radios und ein erforderlicher Antennenadapter von Fakra Anschluss auf im Fahrzeugschacht zum neuen Gerät.

Der Opel Adapter für Lenkradfernbedienung ist mit einer großen Reihe von Fremdherstellern kompatibel, Marken wie Alpine, Atoto, Auna, Blaupunkt, Bosion, Caliber, Clarion, Creatone, Eonon, ESX, Erisin, Grundig, Hikity, Joying, JVC, Kenwood, Kyltoor, LG, Nanox, Navgear, Ouko, Panasonic, Pioneer, Podofo, Pumpkin, Snooper, Tristan Auron, Xomax, Xtrons, Zenec und andere chinesische Hersteller mit Key1, Key2 Anschluss. Für diese Geräte ist die Steuerung über das Multifunktionslenkrad wiederherstellbar.

Im Opel Antara können Doppel DIN aber auch 1 DIN Fremdradios integriert werden, alternativ zum Doppel DIN Einbauset bieten wir auf der Webseite autoradio-einbau.eu auch Einbausätze für 1 DIN-Radios an. In der Webshop Kategorie Opel Autoradio Einbauset finden Kunden beide Varianten die 1 DIN-Einbausätze werden in den Farben Schwarz und Dunkelsilber angeboten. Die Radiohalterung passt für den Doppel DIN-Einbauschacht und hat unterhalb des 1 DIN-Einschubs ein zusätzliches Fach.

Alle unsere Autoradio Einbausets haben im Lieferumfang auch alle erforderlichen Adapter für den Anschluss des neuen Radios an die bestehende KFZ-Elektronik. Im Einbauset sind Entriegelungsbügel enthalten damit der Einbau auch vom Fahrzeughalter durchgeführt werden kann. Bei Opel Antara ist der Tausch des Radios sehr einfach rechts und links am Radio sind zwei kleine Löcher in die die Entriegelungsbügel eingeführt werden und das Radio kann danach ganz einfach nach vorne raugezogen werden.

Die erforderlichen Kabel für den Anschluss an das neue Radio oder Navigationsgerät sind Plug an Play. Es müssen keine Kabel durchschnitten werden alle Stecker sind mit dem im Opel Antara befindlichen Kabelverbindungen voll kompatibel. Ein Radio eines Fremdherstellers kann so im Opel Antara in wenigen Minuten integriert werden und ist dann sofort voll funktionstüchtig.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

