Only & Sons feiert Eröffnung im ALEXA

Fashion-Premiere im Herzen Berlins

Only & Sons feiert Premiere in Berlin und hat am 25. September einen neuen Store im ALEXA eröffnet. Auf 254 Quadratmetern im 1. OG des beliebten Shopping- und Freizeitcenters am Alexanderplatz bietet der Markenstore eine große Auswahl an Herrenbekleidung und Accessoires in einer modernen, einladenden Atmosphäre. Bei Only & Sons stehen Jeanstrends im Mittelpunkt – von zeitlos und klassisch bis hin zu extravagant. Die Styles der jungen Modemarke sind stets unkompliziert und bieten trendige Abwechslung für den modebewussten Mann. Alle Kunden dürfen sich zur Eröffnung über exklusive Rabatte freuen. Für die Vermietung des neuen Shops verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Wir freuen uns sehr, Only & Sons im ALEXA zu begrüßen. Der neue Store verstärkt unsere Fashionkompetenz und bietet unserer modebewussten Kundschaft ein weiteres attraktives Shoppingziel für Lifestyle-Trends“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA.

Bestseller bringt Fashion-Vielfalt an den Alex

Mit Only & Sons erweitert das ALEXA seine Shoppingvielfalt im Bereich Herrenmode. Das Label gehört zu dem dänischen Modekonzern Bestseller, der bereits drei Shops in dem Berliner Center betreibt. Nach Only, Vero Moda und Jack & Jones vervollständigt nun Only & Sons das Bestseller-Quartett im ALEXA.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B. C Neumann PR

Birgit Neumann

Kronprinzenstr. 9

40217 Düsseldorf

+49-0211-230 95 901



http://www.neumann-pr.de/

Bildquelle: Sonae Sierra