Online-Thementage bei Solectrix zur Embedded World ’21 digital

Location: Solectrix GmbH

Street: Dieter-Streng-Str. 4

City: 90766 – Fürth (Germany)

Start: 01.03.2021 10:00 Uhr

End: 05.03.2021 11:30 Uhr

Entry: free

Vom 1. – 5. März 2021 bieten die Fürther Embedded-Elektronik-Experten der Solectrix GmbH WebSessions zu brandaktuellen Themen digital an. Ob zum Bereich Imaging, Automotive, Hardware-in-the-Loop, Industrial oder Medical – die Thementage bei Solectrix informieren während der Embedded World 21 umfassend in täglichen, halbstündigen WebSessions zu folgenden hochaktuellen Embedded-Themen:

– sinaSCOPE – das digitale Upgrade für Stereomikroskope IMAGING 01.03.2021 14:00 Uhr

– Cyber-Security für medizinische Geräte – etwas, das Sie ernst nehmen sollten MEDICAL 02.03.2021 10:00 Uhr

– Solectrix Mobile Device Kit – eine Plattform für mobile Geräte im professionellen Einsatz MEDICAL 02.03.2021 14:00Uhr

– FPGA für ADAS – Vorteile der FPGA-basierten Bildverarbeitung AUTOMOTIVE 03.03.2021 10:00 Uhr

– Der Konkurrenz voraus bleiben – ein Leitfaden zur erfolgreichen FPGA-Entwicklung AUTOMOTIVE 03.03.2021 14:00Uhr

– Validierung von ADAS/AD-Funktionen – Videograbber- und Playback-System SX proFRAME 3.0 HARDWARE IN THELOOP 04.03.2021 10:00 Uhr

– SoC-basierte Industriemodule – den Standard intelligent erweitern INDUSTRIAL 05.03.2021 10:00 Uhr

Weitere Informationen zu den Inhalten sind hier zu finden. Alle Solectrix-Referenten beschäftigen sich seit vielen Jahren mit ihren angebotenen Spezialthemen. Die Teilnahmelohnt sich für Einsteiger in die jeweiligen Themen ebenso wie für Experten, die den fachlichen Austausch suchen.

Mit einem dynamischen Team hochqualifizierter und spezialisierter Ingenieure und Techniker entwickelt Solectrix elektronische High-End-Lösungen für Spitzentechnologien in den Bereichen Automotive, Kameraelektronik, Medizintechnik, Industrie-Elektronik und Messtechnik.

Systeme und Module von Solectrix bieten innovative Lösungen und Produkte im Umfeld hochintegrierter Elektronik- und High-Speed-Mikroprozessorbaugruppen mit komplexen Anwenderschnittstellen und flexibel programmierbarer Logik.

Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Interessierte auch beim Messeauftritt von Solectrix: https://www.embedded-world.de

Von einfachen Treibern bis hin zu kompletten Systemen und Modulen für Automotive, Imaging, Industrial und Medical-Lösungen bestehend aus Elektronik, Software und Mechanik: Die Embedded-Experten der 2005 gegründeten Fürther Solectrix GmbH bieten eine große Bandbreite an Dienstleistungen an, die alle Phasen in der Entwicklung von Embedded-Systemen abdecken. Die mehr als 100 Mitarbeiter von Solectrix liefern seit nunmehr 15 Jahren Lösungen im Bereich hochintegrierter Elektronik- und Highspeed-Mikroprozessorbaugruppen mit komplexen Anwenderschnittstellen und programmierbarer Logik.

Firmenkontakt

Solectrix GmbH

Claudia Hofmann

Dieter-Streng-Str. 4

90766 Fürth

0911 – 30 91 61 0

info@solectrix.de

https://www.solectrix.de

Pressekontakt

Comm:Motions – Text & PR

Miriam Leunissen

Schrannenstrasse 4

86150 Augsburg

+4982144940477

mlw@comm-motions.com

https://www.comm-motions.com

Bildquelle: Solectrix GmbH