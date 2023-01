Online-Supermarkt Knuspr senkt Steuer bei Milchalternativen auf eigene Kosten

Knuspr sagt hohen Preisen für pflanzenbasierte Produkte den Kampf an und senkt als erster Lebensmittelhändler die Steuer bei Milchalternativen auf eigene Kosten

München, 26. Januar 2023. Der Konsum von vegetarischen oder veganen Alternativen zu tierischen Produkten in Deutschland nimmt deutlich zu. Laut Ernährungsreport 2022 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sind unter den gekauften Alternativprodukten pflanzenbasierte Milchalternativen wie Soja- oder Haferdrinks am beliebtesten (84 Prozent). Doch während in Deutschland die Besteuerung von Kuhmilch bei sieben Prozent liegt, wird die vegane Alternative mit 19 Prozent fast dreimal so hoch besteuert. Die Initiative „STEUERRUNTER“ des Online-Supermarkts Knuspr tritt dem entschieden entgegen: Das Unternehmen setzt ein starkes Zeichen und schenkt als erster Lebensmittelhändler seinen Kunden ab sofort die erhöhte Mehrwertsteuer auf pflanzliche Milchersatzprodukte auf eigene Kosten.

Plant based Produkte werden immer beliebter – aus gesundheitlichen, ökologischen oder ethischen Gründen. Dabei überzeugt das Sortiment an pflanzenbasierten Produkten mittlerweile mit einer großen Auswahl. Auch bei Knuspr finden Kunden eine riesige Bandbreite an Fleischalternativen aus Soja, Tofu und anderen pflanzenbasierten Proteinen, plant based Milchalternativen sowie vegane Snacks, Nudeln und sogar Süßigkeiten. Doch während Kuhmilch in Deutschland als Grundnahrungsmittel aktuell nur 7 Prozent Mehrwertsteuer unterliegt, werden pflanzliche Milchersatzprodukte mit 19 Prozent besteuert, da sie als verarbeitetes Lebensmittel gelten.

STEUERRUNTER auf Milchalternativen

Knuspr setzt genau hier ein Zeichen und will seine Kunden dabei unterstützen, künftig auf eine nicht nur größere, sondern auch auf eine noch günstigere Auswahl zurückgreifen zu können. Der Online-Supermarkt fordert nicht nur die gesetzliche Umsatzsteuersenkung auf pflanzliche Milchersatzprodukte – mit der Initiative STEUERRUNTER geht Knuspr mit gutem Beispiel voran und wirkt dieser systematischen Benachteiligung von Kunden des pflanzlichen Sortiments aktiv entgegen: Mit Eingabe des Codes „steuerrunter“ reduziert sich der Preis von Pflanzendrinks im Warenkorb um den erhöhten Mehrwertsteuersatz.

„Die proaktive Senkung der Mehrwertsteuer auf pflanzliche Milchalternativen ist ein vorbildlicher Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Hier zeigt ein maßgebendes Unternehmen der Politik den Weg in die Zukunft auf – wenn mehr Unternehmen dem Beispiel folgen, müssen auch die politischen Entscheidungsträger umdenken. Das ist absolut dringlich, finden wir, und fordern mit der Kampagne „0 fürs Klima“ die Befreiung aller pflanzlichen Produkte von der Mehrwertsteuer“, so Virginia Cecchini Kuskow, Projektmanagerin bei ProVeg e.V. Deutschland.

Stephan Lüger, Commercial Director bei Knuspr ergänzt: „Es gibt für mich keinen akzeptablen Grund, dass unsere Kunden für Milchersatzprodukte mehr zahlen sollten. Darum reduzieren wir kurzerhand die Preise um die Mehrwertsteuerdifferenz. Da wir ohnehin beim plant based Sortiment die Maßstäbe in Deutschland setzen, ist das nur ein logischer Schritt.“

Der Online-Supermarkt Knuspr ist das Zuhause des größten rein pflanzlichen Lebensmittel-Sortiments Deutschland. Die Shop-Kategorie „Plant Based“ umfasst mittlerweile rund 6.000 Artikel renommierte Marken und wurde zuletzt um fünf Milchalternativen der Eigenmarke YUTTO ergänzt. Das Knuspr Angebot der pflanzenbasierten Milchalternativen alleine umfasst damit aktuell mehr als 80 Produkte, die mit Eingabe des Codes „steuerrunter“ alle zum reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent erhältlich sind.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern.

Mehr als 30 % des Sortiments stammt von regionalen Anbietern, wie Metzgereien und Bäckereien. In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – in nur wenigen Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung sieht sich Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 7:00 und 22:00 Uhr.

