Online Shop Agentur muss Resultate liefern

Unternehmen können mit ihren Online Shops mehr Traffic, mehr Leads und höhere Umsätze erwarten

Die Erwartungen von Unternehmen, die auf E-Commerce setzen, zielen immer mehr auf steigende Besucherzahlen ab, mehr Leads und höhere Umsätze. Vor allem die Krise in 2020 hat den Firmen gezeigt, dass sie die Digitalisierung von Geschäftsprozessen vorantreiben müssen. Unternehmen, die im Onlinehandel erfolgreich sind, sichern sich ab und realisieren auch in Krisenzeiten Umsätze. Erfolgreiche Online Marketing Strategien sind niemals zufällig entstanden. Online Shop Agenturen, die maßgeschneiderte E-Commerce Strategien entwickeln betreuen Online Shops von der Programmierung bis zur Suchmaschinenoptimierung. Nur wer von Anfang an auch an die Sichtbarkeit eines Online Shops denkt, wird erfolgreich sein.

Online Shop Agenturen entwickeln maßgeschneiderte E-Commerce Strategien

Die Wahl der richtigen Online Shop Agenturen ist vielleicht der entscheidende Schritt auf dem Weg in die Digitalisierung des Vertriebs. Ob ein Online Shop erfolgreich sein wird, entscheidet sich schon an dieser Stelle:

– Wie finde ich die passenden Suchbegriffe für meinen Online Shop?

– Wie muss der Content auf meinem Shop aussehen?

– Was muss ich auf meinem Online Shop bieten?

– Wie sehen sie aus – die aktuellen Trends?

– Welche Tools kommen zum Einsatz?

– Auf welches Betriebssystem muss ich setzen?

Eine professionelle Online Shop Agentur kann jede dieser Fragen beantworten. Das allerdings setzt persönlichen Kontakt und das Eingehen auf individuelle Wünsche voraus. “Bei jedem Schritt, den wir mit unseren Kunden gehen, haben wir die Ranking Kriterien der Suchmaschinen im Blick. Dabei arbeiten wir immer nachvollziehbar und suchmaschinenkonform. Immer wichtiger ist dabei der User. Ihm muss der Online Shop gefallen. Er muss sich wohlfühlen. Denn Marktführer Google kann sehr gut feststellen, ob ein User lange auf einer Webseite für eine längere Zeit bleibt oder sie direkt wieder verlässt. Google kann auch feststellen, wie viele Seiten aufgerufen werden und ob ein User wiederkommt. All diese Indikatoren haben Auswirkung auf das Ranking einer Website in den organischen Suchergebnissen”, so Andreas Bippes, Geschäftsführer der Online Shop Agentur PrimSEO.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

