Online-Seminar zeigt erfolgreiche Wege in der Ausbildung

Kostenfreie Veranstaltung am 24. September gibt Unternehmern praxiserprobte Strategien zur Gewinnung und Bindung von Auszubildenden

Der Fachkräftemangel verschärft sich: Laut aktuellen Zahlen der IHK blieben in den vergangenen Jahren bundesweit über 70.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Gleichzeitig brechen knapp 30 Prozent aller Auszubildenden ihre Lehre vorzeitig ab.

Eine kostenfreie Online-Veranstaltung im Rahmen der INQA-Aktionswochen zeigt am 24. September 2025 von 11:00 bis 11:45 Uhr, wie Unternehmen dieser doppelten Herausforderung erfolgreich begegnen können.

Neue Generation, neue Erwartungen

Unter dem Titel „Wenn Ausbildung herausfordert: Auszubildende gewinnen, binden und wirksam unterstützen“ vermitteln drei Experten bewährte Strategien für die Ausbildung der Generation Z.

Die Referenten Leandra Hoffmann und Katharina Epp von MYSKILLBRIDGE sowie Kommunikationsberater Holger Hagenlocher ( Hagenlocher PR) bringen ihre langjährige Praxis-Erfahrung ein.

„Ob in der Ausbildung oder im Alltag – Erwartungen prägen Menschen. Wer Vertrauen und Zutrauen zeigt, fördert Entwicklung, wer nur Defizite sieht, hemmt sie“, sagt Leandra Hoffmann, Mitgründerin der Gottmadinger Beratungsplattform MYSKILLBRIDGE. „Die junge Generation unterscheidet sich darin nicht von früheren: Entscheidend ist, ob wir sie mit klarer Struktur und Wertschätzung begleiten. Unternehmen, die das verstehen, gewinnen motivierte Fachkräfte statt Ausbildungsabbrüche.“

Erfolgsrezept: Struktur trifft auf Herzblut

MYSKILLBRIDGE unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, ihre Ausbildung mit dem Dreiklang „Struktur, Herz und System“ zukunftsfähig zu gestalten.

Katharina Epp, Mitgründerin von MYSKILLBRIDGE und Expertin für Ausbildungsmanagement, betont: „Ausbildung darf nicht nebenherlaufen, sondern braucht Qualität und eine klare Struktur. Wichtig ist die Haltung der Ausbilder: Wer einen pädagogischen Blick entwickelt, seinen Auszubildenden mehr zutraut und dabei klare Erwartungen mitgibt, stärkt Motivation und Verantwortung. Ebenso müssen junge Menschen wissen, welche Rechte und Pflichten sie haben und was sie im Betrieb erwarten dürfen. Mit ausgearbeiteten Zielen und Methoden lassen sich sowohl Ausbilder entlasten als auch Auszubildende wirksam fördern.“

Diese systematische Herangehensweise ist besonders angesichts der aktuell hohen Vertragslösungsquote von knapp 30 Prozent bundesweit von entscheidender Bedeutung.

Kommunikation als Schlüssel zum Erfolg

Parallel zur inhaltlichen Ausbildungsgestaltung gewinnt die zielgruppengerechte Kommunikation an Bedeutung. „Wer heute junge Talente erreichen will, muss deren Lebenswelt verstehen“, sagt Holger Hagenlocher. Der erfahrene PR-Berater unterstützt Unternehmen beim Aufbau einer authentischen Arbeitgebermarke durch strategische Employer-Branding-Maßnahmen.

„Viele Betriebe haben exzellente Ausbildungsplätze, aber scheitern daran, es richtig zu kommunizieren“, so Hagenlocher weiter. „Transparenz, Authentizität und die richtige Ansprache entscheiden heute darüber, ob sich junge Menschen für ein Unternehmen interessieren – und ob sie bleiben.“

Direkter Nutzen für die Praxis

Das 45-minütige Online-Seminar ist konsequent praxisorientiert aufgebaut.

Teilnehmer erhalten konkrete Werkzeuge für den sofortigen Einsatz:

– Kommunikationsmodell zur zielgerichteten Ansprache

– Praxisleitfaden für den Umgang mit herausfordernden Situationen im Ausbildungsalltag

– Aktivierungsübungen zur Motivation von Auszubildenden

– Transferbogen mit konkreten Umsetzungsschritten für die nächsten 14 Tage

„Unser Ziel ist es, dass jeder Teilnehmer am Ende des Seminars einen klaren Fahrplan hat, den er sofort umsetzen kann“, erklärt Katharina Epp.

Service-Informationen

Titel: Wenn Ausbildung herausfordert: Auszubildende gewinnen, binden und wirksam unterstützen

Datum: Dienstag, 24. September 2025

Zeit: 11:00 – 11:45 Uhr

Ort: Online-Seminar (Zoom)

Kosten: kostenfrei

Anmeldung: https://inqa-aktionswochen-l-71rh.bolt.host/

Die Veranstaltung findet im Rahmen der bundesweiten INQA-Aktionswochen statt, einer Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Förderung der Arbeitsqualität in Deutschland.

Über die Referenten:

MYSKILLBRIDGE (Gottmadingen) ist eine spezialisierte Beratungs- und Trainingsplattform für kleine und mittlere Unternehmen. Mit einem digitalen Lern- und Dokumentationstool sowie maßgeschneiderten Trainings unterstützt das Unternehmen Betriebe dabei, ihre Ausbildung nachhaltig erfolgreich zu gestalten.

( https://MYSKILLBRIDGE.de)

Hagenlocher PR (Singen) ist eine Kommunikationsagentur, die Unternehmen dabei begleitet, ihre Arbeitgeberattraktivität zu steigern und sich als vertrauensvolle Marke zu positionieren. (https://hagenlocher-pr.de/arbeitgeberkommunikation)

HAGENLOCHER PR ist eine inhabergeführte Kommunikationsagentur mit Standorten in Singen am Hohentwiel und Esslingen am Neckar. Die Agentur ist spezialisiert auf strategische Public Relations, Unternehmenskommunikation und Marketing – mit dem Anspruch, Botschaften glaubwürdig, effizient und nachhaltig an relevante Zielgruppen zu vermitteln.

Das Leistungsportfolio umfasst strategische Unternehmenskommunikation, Presse- und Medienarbeit, digitale und crossmediale Kommunikation, Krisenkommunikation, Reputationsmanagement, Arbeitgeberkommunikation sowie Influencer- und Blogger-Relations.

Mit einem klaren „Digital First“-Ansatz entwickelt HAGENLOCHER PR kanaloptimierte Kommunikationslösungen, die messbare Ergebnisse liefern. Transparenz, Authentizität und strategische Weitsicht bilden dabei die Grundpfeiler der Arbeit. Der Leitsatz der Agentur: „Tue Gutes und rede darüber – zielgruppengerecht und kanaloptimiert.“

Die Mission von HAGENLOCHER PR ist es, durch authentische, strategische und nachhaltige Kommunikation Vertrauen bei Medien, Stakeholdern und der Öffentlichkeit aufzubauen und die Reputation von Unternehmen, Institutionen und Vereinen langfristig zu sichern.

