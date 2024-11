Online-Seminar – Prüfungsvorbereitung für Medienkaufleute

Gezielte Prüfungsvorbereitung auf die Zwischenprüfung der Medienkaufleute Digital und Print

Rinteln, 30.11.2024: Mit einem innovativen Online-Seminar bietet Lernen-Online24 erstmals ab 2025 eine gezielte Vorbereitung für Auszubildende zum Medienkaufmann bzw. zur Medienkauffrau auf die bevorstehende Zwischenprüfung an. Der Kurs richtet sich an Auszubildende der Medien- und Kommunikationsbranche und behandelt alle wesentlichen Prüfungsinhalte der Zwischenprüfung.

Optimale Vorbereitung auf die Zwischenprüfung für Medienkaufleute

Das Online-Seminar “ Medienkaufmann bzw. Medienkauffrau Digital und Print | Zwischenprüfung | Crashkurs zur Prüfungsvorbereitung“ vermittelt den Auszubildenden fundiertes Wissen zu allen relevanten Prüfungsbereichen. Dabei werden die Themen „Arbeitsabläufe und Informationsverarbeitung“, „Märkte und Medienprodukte“, „Mediale Darstellungsformen und Gestaltungsgrundsätze“ sowie „Wirtschafts- und Sozialkunde“ behandelt – somit alle Inhalte, die für die Zwischenprüfung erforderlich sind. Die Auszubildenden erhalten im Rahmen des Online-Seminars zunächst eine Einführung in die Theorie und können das erlernte Wissen anschließend in prüfungsähnlichen Übungsaufgaben anwenden.

„Unser Seminar ist darauf ausgerichtet, dass die Teilnehmenden sowohl die theoretischen Grundlagen verstehen als auch durch gezielte Übungen optimal auf die Prüfungsanforderungen vorbereitet sind“, erklärt Kursleiter Alexander Sprick. Sprick ist nicht nur Inhaber von www.lernen-online24.de, sondern in Personalunion auch langjähriger Inhaber des Anaximander Verlages. Sprick weiter: „Mit prüfungsähnlichen Aufgaben aus vergangenen Jahren können sich die Teilnehmer intensiv auf die tatsächliche Prüfungssituation einstellen.“

Prüfungsnahe Übungen zur Vertiefung des Wissens

Nach der Einführung in die jeweiligen Themen, die im Live-Unterricht erfolgt, wird eine prüfungsnahe Vertiefung vorgenommen. In Übungen bearbeiten die Teilnehmenden gemeinsam mit ihren Lehrbeauftragten prüfungsnahe Übungen, die anhand der Zwischenprüfungen der letzten Jahre identifiziert wurden. Die Azubis können jederzeit den Dozierenden um Hilfe bitten und ihre Fragen stellen. Auf diese Weise können die Auszubildenden nicht nur ihr Wissen festigen, sondern auch ihre Fähigkeiten im Umgang mit typischen Prüfungsfragen testen und verbessern. So werden nicht nur Wissenslücken geschlossen, sondern die angehenden Prüflinge gewinnen auch an Sicherheit.

Online-Format für maximale Effizienz

Das Seminar wird vollständig online durchgeführt, was den Teilnehmenden eine hohe Flexibilität bei der Kursgestaltung ermöglicht. Die Live-Sessions finden abends zu festgelegten Zeiten statt, so dass die Auszubildenden zum Medienkaufmann bzw. zur Medienkauffrau keine langen Fahrtwege zu einer Bildungseinrichtung auf sich nehmen müssen. Sie nehmen einfach von zu Hause oder aus dem Büro heraus an dem Seminar teil. So lässt sich das Seminar optimal in den individuellen Lernplan integrieren.

Individuelle Betreuung und persönliche Unterstützung

Die Teilnehmenden profitieren von einer engen Betreuung, da die Dozierenden von Lernen-Online24 durchgehend für Fragen bereitstehen und regelmäßig Feedback zu den bearbeiteten Aufgaben geben. Diese persönliche Unterstützung hilft dabei, gezielt an individuellen Herausforderungen zu arbeiten und die Auszubildenden bestmöglich auf die Prüfung vorzubereiten.

Anmeldung und weitere Informationen

Ausbildende bzw. Auszubildende, entnehmen bei Interesse weitere Informationen zu Kursinhalten, Terminen und Anmeldebedingungen der Website von Lernen-Online24.

COVID-19 hat auch in der Erwachsenenbildung vieles verändert. So gilt jetzt: E-Learning in all seinen Facetten ist bei den Bildungsinstituten, Dozenten und vor allem den jeweiligen Zielgruppen angekommen. Was früher in Präsenz unterrichtet wurde, wird nun als Webinar, virtuelles Seminar, Online-Coaching usw. durchgeführt.

Lernen-Online24 wurde von erfahrenen und langjährigen Dozenten entwickelt. Die Intention besteht darin, in Kleingruppen qualitativ hochwertige Live-Seminare, Prüfungsvorbereitungen und Unternehmensschulungen durchzuführen. Darüber hinaus können 1:1-Coachings und Online-Nachhilfe-Einheiten erteilt werden.

