Location: Online

Street: Holzeckstr. 10

City: 79199 – Kirchzarten (Germany)

Start: 14.01.2021 10:36 Uhr

End: 14.01.2021 10:36 Uhr

Entry: 24.90 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



In dem Online Seminar “Klarinette – Schöner Klang in allen Lagen, so gelingt es!” erfahren die Teilnehmern Übungen und Techniken für einen optimalen Klarinettenton. Es dreht sich alles um den schönen Ton auf der Klarinette, den Klarinettenton und wie man ihn selbst oder mit seinen Schülern erarbeiten kann. Die Profi Klarinettistin Melina Paetzold stellt praxiserprobte Übungen und Techniken z.B. zur Atmung und Vokaltechnik mit und ohne Klarinette vor, mit denen man einen vollen, runden Klang in allen Lagen bekommt. Alle Teilnehmer sind eingeladen interaktiv direkt Mitzuüben. Nach jedem Seminar-Abschnitt geht es direkt in die Umsetzung der vorgestellten Übungen. So stösst man gleich die ersten Veränderungen an.

Die Dozentin Melina Paetzold ist als freischaffende Musikerin, Musikwissenschaftlerin und Musiker*innencoach in Berlin tätig. Sie studierte Klarinette an der Hochschule für Musik und Theater Rostock bei Prof. Heiner Schinder (Staatskapelle Berlin) und in Wien bei Prof. Johann Hindler (Wiener Philharmoniker) und setzt sich als Musikerin und Wissenschaftlerin vor allem für die von den Nationalsozialisten verfolgten und verbotenen Komponist*innen ein. Für diese Arbeit wurde sie mit ihrem Kammermusikensemble unter anderem mit dem NDR-Kulturpreis ausgezeichnet. Außerdem erhielt sie weitere Preise als Kammermusikerin und Klarinettistin, wie den 2. Preis beim Internationalen Wettbewerb für Verfemte Musik und mehrere Preise beim HMT-Preis, darunter zwei erste Preise. Auf ihrem Blog “beingdoingmusic” und ihrem wöchentlichen Vlog “Music on!” dreht sich alles um das Musizieren und Üben. Dabei stellt sie weit verbreitete Aussagen gern in Frage wie: Hilft viel üben immer viel? Oder: Muss sich der “harte Weg” als Musiker*in auch so anfühlen? Durch ihre Coachings, Workshops oder auch ihr Musician”s Journal unterstützt Melina Musiker*innen bei ihrem eigenen Wachstum, dabei den eigenen musikalischen Weg zu gehen und dabei die Freude und die Liebe zur Musik nicht aus den Augen zu verlieren.

Die Marke “Blasmusik.Digital” steht für genial digitale Weiterbildung mit Live Webcast Online Seminaren im Bereich der Musik mit Blasinstrumenten. Die Besucher und Teilnehmer von “Blasmusik.Digital” profitieren von hochwertigen Fachseminaren zu vielfältigen Themen rund um Instrumente, Methodik, Musikersoftware, Gesundheitsfragen bis hin zu Finanz- und Steuerfragen. Gleichzeitig liefert “Blasmusik.Digital” aktuellen Informationen, Nachrichten, Termine und Angebote.

Firmenkontakt

Blasmusik.Digital

Michael Schönstein

Holzeckstr. 10

79199 Kirchzarten

07661 62 80 861

info@blasmusik.digital

https://www.blasmusik.digital

Pressekontakt

PMC Active GmbH

Vedran Budimir-Bekan

Bretonischer Ring 10

85630 Grasbrunn

07661 62 80 861

presse@blasmusik.digital

https://www.blasmusik.digital/presse/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.