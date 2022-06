Patrick Freudiger hält am 9. Juni 2022 das exklusive Online-Seminar: „Excellence in Leadership für CIOs – Wie Sie als CIO heute führen müssen“ – jetzt noch anmelden.

CIOs stehen in Sachen Führung vor besonderen Herausforderungen, die sich von denen des CEOs oder CFOs unterscheiden. In der IT sind sie und ihr Team meist die einzigen Experten und haben eine weitaus stärkere Wissensspezialisierung als in anderen operativen Einheiten. Dabei hat die IT mit ausnahmslos jeder anderen Abteilung innerhalb der Organisation Berührungspunkte. Vor diesem Hintergrund sollten CIOs es verstehen, ein High Performance Team aufzubauen und erfolgreich zu führen.

CIOs müssen heute mehr als ein hohes Fachwissen in der IT mitbringen, wie Patrick Freudiger aufzeigt: „In Zeiten von stetigem Wandel, von Homeoffice und Digitalisierungsschub in der gesamten Organisation müssen CIOs Experten im Führen von Menschen sein.“ In seinem Seminar „Excellence in Leadership für CIOs – Wie Sie als CIO heute führen müssen“ beleuchtet Patrick Freudiger die neuen Herausforderungen an CIOs.

Patrick Freudiger war selbst jahrelang CIO in einem großen Unternehmen der Automobilindustrie und wurde 2016 zum Schweizer CIO des Jahres gewählt. Er baute darüber hinaus zwei Beratungsfirmen für digitale Transformation auf und führte diese zwanzig Jahre erfolgreich. Heute ist Patrick Freudiger Leadership Coach und unterstützt Führungskräfte dabei, die beste Version ihrer selbst zu werden. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er sein Buch „Das Phönix-Prinzip“, in welchem er ein anschauliches Führungs-Modell darlegt, das praxisnah zeigt wie erfolgreiche Führung heute funktioniert.

Im Online-Seminar am 9. Juni gibt Patrick Freudiger sein Wissen aus jahrzehntelanger Führungserfahrung weiter und zeigt anhand des Phönix-Prinzips, das auf der Grundlage von Befragungen von 100 Top-Führungskräften entstanden ist, Wege zu exzellenter Führung. „Die Teilnehmenden lernen vier entscheidende Führungsrollen kennen, die ihnen in der Praxis helfen, situativ zu führen. CIOs im Speziellen erfahren, wie Knowledge-Worker zu führen sind, wie sie sich Gehör beim Vorstand verschaffen und wie sie ihre Chefs von ihren Vorhaben überzeugen“, erläutert Patrick Freudiger.

Ein weiterer Schwerpunkt für CIOs liegt auf dem Change-Management im Rahmen der Digitalen Transformation. Hier zeigt Patrick Freudiger, wie man mithilfe des Phönix-Prinzips das eigene Führungsverhalten reflektieren und die Stärken in der Führung erkennen kann: „Als Teil des Prozesses identifizieren die Teilnehmenden Werte in der Führung und erhalten Tipps, wie sie diese umsetzen. Sie lernen neue Wege kennen, wie sie mit herausfordernden Situationen zukünftig umgehen können und erarbeiten ein authentisches Leadership-Modell, das sie in der Praxis verlässlich unterstützt.“

Teilnehmende, die das Seminar bereits besuchten, zeigten sich begeistert: „Spannender Workshop mit vielen Praxistipps.“ „Endlich mal hilfreicher Input zu schwierigen Fragestellungen.“ „Viel Nützliches gelernt und Lust, es in der Praxis anzuwenden.“ „Lernreich, hilfreich, interessant. Der Ansatz überzeugt mich. Danke.“

Nähre Informationen und die Anmeldung zum Seminar erhalten Sie unter: https://confare.at/excellence-leadership-fuer-cios/

Nähere Informationen zum Buch „Das Phönix-Prinzip“ finden Sie auf der Website: https://www.dasphoenixprinzip.com/

Weitere Informationen zu Patrick Freudiger erhalten Sie unter: www.freudiger.coach



Führungsaufgaben werden komplexer und verändern sich stetig. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung der Führungsqualität für den Erfolg einer Organisation zu. Deshalb unterstützt Patrick Freudiger Führungskräfte und Management-Teams in ihrer Entwicklung zu Exzellenz. Er nutzt dabei bewährte Tools und Methoden, wie etwa das Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching und das Scaled Agile Framework (SAFe). Über 20 Jahre Erfahrung und branchenübergreifende Expertise aus seinen ehemaligen Tätigkeiten als CIO, Gründer, Geschäftsführer und Verwaltungsrat, machen Patrick Freudiger zu einem ausgewiesenen Experten in Sachen Führungskräfte- und Organisationsentwicklung.

