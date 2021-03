Online-Schulung vs. Präsenz-Schulung

Sind Online-Schulungen wirklich eine gute Alternative?

Alle Unternehmen, die mit Schulungen und Ausbildungen zu tun haben, mussten/müssen aufgrund der Corona-Pandemie ihr Schulungskonzept auf online umstellen. So auch die Firma T&T Datentechnik GmbH. Das Ludwigsfelder Unternehmen bietet seit über 20 Jahren verschiedene Schulungen im Bereich GAEB-Datenaustausch (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen) an. Aber sind Online-Schulungen überhaupt eine Alternative zu Präsenzschulungen?

“Am Anfang waren wir sehr skeptisch. Da wir unsere Schulungen als interaktive Workshops anbieten, ist der persönliche Kontakt zwischen Referent und Teilnehmer sehr wichtig”, meint Geschäftsführer Torsten Schmoz und führt weiter aus: “Wir waren nicht sicher, ob unsere Teilnehmer und auch wir mit der neuen Technik und der Art zurecht kommen würden. Aber all unsere Bedenken wurden uns von unseren Teilnehmern selbst genommen.”

Eine Teilnehmerin schrieb nach ihrer ersten Online-Schulung beispielsweise: “Ich habe vorher noch nie an einem Online-Seminar teilgenommen. Die Referentin hat das Seminar ausgesprochen gut gehalten, professionell und ruhig. Es wurden alle Fragen beantwortet und die Aufregung ist im Nu verschwunden.”

Seit über einem Jahr werden alle Schulungen der T&T Datentechnik GmbH nun online durchgeführt.

Dazu gehören:

1) die Online-Präsentationen (Webinare)

Hier wird die selbst entwickelte Software “GAEB-Konverter” im Rahmen einer 30minütigen kostenlosen Online-Präsentation mit all ihren Funktionalitäten vorgestellt. Die nächsten Termine sind:

Freitag, 23.04.2021 / 14:00 Uhr / Anmeldung unter: https://register.gotowebinar.com/register/4589863320794690572

Mittwoch, 28.04.2021 / 10:00 Uhr / Anmeldung unter: https://register.gotowebinar.com/register/8408638727874677772

2) die Online-GAEB-VOB-Schnupperkurse

Für GAEB-Anfänger bietet die T&T Datentechnik GmbH einen dreistündigen Online-GAEB-VOB-Schnupperkurs an, auf dem nicht nur der GAEB-Standard sondern auch die neuesten Regelungen der elektronischen Vergabe vorgestellt und erläutert werden. Der nächste Termin findet am Freitag, dem 11.06.2021 statt. Interessierte können sich mit Hilfe des Anmeldeformulars per Mail unter info@t-t.de anmelden:

http://download.t-t.de/2021-Anmeldung-Online-Schulung.pdf

3) die GAEB-Basis- und Aufbauseminare

Alldiejenigen, die den GAEB-Standard nicht nur in der Theorie kennenlernen wollen, können an einem GAEB-Basisseminar teilnehmen. Aufgeteilt auf 4 Blocks je 3 Stunden wird das Seminar als interaktiver Workshop durchgeführt, bei denen die Teilnehmer selbst an ihren eigenen Laptops die GAEB-Grundlagen anhand der Erstellung und Verpreisung eines Leistungsverzeichnisses kennenlernen. Praktische Übungen, angepasst an die Erfordernisse der Teilnehmer wie z.B. Kalkulation, Einlesen von Angeboten aus unterschiedlichsten Formaten (Bieter oder Großhändler), Erstellen eines Preisspiegels, Auftragserteilung, Aufmaße/Mengenermittlung und Rechnungslegung festigen dabei das vermittelte Wissen. Auch werden Probleme aus der Praxis besprochen: wie kann man beispielsweise fehlerhafte Textergänzungen (Fabrikat oder Typ) dennoch korrekt ausfüllen?

Ein Teilnehmer schrieb nach dem Seminar: “Ich möchte mich für die aufschlussreiche und kompetente Schulung bedanken! Selten hat man bei solch einem Thema so viel Spaß und fühlt sich dabei noch so gut aufgehoben.”

Aufbauend auf die Basisseminare werden in eintägigen Aufbauseminaren mit max. 6 Teilnehmern einzelne Themen (z.B. die Verpreisung) aufgegriffen und intensiviert. Vorteil bei so kleinen Gruppen ist, dass man sich Zeit für jedes einzelne Thema und auch Zeit für jede einzelne Frage nehmen kann, was ein hohes Schulungsniveau zur Folge hat.

Alle Termine der Online-Basis- und Aufbauschulungen sind auf der Homepage der T&T Datentechnik GmbH www.t-t.de unter Schulungen zu finden oder unter nachfolgendem Anmeldeformular:

http://download.t-t.de/2021-Anmeldung-Online-Schulung.pdf

4) die firmeninternen Schulungen

Manchmal verlangt der Büroalltag einfach individuelle Schulungen. Auch diese Anforderungen werden durch die T&T Datentechnik GmbH online realisiert. Dies ist natürlich die effektivste Form der Einarbeitung.

“Es war super, wie die T&T uns bei der Planung und Durchführung der Schulung unterstützt hat. Es ist eine große Leistung, eine Schulung online durchzuführen und alle Teilnehmer so abzuholen, als wären wir in einem Raum. Was uns aber am wichtigsten war, dass alle Teilnehmer einen Einstieg in den GAEB Konverter erhalten haben und Sie es geschafft haben, die Inhalte so locker und einfach vorzustellen. Uns ging es bei der Auswahl des Programms darum, dass die Bedienung einfach und intuitiv ist und das haben Sie uns mit der Schulung bestätigt. Vielen Dank dafür.”, so Herr Dipl.-Ing. (FH) Rene Fischer von der Porsche AG nach solch einer firmeninternen Online-Schulung.

Nach einem Jahr Online-Schulungen kann man rückblickend sagen, dass zwar kein Videocall den persönlichen Kontakt ersetzen kann, aber dennoch die Inhaltsvermittlung und das Niveau einer Online-Schulung der einer Präsenzschulung im Nichts nachsteht. Im Gegenteil: die Vorteile überwiegen sogar. Kein Teilnehmer und auch nicht die Referenten müssen quer durch Deutschland reisen. So könnte der neue Werbeslogan für Online-Schulungen auch lauten: wir bieten “klimaneutrale” Schulungen an!”

Profitieren Sie von unserer 25-jährigen Erfahrung mit GAEB-Software im Bauwesen

Die T&T Datentechnik GmbH ist seit 1990 als Softwareentwickler und Dienstleister im Bauwesen tätig. Schwerpunkt ist die Softwareentwicklung im Bereich GAEB-Datenaustausch.

Unsere GAEB-Software ist sowohl für kleine Firmen als auch für größere Handwerksunternehmen und Konzerne ein ideales Werkzeug für die Erstellung, Bearbeitung und Konvertierung von GAEB-Dateien im AVA-Bereich (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung). Anhaltend arbeiten wir bis heute an der Optimierung unserer GAEB-Software, um sie an die neuen Anforderungen der Branche, des Gesetzgebers und unserer Kunden anzupassen.

Unser Tätigkeitsprofil umfasst:

– Entwicklung von Software für Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung

– Schulung im Bereich GAEB-Datenaustausch

– Konzeption, Anpassung und Schulung des CRM-Systems Cobra

– Dienstleistung in GAEB-konformer LV-Erstellung, Prüfung, Korrektur und Konvertierung

– Anpassung unserer Software an individuelle Kundenwünsche

Kontakt

T&T Datentechnik GmbH

Torsten Schmoz

Jägerstraße 4

14974 Ludwigsfelde

+49 3378 20279-0

info@t-t.de

https://www.t-t.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.