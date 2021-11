Online-Portal für Gastronomiebedarf und Großküchentechnik

Die Wolf GmbH ist ein renommiertes Familienunternehmen, welches sich mit Gastronomiebedarf und Großküchentechnik beschäftigt. Ihr Hauptziel ist es, Großküchen auszustatten und ihnen ein breites Spektrum an Dienstleistungen anzubieten.

Die Fachleute bieten Dienstleistungen rund um die technische Planung, die Lieferung und sogar die Montage an. Durch ihren tadellosen Kundenservice stellen sie sicher, dass die Küchengeräte nicht nur montiert, sondern auch gut gewartet werden. Sie bieten Dienstleistungen zur Fehlerbehebung an, um den Nutzern die Arbeit zu erleichtern. Kunden können Kühlschränke, Küchenmaschinen, Geschirrspüler und verschiedene andere Küchengeräte mieten.

Die Wolf GmbH ist dafür bekannt, dass sie hochwertige und zuverlässige Dienstleistungen anbieten. Die angebotenen Produkte sind Markenprodukte, was bedeutet, dass die Qualität gesichert ist. Die Produktpalette ist riesig – in der Kategorie Küchenzubehör gibt es eine breite Produktpalette, die für alle verfügbar sind. Sie wissen, dass die Menschen sich auf zuverlässige Geräte freuen, die ein Minimum an Wartung benötigen.

Sie bieten eine breite Palette von Produkten an, die Serviertabletts, Backbleche, Rotweingläser, Kochgeräte, Fritteusen, Geschirrspüler und andere Geräte umfassen. Der Versand der Produkte erfolgt schnell und in nur 24 Stunden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://wolf-gastro.de

Die Wolf GmbH ist im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung tätig. Zu den zufriedenen Kunden zählen Kindergärten, Krankenhäuser, Betriebskantinen, Hotels und Restaurants. Die Leistungen reichen von der Konzepterstellung über die Planung bis zur Umsetzung.

Wolf GmbH

Zur Tannenburg 37

66280 Sulzbach

+49 6897/ 98 100

info@wolf-gastro.de