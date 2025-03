Online-Plattform „trainerKlub“ startet offiziell

Nach einer intensiven Testphase wird die Weiterbildungs- und Erfahrungsaustauschplattform sowie Informationsquelle über zukunftsweisende Lern- und Lehrtools für alle in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung tätigen Personen freigeschaltet.

Eine „trainerKlub“ genannte Online-Plattform für FachtrainerInnen und DozentInnen in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung geht Anfang April – nach einer intensiven Testphase – offiziell „on air“. Die neue Plattform soll sich, so ihre beiden Gründer Sabine Prohaska und Harald Karrer, beide Wien, „zu einer zentralen

-Anlaufstelle für Weiterbildung und Erfahrungsaustausch für alle in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung tätigen Personen sowie

-Informationsquelle für sie über praxisnahe, zukunftsweise Lern- und Entwicklungstools entwickeln“.

Die Idee, eine solche Plattform aufzubauen, kam deren Betreibern

-Sabine Prohaska, die mit ihrem Team unter anderem Unternehmen beim Entwickeln einer neuen Lernkultur in ihrer Organisation unterstützt, und

-Harald Karrer, einem Experten für „visuelles Storytelling“ und das Beraten, Coachen und Lehren mit Visuals,

bereits 2023, als das Unternehmen OpenAi den Bot ChatGPT zur allgemeinen Nutzung freischaltete und hierdurch den aktuellen KI-Boom auslöste.

Bei der Beschäftigung hiermit wurde den beiden Lehr- und Lern-Experten schnell bewusst: Durch den verstärkten KI-Einsatz in Unternehmen wird sich auch die – spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie anhaltende – fundamentale Veränderung der betrieblichen Aus- und Weiterbildungslandschaft nochmals beschleunigen; und zwar so rasant, dass es für die einzelnen, in ihr tätigen Personen zunehmend schwierig wird, sich beruflich up-to-date zu halten – „auch weil aktuell gefühlt fast täglich für den Learning-Bereich potenziell interessante neue KI-gestützte Tools im Markt lanciert werden“.

Deshalb begannen Sabine Prohaska und Harald Karrer mit einem Expertenteam die technische Infrastruktur des „trainerKlub“ zu entwickeln. Im Oktober 2024 folgte dann eine 6-monatige Testphase mit Pilot-UserInnen, bevor schließlich im April 2025 der offizielle Start erfolgt.

Auf der Plattform trainerKlub finden die UserInnen bzw. Klub-Mitglieder zahlreiche Learning-Nuggets in Form von Videos, Podcasts & Handouts zu neuen

-Ansätzen und Strategien in der Aus- und Weiterbildung sowie

-Tools, die ihnen helfen, ihre Arbeit sowie Schulungs- und Entwicklungsmaßnahmen effektiver zu gestalten.

Zudem finden auf ihr jede Woche neue, von Experten moderierte Live-Online-Learning-Sessions zu solch aus- und weiterbildungsrelevanten Themen wie „Neurodidaktik“, „Lernpsychologie für TrainerInnen“, „Didaktik im digitalen Raum“, „Hybride Lernkonzepte schmieden“, „TrainerIn der Zukunft: neue Rollen, neue Chancen“, „Das Selbstlernen stimulieren“, „Lernprozesse mit KI-Tools steuern“ statt. Diese werden stets aufgezeichnet und stehen anschließend auch online zur Verfügung. Zudem können die trainerKlub-Mitglieder auf der Plattform eine exklusive KI-Compliance-Schulung zur Zertifizierung nach AI Act absolvieren. In Kürze sollen sie mit einem Tool zudem KI-gestützte individualisierte Lernpfade für sich entwickeln und realisieren können.

Der trainerKlub funktioniert wie folgt: Alle Personen, die sich bei ihm anmelden, erhalten einen vollen Zugriff auf die Mitglieder-App unter anderem mit den vorgenannten Funktionen. Diese App ist sowohl für PCs als auch Tablets und Smartphones optimiert. Sie ist ein vollständiges Social Intranet, das unter anderem mit seiner Chat-Funktion auch dem Erfahrungsaustausch zwischen sowie der Kommunikation und Vernetzung mit anderen Klub-Mitgliedern dient. Ihr zentraler Baustein sind jedoch die dort gespeicherten digitalen Inhalte und Formate, die dem Lernen und Kompetenzausbau dienen. Dabei gilt: Die von den Klub-Mitgliedern in ihre eigene Weiterbildung investierte Zeit wird ihnen automatisch bestätigt, sodass sie diese zum Beispiel auch als Nachweis für ihre Rezertifizierung als „ISO geprüfte:r Fachtrainer:in“ nutzen können.

Wann, wie und worin die Mitglieder des trainerKlubs sich weiterbilden, entscheiden diese selbst – aufgrund ihres individuellen Bedarfs und Terminkalenders. Die Plattform bietet ihnen hierzu viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die es ihnen erleichtern, das Lernen und Trainieren in ihren Arbeitsalltag zu integrieren.

Im trainerKlub können sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen, die dann wiederum die erworbenen Einzellizenzen beispielsweise an ihre Aus- und Weiterbildner weitergeben, Mitglied werden. Die Mitgliedschaft im trainerKlub kostet pro Person 20 Euro/Monat. Detaillierte Infos darüber, welche Mehrwert stiftenden Leistungen ihnen hierfür für ihre eigene Weiterbildung und das künftige Gestalten ihrer Arbeit geboten werden, finden interessierte Personen und Organisationen auf der Webseite https://trainerklub.com .

Der ARGE trainerKlub, Wien, ist eine gemeinsame Unternehmung von Sabine Prohaska, Inhaberin des Trainings- und Ausbildungsinstituts Seminar Consult Prohaska, Wien, sowie Harald Karrer, dem Inhaber der Unternehmensberatung Hanami Consulting, Wien, einem Experten für das Beraten, Coachen und Lehren mit Visuals. Das Unternehmen betreibt unter anderem die Online-Plattform trainerKlub, die der Weiterbildung und dem Erfahrungsaustausch zwischen allen in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung tätigen Personen dient und sie über zukunftsweisende Lern- und Lehrtools und -methoden informiert.

