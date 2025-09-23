Online-Plattform für Hautberatung am Markt – ab 19EUR

Dermolo startet: Online-Plattform für schnelle und professionelle Hautberatung durch zertifizierte Dermatologen

Die Equiom Health (Europe) sp. z o.o. gibt heute den Start von dermolo bekannt, einer innovativen Online-Plattform, die Patienten in Deutschland einen schnellen, diskreten und professionellen Zugang zu zertifizierten Hautärzten ermöglicht. Für einen Festpreis von 19 EUR erhalten Nutzer innerhalb von 24 Stunden eine fundierte ärztliche Einschätzung ihres Hautproblems inklusive Diagnose und persönlicher Behandlungsempfehlung.

Angesichts langer Wartezeiten auf Facharzttermine bietet dermolo eine zeitgemäße Lösung für eine Vielzahl von Hautanliegen. Ob Akne, Rosacea, Neurodermitis, Schuppenflechte, Haarausfall oder die Beurteilung von Hautveränderungen – die Plattform verbindet Patienten direkt mit approbierten Fachärzten für Haut- und Geschlechtskrankheiten.

So funktioniert die Online-Hautberatung in drei Schritten:

Fotos hochladen: Patienten laden Fotos ihrer Hautveränderung hoch und beantworten einen strukturierten medizinischen Fragebogen.

Analyse durch Facharzt: Ein zertifizierter Dermatologe analysiert die Informationen und erstellt eine professionelle Diagnose.

Behandlung erhalten: Der Nutzer erhält innerhalb von 24 Stunden eine detaillierte Diagnose und einen Behandlungsplan. Bei Bedarf kann ein Privatrezept direkt an eine Wunschapotheke übermittelt werden.

„Unsere Mission bei dermolo ist es, die dermatologische Versorgung für jeden zugänglich, unkompliziert und vor allem schnell zu gestalten“, so Erik Falk, Projektleiter der Equiom Health (Europe) sp. z o.o. „Wir schaffen eine Brücke zwischen Patienten und Fachärzten, um die Versorgungslücke zu schließen und Menschen rasch zu mehr Hautgesundheit und Wohlbefinden zu verhelfen.“

Die Plattform legt höchsten Wert auf Datensicherheit. Alle Daten werden nach strengen DSGVO-Richtlinien verschlüsselt und auf Servern in Deutschland gespeichert, die dem deutschen Datenschutzrecht unterliegen.

Neben der ärztlichen Beratung bietet dermolo ein umfangreiches Hautlexikon sowie einen Blog mit Fachartikeln zu Themen wie Hautkrebsfrüherkennung und dem Umgang mit chronischen Hautkrankheiten, um Patienten umfassend zu informieren.

Die ärztliche Beratung über dermolo ist eine private Gesundheitsleistung. Die Kosten für eventuell verschriebene Medikamente sind von gesetzlich versicherten Patienten selbst zu tragen.

Dermolo ist eine Plattform für telemedizinische Hautberatung in Deutschland. Der Service verbindet Patienten mit erfahrenen, zertifizierten Dermatologen für eine schnelle, professionelle und sichere Online-Behandlung. Betrieben wird die Plattform von der Equiom Health (Europe) sp. z o.o., einem Unternehmen, das sich auf innovative Gesundheitslösungen spezialisiert hat.

