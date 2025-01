Online-Opening: Musikreisen mit Music Travel Hideaways

Start: 04.02.2025 10:00 Uhr

End: 04.02.2025 14:00 Uhr

Entry: free

Music Travel Hideaways lädt ein:

Online-Grand-Opening für Musikreisen weltweit

Der Spezialreiseveranstalter Music Travel Hideaways, ein neuer Anbieter für klassische und innovative Musikreisen, feiert die Eröffnung seines neuen Online-Angebots mit einem schillernden Online-Grand-Opening. Am 04. Februar 2025, in der Zeit von 10.00 -14.00 Uhr sind Musikliebhaber, Reisebegeisterte und Medienvertreter herzlich eingeladen, die neuen maßgeschneiderten Reiseerlebnisse und Hideaways virtuell zu entdecken.

Denn es heißt: Musik erleben – weltweit und individuell

Ob Klassik in Wien oder Malta, Jazz in New Orleans oder New York City oder Rock & Pop in London… Music Travel Hideaways bietet exklusive Reisen zu attraktiven und manchmal auf ‚verrückten“, außergewöhnlichen Bühnen der Welt. Mit dem neuen Online-Angebot können Kunden bequem von zu Hause ihre maßgeschneiderten Reisen planen und sich inspirieren lassen. Immer persönlich, immer individuell, immer einzigartig.

Ein interaktives Online-Event mit besonderen Highlights erwartet beim Grand Opening alle Interessierten.

Es wird einzigartig mit:

-Live-Präsentation der neuen Reiseangebote

-Einblicke in besondere Reiseziele und Konzerte

-Insider-Tipps

-Das eine oder andere Hideaway

-Zeit für Gespräche und einen Online-Coffee

-Und natürlich einem Gewinnspiel

Die Teilnahme am Online-Grand-Opening ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich, direkt per Mail an: info@musictravelhideaways.com

Für Presseanfragen und weitere Informationen:

Music Travel by JM GmbH Jürgen Mamczek www.musictravelhideaways.com | jmamczek@musictravelhideaways.com | Tel.: +49 (0)30 21964804

Die Music Travel by JM GmbH mit Sitz in Berlin wurde 2024 von Jürgen Mamczek gegründet und bietet unter der Marke Music Travel Hideaways exklusive Reisen für Musik- und Kulturliebhaber an. Das Unternehmen kombiniert musikalische Highlights mit außergewöhnlichen Reisezielen und persönlichem Service, um Reisenden einzigartige und individuell gestaltbare Erlebnisse zu bieten.

