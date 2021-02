Online-Masterclass “Medizinprodukte 2021: Klinische Strategie”

Start: 03.03.2021 10:00 Uhr

End: 03.03.2021 12:00 Uhr

Entry: 150.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Gemeinsam mit dem Software-Unternehmen Climedo Health lädt Metecon im FrĂĽhjahr Medizintechnik-Unternehmen zur Masterclass-Serie “Medizinprodukte 2021 – Regulatorik fĂĽr die Praxis” ein. Ziel der Veranstaltung ist es, effiziente Handlungsempfehlungen in einem geschĂĽtzten Raum zu bekommen. Denn neben erstklassigen Vorträgen können Hersteller in die je zweistĂĽndigen Termine mitbringen, was sie beschäftigt, und ihre Herausforderungen so in konkrete Lösungen verwandeln.

Die drei Masterclasses befassen sich mit folgenden Schwerpunkten:

-Klinische Strategie: Vom Kosten- zum Nutzentreiber (3. März 2021)

-Abweichungsberichte von Benannten Stellen lesen, verstehen und die richtigen SchlĂĽsse ziehen (22. April 2021)

-Letzte Chance: PMS-Readiness binnen kĂĽrzester Zeit (12. Mai 2021)

Das erwartet die Teilnehmenden:

– Individuelles Feedback auf ihre eingereichten Fragen und Herausforderungen; dazu werden konkrete Anliegen vorab ĂĽber einen anonymen Fragebogen erhoben

– Exklusive Tipps & Best Practice rund um die Themen Regulatory Affairs, klinische Daten, Abweichungsberichte von Benannten Stellen und Post-Market Surveillance

– Breakout Rooms fĂĽr den Austausch mit anderen Herstellern

– Live-Umfragen und themenrelevante Diskussionen unter den Teilnehmern

Die Masterclass-Serie findet auf Deutsch statt und richtet sich insbesondere an Clinical Affairs- und Regulatory Affairs-Mitarbeiter*innen von Medizinprodukteherstellern aller Risikoklassen. Teilnehmer*innen, die sich fĂĽr alle drei Termine anmelden, erhalten einen Rabatt von 15 Prozent. 25 Prozent der Einnahmen werden an den Mannheimer Verein Kinderhospiz Sterntaler e. V. gespendet.

Ăśber Metecon

Metecon hat zum Ziel, gute medizinische und IVD-Produkte schnell und sicher auf dem Markt verfügbar zu machen. Das Mannheimer Unternehmen unterstützt zu diesem Zweck Medizinproduktehersteller durch deren gesamten Entwicklungsprozess mit allen notwendigen ergänzenden Dienstleistungen aus den Bereichen Technische Dokumentation, Verifikation und Validierung, Medical Software, Clinical Affairs, Qualitätsmanagement und Regulatory Affairs.

Das Team versteht sich als strategischer Partner über den gesamten Produktlebenszyklus: Metecon hört zu, denkt mit und findet individuelle Lösungen für die Produktzulassung.

Ăśber Climedo Health

Climedo hat sich das Ziel gesetzt, Patienten durch intelligente Software-Lösungen die bestmögliche medizinische Behandlung zu bieten. Gemeinsam mit Europas führenden Kliniken haben sie eine innovative cloud-basierte Plattform zur klinischen Validierung von Medizin- und Pharmaprodukten entwickelt.

Durch die digitale Vernetzung aller Beteiligten (Medizintechnik- und Pharmaunternehmen, Auftragsforschungsinstitute, Kliniken sowie Patienten) ermöglicht Climedo signifikante Leistungssteigerungen, Kosteneffizienzen und somit eine beschleunigte Einführung medizinischer Innovationen auf dem Markt.

Kontakt

Metecon GmbH

Christina Fink

P7 13

68161 Mannheim

+49 621 123469-18

christina.fink@metecon.de

http://www.metecon.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.