Online-Marktplatz für den Klimaschutz und lokale Kunden

diskepto lädt Händler ein, den innovativen Marktplatz disketo, https://www.diskepto.de, jetzt zu testen. Auf diskepto bieten Händler ihre Produkte automatisch lokalen Kunden in der Nähe an und steigern so ihren Umsatz. Dabei entstehen kurze Lieferwege durch die der Verbrauch wichtiger Energieträger, insbesondere Kraftstoff, reduziert und weniger Treibhausgase, CO2, produziert werden. Die verminderte Produktion von Treibhausgasen führt nachhaltig zum Umwelt- und Klimaschutz und trägt dazu bei, die Klimaziele zu erreichen. Zusätzlich werden lokale Händler und damit die lokale Wirtschaft gestärkt.

Für viele, vorwiegend kleine Händler, ist es schwer, ihre Produkte im Internet anzubieten. Entweder werden ihre Produkte auf den großen Marktplätzen nicht gefunden, sie bieten auf kleinen, regionalen Marktplätzen an die wenige Kunden kennen oder scheuen den Aufwand und die Kosten, einen eigenen Onlineshop zu betreiben. Der zunehmende Trend zum Onlineshopping führt zum Verlust vom Kunden im örtlichen Geschäft. Die Kunden kaufen bevorzugt online ein. Dabei ist es für die Kunden nicht relevant, wie weit die Händler entfernt sind. Dies führt dazu, dass sie meist bei großen, weit entfernt liegenden Händlern kaufen, deren Produkte in den Suchergebnisse weit vorne stehen. Die Produkte werden dann über unnötig weite Lieferwege transportiert. Dabei werden viele klimaschädliche Treibhausgase produziert, die vermeidbar wären. Nach Produkten bei Händlern in der Nähe zu suchen ist nur bei Marktplätzen für gebrauchte Artikel einfach möglich. So verlieren Händler langfristig Kunden in ihren lokalen Geschäften, so dass in den letzten Jahren bundesweit ca. 11.000 Geschäfte jährlich schließen mussten. In den Innenstädten ist dies durch leer stehende Ladenlokale sichtbar. Leerstehende Ladenlokale verursachen eine Kettenreaktion, da die Innenstädte mit jedem leeren Ladenlokal an Attraktivität verlieren. Jedes geschlossene Geschäft bedeutet den Verlust von Arbeitsplätzen und schwächt die lokale Wirtschaft.

Diesen negativen Trends wirkt der diskepto Marktplatz entgegen. Auf diskepto werden den Kunden erst Angebote von regionalen Händlern in der Nähe präsentiert. So ist die Präsenz lokaler Händler in der Nähe zum Kunden automatisch gegeben, ohne dass die Händler in teure Werbekampagnen investieren müssten. Dadurch wird der diskepto Marktplatz für lokale Händler attraktiver und Kunden unterstützen die Händler in ihrer Region und die lokale Wirtschaft. Neben der Unterstützung lokaler Händler wird auch ein wertvoller Beitrag für die Umwelt geleistet und das Klima geschont. Durch die Nähe zwischen Kunden und Händlern werden lange und unnötige Lieferwege vermieden. Dies spart Kraftstoff für die Lieferfahrzeuge und produziert weniger Treibhausgase. Zusätzlich erschließen Händler auf diskepto weitere Kunden, insbesondere bei Nischenprodukten. Händler die ihre Produkte auf diskepto anbieten verkaufen diese deutschland- und europaweit, z.B. wenn ein Händler in der Nähe des Kunden das gewünschte Produkt nicht vorrätig hat.

diskepto legt größten Wert auf Datenschutz. diskepto wurde vollständig in Deutschland entwickelt und wird in Deutschland betrieben. Daten von Kunden werden nur soweit sie zur Durchführung der Bestellungen notwendig sind an die Händler weitergegeben. diskepto verzichtet auf externe Cookies, insbesondere Tracking-Cookies, wodurch Benutzerdaten und Surfverhalten nicht an Drittanbieter oder Werbenetzwerke weitergegeben werden. Dies schützt die Privatsphäre der Nutzer bestmöglich und es wird höchster Datenschutz erreicht. So kaufen Kunden in Zukunft sicher und entspannt bei diskepto online ein.

Marciniak Online Service entwickelt und programmiert seit 1998 Internetportale und -präsenzen wie z.B. Vergleichsportale, Newsportale, Social Media Anwendungen und Smartphone-Apps. Weiterhin erstellt er EDV-Gutachten für Behörden, Firmen, Versicherungsgesellschaften und Privatleute.

Kontakt

Marciniak Online Service

Thomas Marciniak

Im Brochenbachtal 7a

53562 St. Katharinen

02644/8009855



https://www.marciniak.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.