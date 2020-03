Online-Live-Seminare für Architekten und Ingenieure

Flexibel, interaktiv, live

Nachdem Mitte März das Betriebsverbot für Fortbildungsanbieter erlassen wurde, hat die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH mit Hochdruck daran gearbeitet möglichst viele Präsenzseminare in Form eines Online-Live-Seminars anbieten zu können.

Die Mühen haben sich gelohnt!

Denn das Angebot auf www.akading-online.de ist vielseitig. Themen aus dem Berufsumfeld sind ebenso zu finden wie fachspezifische Themen.

Hier ein Auszug der Veranstaltungen:

– Kostenfreie Informationsveranstaltung zum Lehrgang “Sachverständiger für die Analyse und Sanierung von Schimmelpilzschäden”, 02.04.2020

– Radongas in Gebäuden als Gefahr für Menschen, 15.04.2020

– Projektteams erfolgreich führen, 11.05.2020

Doch was erwartet Sie bei einem Online-Live-Seminar der Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH?

LIVE

Der Name ist Programm! Das heißt, dass der Referent online live zugeschaltet ist und Ihnen das gewählte Thema näherbringt. Das unterscheidet die Online-Live-Seminare von einem klassischen E-Learning.

INTERAKTIV

Während des gesamten Seminars haben Sie die Möglichkeit über die Chat-Funktion Fragen zu stellen. Diese werden entweder direkt oder im Anschluss an das Seminar aufgegriffen und beantwortet.

AUFZEICHNUNG

Die Aufzeichnung ist nach dem Seminar 3 Monate für Sie abrufbar. Die Präsentation und Ihre Teilnahmebescheinigung erhalten Sie per E-Mail.

ANERKENNUNG:

Auf Ihrer Teilnahmebestätigung sind die Unterrichtseinheiten vermerkt, denn viele Kammern haben Online-Live-Seminare bereits in ihren Fort- und Weiterbildungsordnungen aufgeführt und vergeben entsprechend Bildungspunkte.

Auch bei der DENA werden die Online-Live Seminare der Akademie der Ingenieure voll angerechnet.

Für ein Online-Live-Seminar über “AkadIng Online” benötigen Sie lediglich einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone sowie Zugang zum Internet. Ob im Büro, zu Hause oder im Hotel: der Zugang zu praxisorientiertem Fachwissen ist ab sofort überall erreichbar. Denn wie bei den Präsenzveranstaltungen setzt die AkadIng auch online nur auf absolute Expert*innen ihres Fachs.

Die weiteren Funktionen und Möglichkeiten stellt die Akademie der Ingenieure übersichtlich in ihren FAQs dar.

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH ist Ihr starker Partner in allen Bereichen der Fort- und Weiterbildung, organisatorischen Aufgaben, Veranstaltungsmanagement und visionärer Zielverfolgung und garantiert höchste Standards in den Bereichen Service, Kundenorientierung und Dienstleistung.

Unser Bildungsangebot richtet sich primär an alle mit dem Bauwesen in Verbindung stehenden Akteure. Dies sind insbesondere Ingenieure, Architekten, kommunale Verwaltungen, Bauunternehmen und das Baufachhandwerk. Für diese Berufsgruppen im Speziellen – aber auch für andere – bieten wir alle gegenwärtig aktuellen und zukunftsorientierten Themen an.

Die Lernziele sind dabei stets vom größtmöglichen Praxisnutzen geprägt.

Da alle unsere Referenten über langjährige Erfahrung als “Wissensvermittler” verfügen, sind alle Bildungsmaßnahmen didaktisch und pädagogisch hochwertig aufgebaut.

