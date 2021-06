Online-Lehrgang: Fachplaner/-in Barrierefreies Bauen

Start: 10.11.2021 09:00 Uhr

End: 15.12.2021 16:00 Uhr

Entry: 1794.00 Euro (non 19% VAT)

Nach diesem Online-Lehrgang sind Sie Experte / Expertin fĂĽr barrierefreies Bauen und lernen die Inhalte und die Umsetzung der Planungsgrundlagen fĂĽr Barrierefreies Bauen DIN 18040-1 und DIN 18040-2 anzuwenden.

Dabei lernen Sie barrierefreie Lösungen für alle Bauphasen (Neubau und Bestand) kennen und die Bautechniken, -vorschriften und Planungsgrundlagen sicher umzusetzen.

Die Inhalte:

1) Technisches Regelwerk und Funktionseinschränkungen (Grundsatz der Barrierefreiheit, Techniknormen zum Barrierefreien Bauen, Barrierefreies Bauen in Bauordnungen und Verordnungen, Einführungen über Technische Baubestimmungen, Anwendungsbereich, Nutzungen, Nutzergruppen

2) DIN 18040-1:2010-10 Barrierefreies Bauen öffentlich zugänglicher Gebäude (Planungsgrundlagen der DIN 18040-1:2010-10, Anforderungen an die Erschließung von öffentlichen Verkehrsfläche bis zur zweckgemäßen Nutzung, Anforderungen an Räume und zusätzliche Anforderungen an häufige spezifische Nutzungen, Fallbeispiele)

3) DIN 18040-2:2011-09 Barrierefreies Bauen von Wohnungen und Gebäuden mit Wohnungen (Planungsgrundlagen der DIN 18040-2:2011-09

Anforderungen an die Erschließung von öffentlichen Verkehrsfläche bis zur zweckgemäßen Nutzung, Anforderungen an Räume innerhalb von Wohnungen, Fallbeispiele)

4) Barrierenreduzierung, Anpassung, Modernisierung (NachrĂĽstung der stufenlosen ErschlieĂźung, Behinderungsbedingter Umbau

Altersgerecht Umbauen, Wohnumfeldverbesserung, Integration barrierefreier MaĂźnahmen in energetische, brandschutztechnische, sonstige Modernisierungen)

5) AbschlussprĂĽfung

Zielgruppe: ArchitektInnen, IngenieurInnen, InvestorInnen, MitarbeiterInnen aus öffentliche Verwaltungen und Verbänden

Methodik: Fünftägiger Online-Lehrgang mit Abschlussprüfung

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH ist Ihr starker Partner in allen Bereichen der Fort- und Weiterbildung, organisatorischen Aufgaben, Veranstaltungsmanagement und visionärer Zielverfolgung und garantiert höchste Standards in den Bereichen Service, Kundenorientierung und Dienstleistung.

Unser Bildungsangebot richtet sich primär an alle mit dem Bauwesen in Verbindung stehenden Akteure. Dies sind insbesondere Ingenieure, Architekten, kommunale Verwaltungen, Bauunternehmen und das Baufachhandwerk. FĂĽr diese Berufsgruppen im Speziellen – aber auch fĂĽr andere – bieten wir alle gegenwärtig aktuellen und zukunftsorientierten Themen an.

Die Lernziele sind dabei stets vom größtmöglichen Praxisnutzen geprägt.

Da alle unsere Referenten ĂĽber langjährige Erfahrung als “Wissensvermittler” verfĂĽgen, sind alle BildungsmaĂźnahmen didaktisch und pädagogisch hochwertig aufgebaut.

Firmenkontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Jochen Lang

Gerhard-Koch-Str. 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

info@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

