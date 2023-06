Online-Fertiger FACTUREE beschleunigt Auftragsanfrage für sehr schnelle und einfache Procurement-Prozesse

Mit neuem Request-Tool problemlos bis zu 99 Positionen in weniger als einer Minute anfragen

Berlin, 14. Juni 2023 – Der Faktor Zeit ist bei der Beschaffung von Zeichnungsteilen ein wichtiges Kriterium – und das bereits bei der Anfrage. Der Online-Fertiger FACTUREE ( www.facturee.de) hat daher den Prozess der digitalen Auftragsanfrage auf ein Minimum reduziert. FACTUREE hat ein neues Request-Tool entwickelt, das die Angebotserstellung enorm beschleunigt. Liegen technische Zeichnungen vor, müssen dort enthaltene Informationen, wie beispielsweise das Material, nicht erneut ausgewählt werden. Die extrem schnelle Anfrage und das Auslesen von Zeichnungen seitens FACTUREE entlastet Einkäufer deutlich. So lassen sich z. B. mit wenigen Klicks bis zu 99 Positionen in weniger als einer Minute anfragen.

Im Procurement sind heute schnelle und einfache Prozesse gefragt. Die Online-Fertigung kommt dem entgegen, denn ihr Konzept basiert auf Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung. Mit der bedarfsgerechten Fertigung und der schnellen Bereitstellung von Bauteilen eröffnet sie zudem neue Freiheitsgrade. Bei einigen Anbietern dieser modernen Beschaffungsform müssen Einkäufer jedoch aktuell aufwändige Anfrageprozesse durchlaufen, um ein Angebot zu erhalten.

Der Einsatz von Instant-Pricing-Tools, auf den mehrere Online-Fertiger setzen, verkompliziert dies zusätzlich. Denn um bei einem Instant-Pricing-Tool einen Sofortpreis zu erhalten, müssen alle relevanten Informationen manuell von der anfragenden Person in eine Eingabemaske übertragen werden – und das obwohl die Informationen in der Regel bereits auf der technischen Zeichnung vorhanden sind. Bei einer größeren Anzahl an Positionen kann dies sowie der Upload der Dateien einen zeitintensiven Vorgang bedeuten.

Benjamin Schwab, Co-Founder und CMO bei FACTUREE, erklärt: „Der schnelle Erhalt eines Angebots mittels eines Instant-Pricing-Tools geht auf „Kosten“ eines erhöhten Aufwands auf Kundenseite. FACTUREE geht daher seit Anbeginn einen anderen Weg. Unser Anfrageprozess war schon immer einfach und im Sinne des Kunden gestaltet – wir haben ihn aktuell aber weiter optimiert und damit auf ein Minimum reduziert. Für unsere Kundschaft bedeutet das eine außerordentliche Arbeitserleichterung. Für die Anfrage ist es nicht mal notwendig, einen Account anzulegen. Unser kürzlich gelaunchtes Request-Tool wird demzufolge bereits sehr gut angenommen.“

99 Positionen mit nur wenigen Klicks anfragen

Bei der Entwicklung des neuen Request-Tools stand für FACTUREE im Vordergrund, die tatsächlich vom Anwender für die Anfrage aufgewendete Zeit so weit wie möglich zu reduzieren und die Benutzerfreundlichkeit – beispielsweise durch das moderne und intuitive Design – zu erhöhen. Das Anfrage-Tool erfasst automatisch alle vorhandenen Informationen, die von der anfragenden Person zum Beispiel in Form von CAD-Daten und technischen Zeichnungen per pdf hochgeladen werden. Es müssen bei der Anfrage keine verschiedenen Positionen aufwändig ausgefüllt werden, das Matching von 3D- und 2D-Daten erfolgt automatisch.

„Die extrem schnelle Anfrage und das Auslesen von Zeichnungen seitens FACTUREE entlastet die Kundschaft signifikant. Mit unserem neuen Request-Tool können zum Beispiel völlig unkompliziert neunundneunzig Positionen in weniger als einer Minute anfragt werden. Die zulässige maximale Anzahl an Positionen werden wir übrigens sukzessive erhöhen. Und auch eine Staffelanfrage ist denkbar einfach. Im Gegensatz zu konkurrierenden Tools funktioniert diese bei uns mit nur einem einzigen Klick. Die Anfrage ist damit nicht nur erheblich schneller, sondern auch bedeutend einfacher als viele Einkäufer dies bisher gewohnt sind. Das alles geht zu Gunsten einer beschleunigten Angebotserstellung“, sagt Benjamin Schwab.

Liegt die Anfrage bei FACTUREE vor, erfolgt binnen kurzer Zeit die Angebotserstellung. Diese wird in der Regel noch am selben Tag übermittelt, garantiert jedoch innerhalb von 48 Stunden. FACTUREE realisiert sein Express-Angebot durch einen hohen Grad an Automatisierung, z. B. beim Auslesen und Klassifizieren der CAD-Dateien. Die zusätzliche Überprüfung des Angebots durch einen Ingenieur garantiert trotz hoher Geschwindigkeit eine verlässliche Kalkulation.

Die cwmk GmbH mit Sitz in Berlin operiert unter dem Markennamen FACTUREE als erster Online-Fertiger. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seinen Kunden durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung die zeitgemäße Beschaffung von Fertigungsteilen zu ermöglichen. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von rund 2.000 Fertigungspartnern aus nahezu allen Bereichen, wie CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck, Guss- und Schmiedeverfahren sowie Oberflächentechnik. Rund 15.000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Alle Partner unterliegen einem kontinuierlichen datengetriebenen Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Bei FACTUREE können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen wie Siemens und Parker Hannifin, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden. FACTUREE ist europaweit tätig und verzeichnet eine kontinuierlich wachsende Zahl an Kunden im europäischen Ausland.

Weitere Informationen: www.facturee.de

Firmenkontakt

FACTUREE – Der Online-Fertiger I cwmk GmbH

Benjamin Schwab

Oudenarder Straße 16

13347 Berlin

+49 (0)30-6293939-96



http://www.facturee.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 9717977-0



http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: FACTUREE