Online-Event-Box – Mehr Nähe in der Distanz

Seit dem 1. Mai 2020 bietet die Event-Agentur MIAS DIAS EVENT GMBH & CO.KG Online-Event-Boxen für den deutschlandweiten Versand an Teilnehmer*innen von virtuellen Veranstaltungen an. Je nach gebuchtem Paket beinhalten die Boxen trendige Getränke, Süßigkeiten, Nüsse, Party-Artikel und Seminar-Unterlagen. Auch die technische Umsetzung des virtuellen Zusammentreffens auf der Online-Plattform übernimmt die Event-Agentur.

Die MIAS DIAS EVENT GMBH & CO. KG ist Profi in Sachen Events, Promotions und Künstler-Booking. Aufgrund der Verordnungen zur Eindämmung der Corona- Pandemie sind vorerst alle Offline-Veranstaltungen abgesagt und müssen deshalb virtuell durchgeführt werden. Hierfür haben wir ein neues Produkt für Online-Events entwickelt.

Virtuelle Meetings, Seminare, Workshops und Konferenzen bestimmen jetzt den Arbeitsalltag vieler Unternehmen. Viele Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen arbeiten derzeit im Homeoffice, deshalb fehlt das Gefühl der Zusammengehörigkeit und die persönliche Nähe. Mit unseren Online-Event-Boxen haben wir eine Lösung entwickelt, die Mitarbeiter*innen, Kolleg*innen und Partner*innen näher zusammenrücken lässt.

Vor dem virtuellen Termin verschicken wir an jede*n Teilnehmer*in eine Online- Event-Box, wenn gewünscht auch im Unternehmens-CI. Der Inhalt variiert je nach gebuchtem Paket – von der zuckerfreien Bio-Variante bis zur trendigen After-Work Box. Auch individuelle Zusammenstellungen sind möglich. Das gemeinsame Öffnen und Verzehren am Bildschirm schenkt den Teilnehmer*innen trotz Distanz im Homeoffice ein Gemeinschaftsgefühl. Dadurch werden Momente persönlicher Nähe auch in Zeiten des notwendigen Abstands wieder erlebbar.

Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass Online-Events die Zukunft sind.

Ob Jubiläum, Konferenzen, Workshops oder Seminare – digitale Veranstaltungen werden immer beliebter.

Wir setzen eurem Live-Event mit den brandneuen Online-Event-Boxen die Krone auf.

Bildquelle: MIAS DIAS EVENT GMBH & CO.KG