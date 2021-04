Online Erlebnisse von Cluemasters – mit Abstand zusammenwachsen

– Ob Krimispiel oder virtuelles Escape Game: spannende Erlebnisse für Erwachsene und Kids

Die Eventagentur b-ceed ist mit ihren Marken für außergewöhnliche Teambuilding-Maßnahmen und Firmenevents inzwischen weltweit bekannt. Auf vielfachen Wunsch seitens der Kunden, Teilnehmer und Gäste hin hat die Eventagentur aus den beliebten Teamevents analoge und digitale Team Erlebnisse, Online Escape-Rooms- und Krimispiele für den Spieleabend zu Hause entwickelt. Zu finden ist das Angebot auf https://cluemasters.de.

Eine Auswahl für Freunde von Spannung und Rätsel

Das Angebot der neuen Marke Cluemasters richtet sich an Freunde spannender Rätselspiele. Die Krimispiele sowie analogen und online Escape Games eignen sich für den Spieleabend mit der WG ebenso wie für Familien. Es finden sich spannende und lustige Weihnachtsrätsel für Kinder ebenso wie Krimispiele zum Thema Mord und Entführung bis hin zu Escape-Room-Trilogien. Die Geschichten sind in verschiedene Hintergründe eingebettet, sodass Fans klassischer Kriminalgeschichten auf dem Anwesen der Lordschaft ebenso auf ihre Kosten kommen wie Freunde zeitgenössischer oder zukünftiger Szenarien.

Digitale (Kinder-)Geburtstagsfeiern und Junggesell*innenabschiede

Cluemasters bietet verschiedene Möglichkeiten, die harten Lockdown-Zeiten und auch danach Kindergeburtstage, Geburtstage für Erwachsene und Jungesell*innenabschiede digital gemeinsam zu erleben. Dabei ist es unerheblich, ob man an einem, zwei oder zehn Computern, Smartphones oder Tablet PCs sitzt. Zugegeben, man ist räumlich immer noch voneinander getrennt, jedoch gibt einem Cluemasters das Gefühl, gemeinsam für eine Sache zu kämpfen und gemeinsam so ein paar Stunden der Freude zu erleben. Gespielt wird an Windows PCs, an Mac Books oder auch an Tablet PCs. Schnelle Ladezeiten und spannende Rätselhintergrundgeschichten machen das günstige Angebot ab 9,99 € zur ernsten Konkurrenz anderer Marken, die es schon lange gibt.

Krimidinner für zu Hause

Die Krimispiele sind einer von zwei Bereichen, auf den Cluemasters den Fokus legt. Jeder Teilnehmer übernimmt eine Rolle in der Geschichte, vom Ermittler bis zum Verdächtigen. Neben spannenden Rätseln für Erwachsene, die von Mordermittlungen zu nervenaufreibenden Entführungen reichen, sind kindgerechte Versionen für Familien am Start – auch speziell zu Weihnachten. Die Krimispiele werden nach dem Kauf digital als Spielbuch zur Verfügung gestellt, sodass alle Mitspieler ausgestattet werden können.

Escape Room direkt im Wohnzimmer

Nicht nur Krimispiele, auch die analogen und online Escape Games stehen der Kundschaft von Cluemasters direkt zur Verfügung. In der analogen Variante können die Spiele über die Webseite gemietet werden. Die nach den aktuellen Richtlinien gereinigten und desinfizierten Spielboxen werden nach Hause geliefert und nach dem Spiel per Retoure zurückgesandt; ein unkompliziertes und kontaktloses Verfahren, das die Sicherheit beim Spieleabend gewährleistet.

Online Escape Rooms im eigenen Browser

Die online Escape Games stellen die digitale Variante der beliebten Escape Rooms dar. Spielbar sind die Abenteuer mit bis zu sechs Personen. Der Zugang wird über die Webseite gebucht. Cluemasters stellt einen Link zum online Escape Game zur Verfügung. Beim Spiel gegen die Zeit haben die Teilnehmer sechzig Minuten, um aus dem online Escape Room zu entkommen oder bestimmte Zusammenhänge zu entschlüsseln. Mit drei verschiedenen Spielmodi schafft Cluemasters noch mehr Abwechslung bei den Spielen. Ob gemeinsam gegen die Zeit oder Jeder gegen Jeden; hier ist für jede Gruppe genau der richtige Spielmodus dabei.

Die Eventagentur hinter den Online Erlebnissen

Cluemasters ist eine Marke der Eventagentur b-ceed: events! ( https://b-ceed.de/ ). Die Eventagentur aus NRW in Deutschland legt großen Wert auf ungewöhnliche Ansätze. “Unsere Stärke liegt vor allem in unserer Kreativität”, heißt es seitens der Agentur. Gegründet wurde b-ceed: events! vor über fünf Jahren und hat sich inzwischen zu einer führenden Marke für Teambuilding Events im Businessbereich entwickelt. Durch die Krimispiele und Escape Games von Cluemasters will die Agentur nun bei der privaten Kundschaft Fuß fassen und das Portfolio im Online Segment erweitern.

Cluemasters ist die private Erlebnismarke von b-ceed: event!. Die Eventagentur ist weltweit bekannt für innovative Teamevents, Full Service Event Management und Messeplanung im B2B Bereich. Die neue Lifestyle Event Marke “Cluemasters” setzt auf Online Erlebnisse, Online Escape Rooms und Boxed Escape Games und richtet sich an spielfreudige Rätselfreunde in deutscher und englischer Sprache.

