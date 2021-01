Online Druckerei Flyerpilot 2021

Flyerpilot baut 2021 seine Angebotspalette weiter aus

Mit insgesamt fünf neuen Produktgruppen startet Flyerpilot.de ins Jahr 2021. Damit möchte die Familiendruckerei aus Franken ihren Kunden noch mehr an Möglichkeiten bieten. Speziell auch für Unternehmen, die Drucksachen benötigen und die zusätzlich Öko-Druck bevorzugen. Der Bereich Etiketten drucken und die Werbetechnik wird ausgebaut und erneuert. Für Kunden, die bei der Gestaltung ihrer Drucksachen keine entsprechende Software haben, hat flyerpilot.de einen Onlinegestalter eingebaut.

Sennfeld, 20.01.2021. Das Jahr 2021 wird für die Online- und Umweltdruckerei Flyerpilot das Jahr der Neuerungen und Ergänzungen. Einige Bereiche werden erweitert oder sind neu hinzugekommen. Immer am Puls der Zeit und innovative Verbesserungen für die Kunden ist das Credo von Flyerpilot.

Geschäftsdrucksachen – aktuell wie eh und je

Der Schwerpunkt liegt bei der Erweiterung der Rubrik Drucksachen-Produkte. Trotz Internet werden Briefpapier, Visitenkarten, Geschäftsdrucksachen und Flyer immer noch genauso benötigt wie eh und je. Der Bestellvorgang ist einfach und intuitiv. Nach Auswahl der gewünschten Geschäftsdrucksachen geht es sehr schnell weiter mit dem passenden Material und der Auflage. Dann heißt es nur noch Druckdaten hochladen und fertig. Im Portfolio von Flyerpilot ist so ziemlich alles, was ein Unternehmen an Geschäftsdrucksachen benötigt. Die Qualität ist wie gewohnt im High End Bereich angesiedelt. Perfektion in Druck und Ausführung und eine schnelle Lieferung gehören zu Flyerpilot.de einfach dazu. Briefpapier, Flyer, Falzflyer, Postkarten und Weiteres können auch mal außergewöhnliche Maße, Auflagen oder Farben und Papier haben. Für den perfekten Druck auch individueller Drucksachen ist das Familienunternehmen seit über 17 Jahren bekannt.

Das Besondere an Flyerpilot ist die Möglichkeit seine Drucksachen-Produkte komplett umweltfreundlich auf Ökopapier drucken zu lassen. Als Umweltdruckerei ist Flyerpilot beliebt und bekannt. So werden als Beispiel im Bereich Drucksachen Flyer und Falzflyer im Öko-Druck auf 100 % recyceltem Papier gedruckt. Dabei werden zu 100% Druckfarben auf Basis von Pflanzenöl eingesetzt. Auch der Strom ist ökologisch und kommt aus Wasserkraft.

Etiketten drucken ausbau der Rubrik

Diese Rubrik wird stark ausgebaut. An erster Stelle stehen die Materialien. Hier werden nachhaltige Etiketten auf Rolle oder in der Spenderbox neu angeboten. Nachhaltigkeit wird sehr groß geschrieben, bei den Materialien und beim Druck. Im Portfolio sind Industrie-Etiketten auf Rolle mit unterschiedlichen Kerndurchmessern, aber auch Etiketten in der Spenderbox. Das nachhaltige Öko-Druckpapier kann farbig, glänzend, transparent oder neu, mit Gold, Silber & Regenbogen-Effekt im Metallic-Print bedruckt werden. Soll es einmal sehr schnell gehen, ist der 48 H Express-Produktions-Service eine Option. Für den Druck von Industrie-Etiketten ist der Andruck-Service ganz neu. Bevor in großer Stückzahl gedruckt wird, der Kunde somit einen Vorabandruck der Etiketten einfach online bestellen. Erst dann geht der Druck großer Stückzahlen los.

Etiketten drucken auf höchstem Niveau.

Werbetechnik von Roll-Up bis zum Faltzelte alles neu

Zusätzlich zum bewährten Plattendruck und dem Druck auf Banner, können die Kunden von Flyerpilot nun auch neue günstige Premium-Faltzelte mit ihrer Werbung oder Logo bedrucken lassen. Dabei gibt es die Wahl zwischen sechs verschiedenen Zeltgrößen. Die Zelte können problemlos von nur einer Person aufgebaut werden. Zur Sicherheit werden ausschließlich Zelte aus schwer entflammbarem Material von uns angeboten und bedruckt. Bedruckt werden können das Dach und die seitlichen Volants. Aber auch bei Bedarf die Seitenwände. Dadurch entstehen viele mögliche Varianten, die von den Kunden individuell zusammengestellt werden können. Mit den Faltzelten können sich Unternehmen wirklich groß in Szene setzen.

Selbst online Logos, Drucksachen-Produkte, Etiketten und vieles mehr gestalten

Mit dem kostenlosen Online-Gestalter wird es den Kunden extrem leicht gemacht, die keine Bildbearbeitung, oder Designsoftware ihr eigen nennen. Bevor der Onlinegestalter genutzt werden kann, muss sich der Kunde bei der Plattform anmelden. Denn wenn die Gestaltung nicht am gleichen Tag fertig wird, so wird alles abgespeichert und nach erneuter Anmeldung kann daran weitergearbeitet werden.

Der Onlinegestalter ist einfach und intuitiv in der Bedienung. Viele Tipps und Hinweise zur Bedienung und Gestaltung sind bei Flyerpilot nachzulesen. Für direkt im Onlinegestalter auf der Webseite designtes Briefpapier ist ein Upload hinfällig. Die gesamten Daten sind perfekt auf die Druckmaschinen abgestimmt.

Flyerpilot – der Familienbetrieb mit Kompetenz

Service und Beratung werden großgeschrieben bei der Printgroup GmbH & Co.KG aus Sennfeld. Die Philosophie des Unternehmens ist hohe Qualität zu günstigen Preisen. Mit der Erweiterung des Angebotes setzt Flyerpilot auf gewohnt hohen Anspruch.

Online Druckerei seit 2003 als familiengeführte Onlinedruckerei kommen aus einer klassischen Druckerei, bei der die manuelle Durchführung eines Druckauftrages noch auf der Tagesordnung stand. Im Wandel zu einer modernen Online Druckerei setzen wir natürlich auf einen modernen und effizienten Arbeitsablauf um für Sie schnell, günstig und in bester Qualität zu drucken. Jedoch haben wir unser Fachwissen und unsere erworbene Fähigkeit Sie zu beraten nicht den Maschinen überlassen.

