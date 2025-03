ONgineer revolutioniert die Mikromobilität: LiON Tree – autarke Ladestation für E-Bikes und Scooter

Ein Baum zum Auftanken – universell, kein Fundament, einfach aufstellen und losladen.

Nachhaltig, flexibel, sofort einsatzbereit – mit dem LiON Tree bringt ONgineer eine völlig neue Generation von Ladestationen für E-Bikes und E-Scooter auf den Markt. Diese autarke Lösung benötigt nur eine sonnige, ebene und befestigte Fläche – kein Fundament, kein Stromanschluss, keine aufwändige Installation. Einfach aufstellen und losladen.

Laden ohne Limits – für Städte, Unternehmen & Events

Ob in Städten, bei Unternehmen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf oder auf Festivals – der LiON Tree bietet sechs Ladepunkte gleichzeitig für E-Bikes und E-Scooter. Dank modularer Bauweise kann das System mit Reparaturstationen, Fahrradständern und individuellen Design-Elementen ergänzt werden. Dadurch entsteht eine maßgeschneiderte Lösung, die sich perfekt den jeweiligen Anforderungen anpasst.

Flexibel & nachhaltig – überall einsetzbar

– Keine Bauarbeiten nötig: Kein Fundament, keine Kabel, keine Erdarbeiten – einfach aufstellen und losladen.

– Volle Autarkie: Funktioniert dank PV-Technologie unabhängig vom Stromnetz – ideal für Standorte ohne Infrastruktur.

– Mobil & sicher: Dank Sicherheitsschraubanker ist der LiON Tree gegen Diebstahl geschützt, kann aber von autorisierten Personen problemlos versetzt werden.

– Platzsparend & transportfreundlich: Passt in einen handelsüblichen Transporter und ist in kürzester Zeit verlegbar und einsatzbereit.

– Individuelles Design: Anpassbar an das Corporate Design von Unternehmen oder Kommunen.

Ein nachhaltiger Schritt in die Zukunft

ONgineer setzt mit dem LiON Tree neue Maßstäbe in der urbanen Mobilität. Die Station bietet nicht nur eine praktische Ladelösung, sondern trägt aktiv zur Reduzierung von CO-Emissionen und zur Förderung nachhaltiger Verkehrskonzepte bei.

ONgineer GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich mikromobile Lade- und Infrastrukturlösungen. Mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt ONgineer Produkte, die den Alltag von E-Bike- und Scooter-Nutzern erleichtern und zur Förderung der Elektromobilität beitragen. Unser Ziel ist es, durch zukunftsorientierte Technologien und hochwertige Produkte den Standard im Bereich der E-Bike-Ladetechnik zu setzen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.ONgineer.de

