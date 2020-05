OnePlus Partnerschaft mit Epic Games: erstmals Fortnite in 90FPS auf dem Smartphone

OnePlus, ein weltweit führender Hersteller von Premium-Flaggschiff-Smartphones, kündigt heute eine globale Partnerschaft mit Epic Games an. Ziel der Partnerschaft ist, OnePlus-Nutzern ein noch nie dagewesenes mobiles Benutzererlebnis für das weltbekannte Koop-Survival-Spiel Fortnite zu bieten. Die Smartphones der OnePlus 8-Serie sind die ersten, die Fortnite basierend auf der Unreal Engine mit einer Bildwiederholrate von 90FPS betreiben kann. Damit erzielen die Geräte der OnePlus 8-Serie die schnellste Bildrate, mit der Fortnite jemals auf einem Smartphone gespielt werden konnte.

“OnePlus und Epic Games haben eine der besten Fortnite-Erfahrungen geschaffen, die je auf einem Smartphone gespielt werden konnte. Die OnePlus 8-Serie bietet ein reibungsloses Fortnite-Erlebnis mit hoher Framerate – das selbst Konsolensysteme der aktuellen Generation nicht erreichen können,” so Pete Lau, Gründer und CEO von OnePlus. “OnePlus entwickelt mit branchenführenden Displays, schneller Leistung und dem kompletten Benutzererlebnis, das mit Blick auf Power-User entwickelt wurde, die besten Geräte für mobiles Gaming.”

Die Partnerschaft, die auf technologischer Innovation basiert, wurde von Epic Games und OnePlus gleichermaßen mit dem Ziel vorangetrieben, Fortnite auf Android auf ein höheres Niveau zu heben. Die gemeinsame Ambition, Fortnite in 90FPS auf das OnePlus 8 zu bringen, nahm Monate Entwicklungszeit in Anspruch. “Es ist ein wirklich großer Schritt – und neben den Leistungsverbesserungen, die beide Teams in Bezug auf die Bildwiederholrate gemacht haben, wird Fortnite auf einem OnePlus-Gerät einfach eine großartige Erfahrung sein,” so Tim Sweeney, Gründer und CEO von Epic Games.

Nutzer des OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T und OnePlus 7T Pro können Fortnite mit einer Bildwiederholrate von 60FPS erleben, der bisher höchsten Leistung für das Mobile-Game. OnePlus hat das Ziel, seinen Benutzern die besten Mobile-Gaming-Erfahrungen zu ermöglichen und unternimmt kontinuierlich Schritte, um dafür notwendige Innovationen in diesem Segment zu erreichen.

OnePlus ist ein global agierender Anbieter von Mobiltechnologie, der konventionelle Technologiekonzepte in Frage stellt. Der Leitgedanke von OnePlus lautet “Never Settle” – daran orientiert sich das Unternehmen konsequent bei der Entwicklung neuer leistungsfähiger Highend-Geräte mit einem einzigartigen Design. Der Erfolg von OnePlus basiert in großen Teilen auf dem engen Zusammenschluss mit der Anwender-Community und Fans, die wertvollen Input für neue Entwicklungen liefern.

Firmenkontakt

OnePlus

Barbara Reindl

Sternstraße 12

80538 München

08921187137

barbara.reindl@oneplus.com

http://oneplus.com

Pressekontakt

OnePlus

Barbara Mieth

Sternstraße 12

80538 München

08921187137

barbara.mieth@oneplus.com

http://oneplus.com

Bildquelle: @ OnePlus