OneLabeling revolutioniert Etikettierung mit innovativen Lösungen

OneLabeling setzt neue Maßstäbe in der Etikettierungstechnologie und bietet eine einzigartige Lösung für Unternehmen, die ihre Produkte individuell branden möchten. Als eines der weltweit einzigen Unternehmen bietet OneLabeling die Möglichkeit, Etikettierungsprodukte direkt aus China ab einem Stück zu bestellen und zu personalisieren. Dies eröffnet Unternehmen aller Größenordnungen eine kostengünstige, flexible und effiziente Möglichkeit, ihre Produkte in kleinen und großen Stückzahlen individuell zu kennzeichnen.

Dank einer innovativen Partnerschaft mit führenden Herstellern in China, ermöglicht OneLabeling seinen Kunden, ihre Etikettierungen in exzellenter Qualität und zu unschlagbaren Preisen zu realisieren. Unternehmen können ihre Produkte direkt ab einem Stück branden, ohne auf große Mindestbestellmengen angewiesen zu sein, wie es bei anderen Anbietern häufig der Fall ist. Diese Lösung ist insbesondere für kleinere Unternehmen oder Start-ups von Vorteil, die keine großen Lagerbestände an Etiketten vorhalten wollen oder müssen.

„Mit dieser einzigartigen Möglichkeit bieten wir unseren Kunden eine Flexibilität, die auf dem Markt fast nicht zu finden ist“, erklärt Görken Caglar, Geschäftsführer von OneLabeling. „Unsere direkte Partnerschaft mit chinesischen Herstellern ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Etikettenlösungen zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen und ohne Mindestbestellmengen anzubieten. So können Unternehmen effizient und individuell arbeiten, unabhängig von ihrer Größe.“

Die Produkte, die durch OneLabeling direkt aus China geliefert werden, umfassen eine Vielzahl an Etikettierungsoptionen, von einfachen Produktetiketten bis hin zu komplexeren Brandinglösungen, die für unterschiedliche Branchen und Anforderungen geeignet sind. Unternehmen können so ihre Markenidentität auch in kleineren Serien problemlos aufbauen.

Neben der Flexibilität und Kosteneffizienz zeichnet sich die Lösung von OneLabeling auch durch hohe Qualität und Nachhaltigkeit aus. Die Etiketten sind in verschiedenen umweltfreundlichen Varianten erhältlich, die den heutigen Anforderungen an umweltbewusste Geschäftsprozesse gerecht werden.

Über OneLabeling

OneLabeling ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Etikettierungstechnologie und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen aller Größen und Branchen. Mit einem Fokus auf Innovation, Flexibilität und Nachhaltigkeit hat sich OneLabeling als verlässlicher Partner etabliert, der die Etikettierungsprozesse seiner Kunden optimiert und ihnen ermöglicht, ihre Produkte individuell und kostengünstig zu branden.

Kontakt

OneLabeling GGB

Görken Caglar

Köllnerhofgasse 5/11

1010 Wien

+436606977553



https://onelabeling.com/