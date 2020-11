One Step Beyond – JumpStep by HAMMER, die Evolution des Trampolin-Fitness

Mit Stufe zum schnellen Trainingserfolg. Das JumpStep by HAMMER kombiniert Trampolin-Fitness mit Step-Aerobic und schafft damit gegenüber einem herkömmlichen Trampolin viele neue Möglichkeiten für ein abwechslungsreiches Workout.

One Step Beyond (Einen Schritt weiter), war das Motto fĂĽr die Entwicklung der Fitnessinnovation “JumpStep” aus dem Hause HAMMER. Denn das klassische Trampolintraining wurde hier konsequent einen Schritt weiter gedacht. Wenngleich die Idee, ein Stepboard mit einem Trampolin zu kombinieren, zunächst vermutlich zumindest als tollkĂĽhn eingestuft worden sein dĂĽrfte, wenn nicht sogar als wahnsinnig. Aber wahnsinnige Ideen können ja in zwei Richtungen gehen – Top oder Flop. Im Falle des JumpStep trifft eindeutig ersteres zu, denn das Sportgerät fand seit seiner MarkteinfĂĽhrung reiĂźenden Absatz und hat bereits zahlreiche Fans, die von der neuen Art des Trainings begeistert sind.

+++ Größere Übungsvielfalt als beim herkömmlichen Trampolin +++

Und das ist nicht verwunderlich, denn das JumpStep bietet ein ganz besonderes Trainingserlebnis. Durch die Kombination aus Trampolin und flexibel aufgehängtem Step-Board wird ein hochintensives, aber gelenkschonendes, Training mit wesentlich mehr Variationsmöglichkeiten als beim herkömmlichen Trampolin ermöglicht. JumpStep vereint dabei die Vorteile von Jumping-Fitness und Step-Aerobic für ein intensives Workout mit riesigem Spaß-Faktor. Ob Anfänger oder Fitnessprofi, zu Hause oder im Studio, JumpStep begeistert mit einem unvergleichlichen, sportlichem Trainingserlebnis und ist das ideale Trainingsgerät für alle, die in kürzester Zeit maximal Kalorien verbrennen und gleichzeitig Kraft und Ausdauer stärken möchten.

+++ Mit JumpStep auch im Corona Lockdown fit bleiben +++

Der nächste Corona Lockdown wurde beschlossen und auch die Fitnessstudios sind betroffen. Gerade hier kann das JumpStep Abhilfe schaffen, denn trotz seiner kompakten Bauweise, die ihn ideal fĂĽr den Einsatz fĂĽr zuhause machen, bietet es “Das Beste von Allem” und vereint dabei die Vorteile von Jumping-Fitness und Step-Aerobic. Durch die Kombination aus Fitness-Trampolin mit hochelastischer SOFT-BOUNCE Einzelgummi-Technik und flexibel aufgehängtem Step-Board, welches auch abnehmbar ist, wird ein hochintensives, aber gelenkschonendes, Training mit riesigem SpaĂź-Faktor ermöglicht.

+++ Verbrennen von 500 Kalorien in 25 Minuten ist möglich +++

Die Waage wird ihr blaues Wunder erleben, denn mit dem JumpStep und dem entsprechenden Workout lassen sich circa 500 Kalorien in nur 25 Minuten verbrennen (tatsächlicher Kalorienverbrauch ist abhängig von der Intensität des Workouts und der Konstitution des Nutzers). Dabei lässt sich der Erfolg des JumpStep auf eine einfache Formel bringen: Jump + Step = Kondition + Bauch-Beine-Po Workout. Das JumpStep Workout beinhaltet dabei wesentlich mehr Schrittfolgen im Vergleich zu gewöhnlichen Trampolinen.

Ob Anfänger oder Fitnessprofi, JumpStep begeistert mit einem unvergleichlichen, sportlichem Trainingserlebnis und ist das ideale Trainingsgerät für alle, die in kürzester Zeit maximal Kalorien verbrennen und gleichzeitig Kraft und Ausdauer stärken möchten. Damit der Einstieg in diese neue Art des Trainings leicht fällt, wird das JumpStep mit mehreren professionellen Trainingsvideos ausgeliefert. Erhältlich ist der JumpStep unter: https://jumpstep.fitness

+++ Medienkooperationen +++

Wenn Sie als Medienvertreter über das JumpStep berichten, es für eine Produktvorstellung selbst testen oder eine Medienkooperation realisieren möchten, dann kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail an dialog@pr4you.de. Gern stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung oder vermitteln ein Interview mit HAMMER Sport.

Weitere Informationen:

https://www.jumpstep.fitness

https://www.pr4you.de

Ăśber die HAMMER Sport AG

Die HAMMER SPORT AG befasst sich seit über 100 Jahren mit Herstellung und Vertrieb von Sportartikeln. Begonnen hat alles mit der Produktion von Tennisschlägern und Skiern aus Holz. Um dem Wachstum und der gestiegenen Markbedeutung gerecht zu werden, wurde die Firma 1999 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

HAMMER SPORT gehört heute zu den führenden Anbietern von Fitness- /Gesundheits- /und Freizeitprodukten in Europa. Nahezu 600 verschiedene Artikel umfasst das Produktprogramm von HAMMER Sport. Vertriebspartner und Händler in über 50 Ländern der Erde gehören zum Kundenstamm des Unternehmens. Die Expansion in weitere Länder wird systematisch weiterentwickelt. Neben dem Online-Verrieb betreibt HAMMER Sport derzeit 16 stationäre Stores in Deutschland und der Schweiz.

Die neuste Innovation aus dem Hause HAMMER Sport ist das Fitness-Trampolin JumpStep. Dieses vereint das klassische Step-Aerobic mit Trampolin-Fitness und schafft dadurch ganz neue Trainingsmöglichkeiten.

Weitere Informationen:

www.hammer.de

www.jumpstep.fitness

Firmenkontakt

HAMMER Sport AG

Felix Fahrenschon

Von-Liebig-Str. 21 21

89231 Neu-Ulm

+49 731 974 88-76

+49 731 974 88-40

Fahrenschon@hammer.de

https://www.hammer.de

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger StraĂźe 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

dialog@pr4you.de

http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.