Onapsis stellt umfassende Erweiterungen seiner Plattform vor

Optimierungen des KI-gestützten „Security Advisor“, stärker personalisierbare Bedrohungsüberwachung und DevSecOps-Integrationen ermöglichen es Kunden, SAP-Landschaften schneller und effektiver zu sichern

BOSTON/HEIDELBERG – Onapsis, der weltweit führende Anbieter von SAP-Cybersecurity und Compliance, kündigt entscheidende Aktualisierungen der Onapsis Platform an, um den steigenden Sicherheitsherausforderungen zu begegnen, mit denen SAP-Kunden bei der Modernisierung ihrer Systeme sowie der Migration zu SAP S/4HANA und RISE with SAP-Umgebungen konfrontiert sind. Die Updates umfassen die Bereiche Control (Sicherheitsüberprüfung von Anwendungen), Defend (Bedrohungsüberwachung) und den Security Advisor der Onapsis Platform (SAP-Sicherheitslage und KI-gestützte Empfehlungen) und werden Kunden Ende des zweiten Quartals 2025 zur Verfügung gestellt. Damit kann Onapsis SAP-Kunden in RISE-Projekten, On-Premise-, Hybrid- und Cloud-Umgebungen ein einzigartiges Spektrum an Innovationen bieten.

„SAP-Anwendungen sind zunehmenden Bedrohungen ausgesetzt. Unternehmen, die ihren Wechsel zu S/4HANA durch RISE with SAP vornehmen, müssen die Sicherheit in jede Phase ihrer Transformation einbeziehen“, so Sadik Al-Abdulla, Chief Product Officer bei Onapsis. „Mit den neuen Funktionen bieten wir unseren Kunden umfassende Transparenz, schnellere Sicherheitsautomatisierung und wichtige Bedrohungsdaten, mit denen sie Bedrohungsakteuren stets einen Schritt voraus sind, Risiken minimieren und die Modernisierungen von SAP-Systemen ohne Beeinträchtigung von Sicherheit und Compliance vorantreiben können.“

Zu den wichtigsten Erweiterungen gehören:

Integrierte Sicherheit für DevOps mit Control Central

Control Central lässt sich jetzt in Microsoft Azure Pipelines integrieren und bietet erweiterte Unterstützung für das SAP Transport Management System (TMS), sodass Teams automatisierte Code-Scans und Quality Gates direkt in CI/CD-Workflows einbetten können. Diese Integrationen schützen und optimieren Change Management Prozesse und ermöglichen es Unternehmen, Projektlaufzeiten zu beschleunigen, indem sie kritische Probleme bei Codesicherheit und Compliance reduzieren, die zu späten sicherheitsrelevanten Überraschungen in produktiven Umgebungen führen können.

„Alert on Anything ABAP“ mit Defend

Die Neuerungen in Defend ermöglichen es Kunden, individuelle Alarme auf der Basis von beliebigen Aktivitäten in ABAP-Protokollen zu erstellen. So können Sicherheitsteams Alarme individuell strukturieren und an die spezifischen Anforderungen ihres Unternehmens hinsichtlich Risikominderung und Compliance anpassen. Die komplett neu gestaltete Startseite von Defend bietet ein umfangreiches Dashboard, das Vorkommnisse, Konfigurationsprobleme und langfristige Trendanalysen aufzeigt und so intelligentere und schnellere Reaktionen erlaubt.

Verbesserte Modelle und erweiterte Empfehlungen für die SAP-Sicherheit mit dem Onapsis Security Advisor

Der branchenweit erste KI-gestützte Security Advisor für SAP-Sicherheit und -Compliance entwickelt seine analytischen Fähigkeiten weiter, indem er auf die mehr als 15-jährige Erfahrung von Onapsis im Bereich SAP-Sicherheit, Daten aus Tausenden Einsätzen und anonymisierte Erkenntnisse von zahlreichen Kunden zurückgreift. Die erweiterte Trendanalyse sowie die neuen benutzerdefinierten Visualisierungstools und Widgets, einschließlich des „Age of Issues“-Trackers, helfen Kunden, ihr SAP-Risikoprofil besser zu verstehen, wichtige Maßnahmen zu priorisieren und den Fortschritt der Sicherheit ihres Unternehmens im Laufe der Zeit zu dokumentieren.

„Angesichts der Tatsache, dass moderne Bedrohungsakteure zunehmend SAP-Anwendungen ins Visier nehmen, ist die SAP-Sicherheit geschäftskritischer als je zuvor“, betont Mariano Nunez, CEO von Onapsis. „Gepaart mit der beschleunigten Migration der SAP-Kunden in die Cloud durch RISE with SAP und des im Jahr 2027 bevorstehenden Ablaufs der S/4HANA-Migrationsfrist war der Bedarf an robuster SAP-Anwendungssicherheit noch nie so hoch wie heute.“

Onapsis ist derzeit der einzige Anbieter auf dem Markt, der eine innovative Plattform für Anwendungssicherheit und Compliance anbietet, die von SAP unterstützt wird und sich auf mehr als 15 Jahre Erfahrung mit Bedrohungen aus den Onapsis Research Labs, dem erfahrenen SAP-Bedrohungsforschungsteam, stützt. So kann Onapsis Unternehmen die erforderliche umfassende Sicherheit bieten, um ihre geschäftskritischen SAP-Systeme zu schützen.

Verfügbarkeit

Die Aktualisierungen werden Ende des 2. Quartals 2025 verfügbar sein. Preise und weitere Einzelheiten sind über Vertriebsmitarbeitende von Onapsis oder autorisierte Systemintegratoren erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie: https://onapsis.com/platform/.

Über Onapsis

Onapsis ist der weltweit führende Anbieter von SAP-Cybersecurity und -Compliance. Zahlreiche namhafte Unternehmen weltweit vertrauen auf Onapsis, um ihre digitalen SAP-Cloud-Transformationen sicher und zuverlässig zu realisieren.

Die Onapsis-Plattform ist die von SAP empfohlene und meistgenutzte Lösung zum Schutz von SAP. Sie bietet Cybersecurity- und SAP-Teams automatisierte Compliance, Schwachstellenmanagement, Bedrohungserkennung und sichere Entwicklungsfunktionen für ihre RISE with SAP-, S/4HANA Cloud- und hybriden SAP-Anwendungen. Basierend auf den Erkenntnissen der Onapsis Research Labs, den weltweit anerkannten Experten für SAP-Cybersecurity, bietet Onapsis beispiellosen Schutz, Benutzerfreundlichkeit und eine schnelle Wertschöpfung und ermöglicht so SAP-Kunden schnelle und sichere Innovationen.

Weitere Informationen finden Sie auf LinkedIn, X oder unter onapsis.com/de.

