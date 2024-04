Onapsis ernennt Tim McKnight zum neuen Mitglied des Board of Directors

Der ehemalige Chief Security Officer von SAP und renommierte Security-Experte stärkt die Führungsposition von Onapsis im SAP-Cybersicherheitsmarkt

Boston, MA/Heidelberg – 4. April 2024 – Onapsis, Marktführer im Bereich Security und Compliance von Geschäftsanwendungen, hat die Ernennung von Tim McKnight zum unabhängigen Mitglied des Board of Director bekanntgegeben. Die Aufnahme in den Vorstand von Onapsis stärkt die Führungsposition des Unternehmens im SAP-Cybersecurity-Markt und folgt auf zahlreiche Fortschritte, darunter bedeutende Produktinnovationen, strategische Partnerschaften und beschleunigtes profitables Wachstum.

Tim McKnight ist derzeit als Operating Partner bei SYN Ventures tätig und leitet den Cyber-Seed-Fond, der sich auf transformative und disruptive Lösungen konzentriert. Zuvor war Tim McKnight als EVP & Chief Security Officer von SAP für die gesamte SAP-Sicherheitsstrategie verantwortlich. Er sorgte für eine konsistente und einfache Sicherheitserfahrung für SAP-Kunden und etablierte SAP als anerkannten und vertrauenswürdigen Marktführer in der Branche. In seiner Funktion verantwortete er die Entwicklung, Implementierung und Verwaltung der globalen Sicherheitsrichtlinien, -standards und -vorgaben von SAP in Übereinstimmung mit laufenden Sicherheitsinitiativen, Cybersecurity-Aktivitäten und Gesetzen zu Datenschutz und -sicherheit.

Vor seiner Tätigkeit bei SAP hatte McKnight mehrere Schlüsselpositionen inne, darunter die des Chief Information Security Officer bei Thomson Reuters, des Chief Information & Product Security Officer bei General Electric und des Executive Vice President of Information Security and Technology Risk bei Fidelity Investments.

Er begann seine berufliche Laufbahn beim Federal Bureau of Investigation und war außerdem in Führungspositionen im Bereich IT und Sicherheit bei Northrop Grumman, BAE Systems und Cisco Systems tätig. McKnight ist außerdem Mitglied des Board of Security Advisors für Google Cloud und Amazon Web Services.

„Onapsis ist branchenführend, wenn es darum geht, CIOs und CISOs globaler Unternehmen bei der Erfüllung einer kritischen Anforderung zu unterstützen, mit der sie heute konfrontiert sind – dem Schutz ihrer Geschäftsanwendungen im Zuge cloudbasierter digitaler Transformation“, so McKnight. „Ich habe mich aus erster Hand von dem großen Wert überzeugen können, den die Technologie, die Forschung und Expertise von Onapsis für Hunderte der größten Unternehmen weltweit darstellen. Ich freue mich sehr, Teil des Onapsis-Teams zu werden. Dabei werde ich die Mission des Unternehmens unterstützen, die für Unternehmen notwendige Transparenz, Governance und den Schutz zu bieten, um digitale ERP-Transformationen und Cloud-Migrationen zu beschleunigen.“

McKnight tritt dem Onapsis Board of Directors bei. Dieses Team zeichnet sich durch Mitglieder aus, die zu den erfahrensten Führungskräften in der Cybersicherheitsbranche gehören, darunter Dave DeWalt, ehemaliger CEO bei FireEye, McAfee und derzeit CEO bei NightDragon, Gerhard Eschelbeck, ehemaliger CISO bei Google, CTO bei Qualys und derzeit CISO bei Kodiak Robotics, Sebastien Lehnherr, CIO bei Schlumberger, und JR Smith, ehemaliger CEO bei AVG Technologies.

„Ich fühle mich geehrt und bin begeistert, Tim als unabhängiges Vorstandsmitglied begrüßen zu dürfen. Als Top-Branchenexperte und gefragte Führungskraft im Bereich Cybersicherheit bringt Tim eine Fülle von Erfahrungen und eine strategische Perspektive mit, die unseren Kunden helfen wird, ihre digitale SAP-Transformation sicher zu beschleunigen“, sagt Mariano Nunez, CEO und Mitbegründer von Onapsis. „Tim kommt zu einem perfekten Zeitpunkt zu uns. Wir hatten einen fantastischen Start ins Jahr 2024 mit innovativen strategischen Allianzen, Produktinnovationen und profitablem Wachstum. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm, um unsere Mission zum Schutz von Geschäftsanwendungen, die die globale Wirtschaft antreiben, weiter voranzubringen und Onapsis gemeinsam zu neuen Höhen zu führen.“

Über Onapsis

Onapsis schützt die Geschäftsanwendungen, die die globale Wirtschaft stützen. Die Onapsis-Plattform bietet Vulnerability Management, Change Assurance und ermöglicht kontinuierliche Compliance für Geschäftsanwendungen führender Anbieter wie SAP, Oracle und anderen. Die Onapsis-Plattform wird von den Onapsis Research Labs betrieben, deren Teams bereits mehr als 1.000 Zero-Day-Schwachstellen in Geschäftsanwendungen identifiziert und entschärft haben.

Weitere Informationen finden Sie auf LinkedIn, X oder unter www.onapsis.com

