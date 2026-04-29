OMR Festival: Akeneo präsentiert Masterclass zu Produktdaten-Management und schnellen Marktplatz-Launches

– Thema: TEVEOs Umgang mit Produktdaten für häufige Produktveröffentlichungen

– Akeneo vor Ort auf dem OMR Festival (A4 F06)

Düsseldorf – 29. April 2026_ Akeneo, die Product Experience Company und führender Anbieter von Product-Information-Management-(PIM-)Lösungen, präsentiert auf dem OMR Festival 2026 in Hamburg in einer Masterclass gemeinsam mit der Performance- und Sportswear-Marke TEVEO, wie Unternehmen mit strukturierten Produktdaten schnelle und fehlerfreie Produktlaunches realisieren können.

Masterclass: „Vom Datenchaos zum Golden Record: Wie TEVEO Produktdaten für Marktplätze skaliert“

Die Speaker Carolina Pillong, Senior Partner Success Consultant bei Akeneo, Efstathios Karapatzakis, Technischer Produkt Owner- Produktdaten bei TEVEO und Femke Kujas, Team Lead E-Commerce bei TEVEO, zeigen anhand eines Praxisbeispiels, wie TEVEO seine Produktdatenprozesse weiterentwickelt hat.

TEVEO ist eine schnell wachsende Premium-Sportswear-Marke mit 20-80 neuen Produkten pro Woche und stand dabei vor der Herausforderung, manuelle Abläufe und inkonsistente Datenstrukturen zu reduzieren. In der Masterclass wird praxisnah dargestellt, wie eine strukturierte Produktdatenbasis aufgebaut und für Marktplätze nutzbar gemacht wurde.

Die Masterclass findet statt

am Dienstag, 5. Mai 2026,

von 13:45 bis 14:45 Uhr

Ort: Track 27, Halle B3

Die Veranstaltung gibt Einblicke in typische Herausforderungen, Lösungsansätze und deren Auswirkungen auf Arbeitsprozesse und Datenqualität.

Wer auf dem OMR Festival mit Akeneo in Kontakt treten möchte, findet das Unternehmen in diesem Jahr am Stand A4 F06.

„Viele Marken unterschätzen den Einfluss ihrer Produktdaten auf operative Abläufe – insbesondere bei steigender Anzahl von Produkten und Kanälen. Gemeinsam mit TEVEO zeigen wir auf dem OMR Festival, wie strukturierte Daten nicht nur Launches beschleunigen, sondern auch Teams entlasten und die Basis für echte Skalierung legen“, sagt Carolina Pillong, Senior Partner Success Consultant bei Akeneo.

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

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