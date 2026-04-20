OMR 2026: So kann Europa das KI-Rennen für sich entscheiden

Cloud-Souveränität und KI: UpCloud diskutiert in Masterclass praxisnahe, europäische Infrastrukturstrategien

Hamburg / Helsinki, 20. April 2026 – Wie kann Europa das KI-Rennen gewinnen? Dieser Frage geht der europäische Cloud-Anbieter UpCloud auf dem OMR Festival 2026 nach. Im Rahmen einer exklusiven Masterclass präsentiert das Unternehmen aktuelle Architektur- und Strategiefragen rund um den Betrieb von KI-Workloads in europäischen Unternehmen. Im Mittelpunkt der Session steht die Frage, wie Organisationen ihre KI-Infrastruktur so gestalten können, dass sie regulatorische Anforderungen, technologische Flexibilität und wirtschaftliche Skalierbarkeit miteinander verbinden.

Masterclass: „Von Helsinki bis Hamburg: Warum das KI-Rennen nicht im Silicon-Valley entschieden wird.“

Wann: 6. Mai 2026 von 15:00 bis 16:00 Uhr (MEZ)

Wo: OMR Festival 2026,

Hamburger Messe, Track 19

Die Masterclass richtet sich an technische und strategische Entscheider aus Startups, Scale-ups und etablierten Unternehmen, die KI-Anwendungen in produktiven Umgebungen betreiben oder aufbauen.

Arno Schäfer, CEO von UpCloud, zeigt dabei typische Architekturansätze für KI- und Cloud-Umgebungen und diskutiert insbesondere:

-Anforderungen an Data Sovereignty und Compliance in Europa

-Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Ansätze für KI-Workloads

-Abhängigkeiten von proprietären Plattformdiensten

-Kosten- und Skalierungsmodelle

Ziel ist es, Entscheidungskriterien für den Aufbau und Betrieb von KI-Infrastrukturen in europäischen Rechts- und Marktstrukturen zu konkretisieren.

Cloud-Souveränität als Architektur- und Standortfrage

Die Diskussion um Cloud-Souveränität hat in Europa in den vergangenen Jahren rapide an Bedeutung gewonnen. Hintergrund sind unter anderem regulatorische Anforderungen, etwa im Bereich Datenschutz sowie Fragen der Datenlokalisierung und Zugriffskontrolle.

In diesem Kontext wird auch der Umgang mit globalen Hyperscalern in der Branche unterschiedlich bewertet. Während zentrale Plattformanbieter umfangreiche Managed Services und globale Skalierbarkeit bieten, stehen für einige Unternehmen Fragen nach Kontrolle, Portabilität und Abhängigkeiten im Fokus.

Die Masterclass greift diese Spannungsfelder auf und ordnet sie aus technisch-wirtschaftlicher Perspektive ein.

„Unternehmen in Europa stehen vor der Herausforderung, KI-Systeme produktiv zu betreiben und gleichzeitig regulatorische und infrastrukturelle Anforderungen zu erfüllen“, sagt Arno Schäfer, CEO von UpCloud. „Das Silicon Valley als Utopie einer Tech-freundlichen, Datenschutz-sicheren Umgebung hat dabei längst ausgedient. Wir wollen zeigen, wie es jungen und aufstrebenden Unternehmen und Organisationen gelingen kann, sich auf europäische Werte zurückzubesinnen. „

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme an der Masterclass ist Teil des Konferenzprogramms des OMR Festival 2026. Für den Zugang gelten die jeweiligen Ticketbedingungen der Veranstaltung.

Weitere Informationen sind über das offizielle Programm des OMR Festivals verfügbar.

Bei Fragen oder einem Interview-Wunsch vor Ort mit Arno Schäfer können Sie sich gerne an mich wenden: Sabine Tritschler (s.tritschler@elementc.de).

Über die OMR

Das OMR Festival zählt zu den größten Veranstaltungen für digitales Business und Online-Marketing in Europa. Am 5. und 6. Mai 2026 in Hamburg erwartet die Teilnehmenden ein umfangreiches Programm mit Keynotes, Masterclasses, Side Events und exklusiven Networking-Gelegenheiten – mit über 800 Sprecherinnen und Sprechern sowie mehr als 1.000 Ausstellern.

Über UpCloud

UpCloud ist ein unabhängiger Anbieter souveräner Cloud-Services mit Sitz in Helsinki und globaler Präsenz auf vier Kontinenten, darunter zehn Rechenzentren in Europa. Das 2011 gegründete Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 30 Millionen Euro und beschäftigt 130 Mitarbeitende. UpCloud ist vollständig finnischer Besitz und operiert innerhalb des europäischen Rechtsrahmens. Weltweit vertrauen mehr als 10.000 Kunden auf UpClouds zuverlässige, performante und kosteneffiziente Cloud-native-Services auf einer proprietär entwickelten Infrastruktur. Das Unternehmen betreibt seine Dienste innerhalb der EU und erfüllt die Sicherheitsstandards nach ISO 27001.

Firmenkontakt

UpCloud Oy

Arno Schäfer

Oberstraße 123

20149 Hamburg

49-173-993 9991



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