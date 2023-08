OMODA 5 EV: Intelligentes und umweltfreundliches Fahren

Die elektrische Version des OMODA 5 wird bis Ende des Jahres weltweit auf den Markt kommen

Im bevorstehenden Jahr 2024 ist es endlich soweit: Der OMODA 5 EV wird offiziell auf den Markt gebracht. Als wegweisendes Fahrzeug für die Zukunft etabliert sich der OMODA 5 EV mit seinen herausragenden Merkmalen – einem markanten Crossover-Design, fortschrittlicher intelligenter Technologie, wegweisender EIC-Technologie und umfassender Sicherheit – als Vorreiter für ein nahtloses und rundum geschütztes Fahrerlebnis.

Was den OMODA 5 EV zusätzlich auszeichnet, ist das klare Bekenntnis der Marke OMODA zum Umweltschutz, zur Förderung grüner Prinzipien und zur nachhaltigen Entwicklung. OMODAs erstes globale Modell, das auf erneuerbare Energie setzt, trägt die Fahne des Umweltschutzes und wird zum Vorreiter im aufstrebenden Trend der Nachhaltigkeit und des grünen Bewusstseins.

Crossover Design – Ausdruck der Persönlichkeit der neuen Generation

Der OMODA 5 EV überzeugt mit seinem einzigartigen Crossover-Design und setzt für seine äußere Erscheinung auf das innovative CROSS-Styling. Dieses Stilkonzept vereint eine leichtgewichtige, licht- und schattenspendende, stromlinienförmige Karosserie mit einer futuristischen Hightech-Front, die dem Fahrzeug bereits im Stand eine dynamische Ausstrahlung verleiht. Das Innendesign enthält zukunftsorientierte Elemente und die Schaltung ist einfach und dennoch passend hochtechnologisch gestaltet. Kunden haben die Wahl aus einer breiten Palette von Farboptionen sowohl für das Exterieur als auch den Innenraum. Sie können aus sieben lebendigen und dynamischen Außenfarben sowie drei farblich abgestimmten Innenraumdesigns auswählen, um ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Intelligente Technologie – Genießen Sie die Zukunftstechnologie mit intelligenter Führung

Der OMODA 5 EV beeindruckt mit einer Fülle an intelligenten technologischen Innovationen. Im Bereich der visuellen Technologie setzt er Maßstäbe mit einem beeindruckend großen, gekrümmten 12,3-Zoll-Bildschirm, der den Nutzern eine intelligente und intuitive Navigation ermöglicht. Die fortschrittliche visuelle Interaktion HMI 5.0 in Verbindung mit einer digital optimierten Anordnung der Bedienelemente schaffen ein faszinierendes technologisches Erlebnis sowohl für Fahrer als auch für Passagiere. Im Bereich der Fahrtechnik gewährleistet die integrierte Müdigkeitsüberwachungsfunktion ein Höchstmaß an Sicherheit während der Fahrt. Das Fahrzeug bietet darüber hinaus eine bemerkenswerte Auswahl von zehn Fahrmodi, darunter Camping, Energiesparen, Karaoke, Nebel und weitere. Diese vielfältigen Modi machen das Fahrerlebnis nicht nur intelligenter, sondern auch ungemein komfortabler.

EIC-Technologie – Niedriger Energieverbrauch und hohe Ausdauer für umweltfreundliches Reisen

Die EIC-Technologie des OMODA 5 EV besticht durch ihren niedrigen Energieverbrauch und hohe Ausdauer, was den Gesamtenergieverbrauch des Fahrzeugs signifikant reduziert. Dank seines niedrigen Stromverbrauchs von lediglich 15 kWh/100 km und einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 450 km können Fahrer nun ohne ständige Ladeunterbrechungen frei reisen. Darüber hinaus ermöglicht die äußerst schnelle Ladetechnologie, dass die Batterie innerhalb von nur 35 Minuten auf bis zu 80% aufgeladen werden kann. Zusätzlich ist der OMODA 5 EV mit der V2L-Technologie ausgestattet, die eine kontinuierliche Verfügbarkeit von elektrischer Energie sicherstellt. Diese Technologie erleichtert die Befriedigung der individuellen Benutzeranforderungen an elektrische Energie und ermöglicht es den Nutzern, umweltfreundliches und komfortables Reisen in vollen Zügen zu genießen.

Sorgenfreie Sicherheit – jeden Tag mit mehr Ruhe und Schutz reisen

Die Sicherheit der Nutzer hat im OMODA 5 EV höchste Priorität. Neben seiner globalen Fünf-Sterne-Zertifizierung und der Karosseriearchitektur aus hochfestem Stahl tragen auch die 17 intelligenten Fahrassistenzfunktionen des neuen ADAS-Systems maßgeblich zur umfassenden Sicherheit bei. Diese Funktionen ermöglichen es dem Fahrer, mit größerer Gelassenheit umweltfreundlich zu reisen.

Mit seinem Fokus auf Umweltfreundlichkeit, Sicherheit und wegweisender Energietechnologie etabliert sich der OMODA 5 EV als Wegbereiter für die Mobilität von morgen. Geplant für die Einführung Anfang nächsten Jahres, präsentiert der OMODA 5 EV eine wegweisende Richtung im Energiebereich und eröffnet uns eine vielversprechende Zukunft, geprägt von Umweltbewusstsein und emissionsfreier Fortbewegung. In Vorfreude auf die kommenden Überraschungen und Innovationen, die der OMODA 5 EV für nachhaltiges Reisen mit sich bringen wird, dürfen wir gespannt sein! Die Verbrenner Version des OMODA 5 hat in den ersten 7 Monaten des Jahres bereits erstaunliche Verkaufszahlen von 86.556 Exemplaren erwiesen. Ob das umweltfreundliche Elektro-Modell da mithalten oder diese Zahlen sogar übertreffen kann, bleibt abzuwarten.

