OMEGA24 – Nachrichtenportal

Innere Sicherheit, Polizei- und Justiz, gesellschaftspolitische Brennpunkte

Aichach, 4. Oktober 2025 – Mit OMEGA24.net geht ein neues digitales Nachrichtenmagazin an den Start, das sich kompromisslos der inneren Sicherheit, Polizei- und Justizthemen, sowie gesellschaftspolitischen Brennpunkten widmet. In einer Medienlandschaft, die zunehmend von weichgezeichneten Narrativen geprägt ist, setzt OMEGA24 auf Fakten, Präzision und kritische Perspektiven.

Das Magazin bietet aktuelle Beiträge zu Rohheitsdelikten, Extremismus, Terrorismus, Migration, Clan-Kriminalität und sicherheitspolitischen Entwicklungen in Deutschland. Ergänzt wird das Angebot durch exklusive Interviews, Erlebnisberichte von Betroffenen, Videoformate und pointierte Leitartikel. Die Redaktion arbeitet mit journalistischer Sorgfalt und rechtlicher Expertise – transparent, DSGVO-konform und meinungsstark.

OMEGA24 steht für:

– Fokus auf Polizei, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit

– Faktenbasierte Berichterstattung ohne ideologische Filter

– Multimediale Inhalte: Artikel, Videos, Symbolbilder

– Höchste Standards bei Datenschutz und Urheberrecht

– SEO-optimierte Inhalte für maximale Sichtbarkeit

Alle Veröffentlichungen unterliegen einer freiwilligen Selbstkontrolle und durchlaufen eine KI-gestützte Überprüfung:

Urheberrecht und Plagiat, Persönlichkeitsrechte (Fotos, Rufschädigung, Privatsphäre), Bildrechte (Stockfotos, Screenshots, Social Media Bilder), Marken- und Kennzeichenrecht (Logos, geschützte Bezeichnungen), Presserecht (Gegendarstellung, Unterlassung, Impressum), Wettbewerbsrecht (irreführende Werbung, unlautere Praktiken), DSGVO-Aspekte bei Personenbezug.

„Wir berichten, was andere ausklammern – und zeigen, was wirklich zählt“, so das Selbstverständnis der Redaktion. OMEGA24 versteht sich als Plattform für kritische Bürger, Sicherheitsinteressierte und alle, die Klartext statt Meinungsmache suchen.

Besuchen Sie OMEGA24.net – das Nachrichtenmagazin für eine neue Medienrealität.

Nachrichtenmagazin für sicherheitsrelevante Themen.

Kontakt

OMEGA24.net

T.J.Schneider c/o COCENTER

Koppoldstr. 18

86551 Aichach

http://www.omega24.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.