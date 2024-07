Algomed® garantiert optimale Versorgung ohne Fischöl

Die Algenfarm aus Sachsen-Anhalt geht neue Wege. Bei dem Angebot von Omega-3-Fettsäuren in Weichkapseln werden die Öle direkt aus Mikroalgen gewonnen, ohne den Umweg über Fisch zu gehen. Chlorella und Spirulina gehören zu den wichtigsten Grunderzeugnissen aus den Röhren der Algenfarm. Algomed® stellt das neue Produkt auf dem Heilpraktiker Kongress des Südens am 6. Juli 2024 in München in Kapselform vor.

Die vom Körper direkt verwertbaren Formen von Omega-3-Fettsäuren nennen sich EHA und DPA. Alpha-Linolensäure – die wichtigste Fettsäure der Chlorella-Alge – ist nur eine Vorstufe dieser beiden wichtigen Merkmale und ist insofern für die Verwertung nicht ganz optimal. Die in Europe angebaute Mikroalge Schizochytrium enthält bis zu zweimal so viel der wertvollen Fettsäuren wie herkömmliche Fischöle. Algomed® – als etablierter Produzent für Chlorella in Europa – hat die Omega-3-Fettsäuren in ihr Produktportfolie aufgenommen, weil sie wie keine anderen die Vorzüge kontrolliert angebauter Mikroalgen verbindet: saubere, nachhaltig und transparente Inhaltsstoffe.

Die Mikroalgen als Alleskönner werden seit fünfundzwanzig Jahren in höchster Reinheit bei Algomed® angebaut. Der führende Hersteller aus Deutschland überzeugt mit neuen, gehaltvollen Produkten und läutet so einen neuen Geschmackstrend in der Ernährung ein.

Algomed ist eine Algenfarm in Sachsen- Anhalt, die auf über 500km Rohrleitungen Mikroalgen züchtet. Sie ist die größte und älteste Algenfarm Deutschlands.

