Omdia Report bestätigt: Genetec vergrößert seinen globalen Marktanteil für Zutrittskontrollsoftware

Weltweit starkes organisches Wachstum des Marktanteils spiegelt 20 Jahre Innovation im Bereich Zutrittskontrolle und die schnelle Einführung von ACaaS-Lösungen wider

FRANKFURT, 07. Oktober 2025- Genetec Inc. („Genetec“), der weltweit führende Anbieter von Software für die physische Sicherheit, baut seinen Anteil am globalen Markt für Zutrittskontrollsoftware weiter aus und festigt damit seine weltweite Position als Nummer 2*. Das zeigt der aktuelle “ 2025 Access Control Report“ des globalen Forschungsinstituts Omdia.

Laut dem Report hat Genetec in einer von Fusionen und Übernahmen geprägten Branche den höchsten organischen Marktanteil weltweit bei On-Prem Zutrittskontrollsoftware erzielt. Für Kunden bedeutet die Partnerschaft mit einem Unternehmen, das auf Produktinnovation und stabiles Wachstum statt auf Portfoliokonsolidierung setzt, mehr Planungssicherheit und langfristige Verlässlichkeit.

Starkes Wachstum bei ACaaS, mehr Marktanteile bei Zutrittskontrollsoftware in EMEA

Genetec gehört außerdem zu den am schnellsten organisch wachsenden Anbietern im Bereich Access Control as a Service (ACaaS) in der Region Americas, die über 70 Prozent des globalen Marktes umfasst, so weitere Ergebnisse aus dem Omida Report. Dieses Wachstum wurde durch die schnelle Einführung von Security Center SaaS, der offenen, vereinheitlichten und cloud-basierten Plattform für physische Sicherheit, vorangetrieben. Genetec bietet bereits seit 2017 ACaaS-Lösungen. Diese langjährige Erfahrung unterstützt Unternehmen dabei, cloud-basierte Zutrittskontrollsysteme in ihrem eigenen Tempo einzuführen.

Genetec hat nicht nur seine Position als Nummer 2 in Americas im Bereich Zutrittskontrollsoftware behauptet, sondern auch in EMEA Marktanteile gewonnen. Darüber hinaus gehört das Unternehmen zu den Top-10-Anbietern im asiatisch-pazifischen Raum*, wo es erneut die höchste organische Wachstumsrate der Region verzeichnet.

„Der Markt für Zutrittskontrollsoftware war in den letzten zehn Jahren der weltweit am schnellsten wachsende Treiber für den Verkauf von Zutrittskontroll-Equipment, da sich die Branche zunehmend auf Software konzentriert,“ erklärt Bryan Montany, Principal Research Analyst für physische Sicherheit bei Omdia. „Cloud-basierte Lösungen haben sich aufgrund ihrer Skalierbarkeit und ihrer verbesserten Datenverarbeitungsfähigkeiten zu einem bedeutenden Wachstumsmotor entwickelt. Das starke organische Wachstum von Genetec unterstreicht die Attraktivität seiner flexiblen Bereitstellungsoptionen, seiner umfassenden Interoperabilität mit Hardware von Drittanbietern und seiner vereinheitlichten Sicherheitsplattform.“

Die Zutrittskontrolllösungen von Genetec lassen sich nahtlos von einem einzelnen Standort auf globale Implementierungen skalieren. Unternehmen haben die Flexibilität, die Systeme vollständig On-Prem, in der Cloud oder in einer hybriden Kombination zu betreiben. Dank der offenen Architektur von Genetec vermeiden Kunden die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter und können die Hardware und Drittanbieter-Integrationen wählen, die am besten zu ihren Anforderungen passen. Die Zutrittskontrolle in Genetec Security Center und Security Center SaaS lässt sich zudem mit Video-, Intrusion-, Kommunikations- und anderen Systemen in einer einzigen Schnittstelle vereinen, was eine bessere Situationserkennung und effizientere Abläufe ermöglicht.

Platz 1 bei Videoüberwachungssoftware und VSaaS-

Omdia hat kürzlich auch seinen 2025 Video Surveillance & Analytics Report veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Genetec seine weltweite Führungsposition im Bereich Videoüberwachungssoftware behauptet und in der breiteren Kategorie, die Videoüberwachungssoftware und Videoüberwachung als Dienstleistung (VSaaS) kombiniert, weltweit Platz 1 belegt.

„Seit mehr als 25 Jahren richten wir unsere Entwicklungsstrategie darauf aus, Kundenbedürfnisse zu erkennen und praxisnahe Innovationen zu liefern. Das von Analysten ermittelte konstante Wachstum im Jahresvergleich auf den Märkten für Zutrittskontrolle und VMS unterstreicht unser langjähriges Engagement für offene, vereinheitliche Systeme sowie robuste Cybersicherheit und Datenschutz als festen Bestandteil von Design und Entwicklung“, sagt Christian Morin, Vice President of Product Engineering und Chief Security Officer bei Genetec Inc.

Weitere Informationen zu Genetec gibt es auf der Website.

* ausgenommen China

Über Genetec:

Genetec ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das seit über 25 Jahren die physische Sicherheitsbranche entscheidend prägt. Mit dem Lösungsportfolio von Genetec können Unternehmen, Behörden und Kommunen weltweit Menschen und Betriebsanlagen sichern und gleichzeitig die Privatsphäre des Einzelnen schützen sowie betriebliche Effizienz realisieren.

Genetec bietet die weltweit führenden Produkte für Videomanagement, Zutrittskontrolle und ALPR, die alle auf einer offenen Architektur aufbauen und deren Kernstück Cybersicherheit ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst zudem Lösungen für die Einbruchserkennung, Sprechanlagen und das digitale Beweismanagement.

Genetec hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada, und betreut seine mehr als 42.500 Kunden über ein umfangreiches Netzwerk von akkreditierten Vertriebspartnern und Beratern in über 159 Ländern.

Weitere Informationen über Genetec gibt es unter www.genetec.de

© Genetec Inc., 2025. Genetec und das Genetec Logo sind Marken von Genetec Inc. und können in verschiedenen Ländern eingetragen sein oder zur Eintragung anstehen. Andere in diesem Dokument verwendete Marken können Marken der Hersteller oder Anbieter der jeweiligen Produkte sein.

