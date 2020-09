Omdia Cloud-Managed Networking Report 2020: Extreme ist der am schnellsten wachsenden Anbieter

Neueste Marktanalysen zeigen, dass Extreme der zweitgrößte Anbieter im Bereich Cloud-Managed Networking ist – mit steigendem Marktanteil, Umsatz und verwalteten Geräten

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 1. September 2020 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein Anbieter von cloudbasierten Netzwerklösungen, gibt bekannt, dass es der am schnellsten wachsende Anbieter im Cloud-Managed Networking Report 2020 von Omdia ist. Omdia ist eine globale Technologieforschungsgruppe, die aus der Fusion der Forschungsabteilung der Informa Tech-Forschungsmarken (Ovum, Heavy Reading, Tractica) und dem übernommenen Forschungsportfolio von IHS Markit Technology hervorgegangen ist. Der Report kommt zu dem Ergebnis, dass Extreme von den fünf führenden Anbietern auf dem Markt im Bereich “Cloud-Managed Networking” den größten Zuwachs an Marktanteilen seit der Veröffentlichung des letzten Branchenberichts von IHS Markit 2019 erlebt hat.

Die wichtigsten Fakten:

– Dem Bericht zufolge wuchs der globale Markt für Cloud-Managed Networking im Jahr 2019 um 2,6 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 29% gegenüber dem Vorjahr und zugleich einem deutlichen Zuwachs gegenüber dem Markt für traditionell verwaltete Netzwerke, der im genannten Zeitraum um 3% wuchs. Es wird erwartet, dass sich der Anteil an Cloud-Managed Networking bis 2024 verdreifachen wird – unabhängig von COVID-19.

– Das starke Wachstum von Extreme basiert auf der Akquisition von Aerohive Networks, die im April 2020 erfolgreich abgeschlossen wurde. Omdia verweist zudem auf das flexible Managementmodell von Extreme: Unternehmen können je nach Anforderung von einer On-Premise-Lösung zu einem Public-Cloud-Abonnement oder zu einer privaten Cloud migrieren. Außerdem ist geplant, das umfassende Switching-Portfolio auch aus der Cloud anzubieten.

– Mit einem Anstieg der Marktanteile von 6% auf 10% belegte Extreme den zweiten Platz in der Kategorie “Umsatzanteil” in der Branche insgesamt und mit 10% Marktanteil ebenfalls den zweiten Platz in der Kategorie “Verwaltete Geräte”. Extreme hat seinen Marktanteil von Jahr zu Jahr kontinuierlich gesteigert.

– ExtremeCloud™ IQ ist eine von Machine Learning und Künstlicher Intelligenz unterstützte Cloud Management Plattform, die Onboarding, Konfiguration, Monitoring, Management, Troubleshooting, Alerting und Reporting für Netzwerkinfrastrukturgeräte vereinfacht. Die Plattform ist unübertroffen in ihrer Fähigkeit, Administratoren eine 360-Grad-Sicht auf Geräte, Anwendungen, Applikationen und Netzwerkzustand und -leistung zu bieten. ExtremeCloud™IQ ist die branchenerste cloudbasierte End-to-End Plattform für Netzwerkmanagement und bietet die erste cloudbasierte Networking-Management-Architektur, die sowohl gegenüber dem Cloud-Hosting als auch dem Cloud-Betriebssystem agnostisch ist. Als erste Cloud-Plattform, die unbegrenzte Datenspeicherung bietet, setzt ExtremeCloud™ IQ neue Standards für den Zugang zu Daten und Insights.

Matthias Machowinski, Research Director, Enterprise Networks bei Omdia

“Netzwerke, die aus der Cloud verwaltet werden, finden bei Unternehmen großen Anklang, da sie häufig auftretende Herausforderungen wie den Einsatz an dezentralen Standorten, Upgrades und Troubleshooting von Remote-Geräten, Einblicke in Benutzer und Anwendungen im gesamten Netzwerk und die schnelle Reaktion auf sich ändernde Anforderungen des Unternehmens berücksichtigen. Extreme hat auf dem großen Engagement von Aerohive für cloudbasiertes Netzwerkmanagement aufgebaut und sein Portfolio erheblich erweitert, was zu einem raschen Wachstum und dem zweiten Platz in Bezug auf den Umsatz geführt hat.”

Wes Durow, Chief Marketing Officer bei Extreme Networks

“Die Nutzererfahrung muss einfach sein – die Cloud ist der Schlüssel dazu. Wir bringen unser Portfolio, von Edge-to-Core bis hin zu kabelgebundenen und drahtlosen Lösungen, schnell in die Cloud. Dadurch können wir beispiellose Flexibilität bei der Bereitstellung und Einblicke in unbegrenzte Datenmengen bieten, um unseren Kunden bei der Umstellung auf cloudbasierte Netzwerke zu unterstützen – unabhängig davon, in welchem Stadium der digitalen Transformation sie sich befinden. Die Nachfrage nach unseren innovativen Lösungen und unser Ansatz, unsere Kunden auf ihrem Weg zu begleiten, ist der Motor unseres Wachstums. Wir sind stolz auf diese Positionierung in der Branche und glauben, dass wir mit unserem wegweisenden Konzept für Cloud Networking unseren Erfolgskurs im Markt auch in den kommenden Jahren fortsetzen können.”

Weitere Ressourcen

– Vollständiger Omdia Report

– ExtremeCloud IQ Lösung

Über Extreme Networks

Die Lösungen und Services von Extreme Networks, Inc. (EXTR) bieten Unternehmen und Organisationen auf sehr einfache Weise hervorragende Netzwerkerfahrungen, die sie in die Lage versetzen, Fortschritte zu erzielen. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern sie damit die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

Extreme Networks und das Logo von Extreme Networks sind Marken oder eingetragene Marken von Extreme Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier aufgeführte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Firmenkontakt

Extreme Networks

Miryam Quiroz Cortez

– –

– –

+44 (0) 118 334 4216

mquiroz@extremenetworks.com

https://de.extremenetworks.com/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Alisa Speer und Eva Hildebrandt Eva Hildebrandt

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89417761-29/-14

Extreme@Lucyturpin.com

https://www.lucyturpin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.