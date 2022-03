„OM“ auf 1.500 Meter: Yoga-Retreat im vigilius mountain resort

Im vigilius mountain resort in den Bergen Südtirols neue Kraft schöpfen und mit täglichen Yoga-Einheiten zu innerer Harmonie finden.

Ständige Erreichbarkeit und eine Flut von Informationen sorgen häufig für Stress im Alltag. Nicht wenigen Menschen geht die innere Balance verloren. Das Yoga-Retreat mit Iris Göngrich vom 05.- 08.05.2022 im vigilius mountain resort bietet eine Reise zu mehr Achtsamkeit, um sich von innen heraus zu stärken und den eigenen Körper wieder mit jeder einzelnen Zelle zu spüren. Die täglichen Yogaeinheiten weisen den Weg zur inneren Harmonie. Bewusst wahrnehmen und genießen – eine leichte, moderne Küche und das Wohlfühlambiente mit klaren Linien legen den Fokus auf pure Entspannung.

Das Herz öffnen für Erfahrungen und Intuition

Mit Iris Göngrich leitet eine wahre Yoga Expertin das Retreat, sie praktiziert und lehrt seit vierzehn Jahren Yoga. Als Körpertherapeutin mit den Schwerpunkten Faszien, Thai Massage, Osteo-Thai und Klang-Entspannung richtet Iris Göngrich den Fokus auf Yin Yoga, Atem-Schulung und Meditation. Intuitiv erspürt sie, wo der Körper Bedarf hat, folgt ihrem Herzen und handelt mit einem starken Bezug zur Natur. Im virgilius mountain resort lernen die Teilnehmenden an einem Ort der vollkommenen Entschleunigung einen ganzheitlichen, präventiven Lebensstil kennen. Sie erfahren, wie sie durch Yoga-Übungen das eigene Körpergefühl und ihre Beweglichkeit verbessern können.

Das Yoga-Retreat mit Iris Göngrich findet statt vom 05.05.2022 bis 08.05.2022.

Das Retreat umfasst:

-3 Übernachtungen

-Tägliche Einheiten mit Iris Göngrich (hier klicken für das Programm)

-Frühstück mit herrlichem Panoramablick auf die Dolomiten

-Täglich vigilius daily cuisine – ein 4 Gang Wahlmenü mit vigilius Wasser

-Täglich 1 Hausaperitif von 18.30 – 20.00 Uhr

-Das move & explore Programm mit den Fünf Tibertern usw.

-Die Benutzung von Infinity Pool, In- und Outdoor Whirlpool, Dampfbad und Sauna im einzigartigen vigilius mountain spa

-Autostellplatz an der Talstation

-Sowie die Nutzung der Seilbahn und Aufstiegsanlagen am Vigiljoch

Yoga-Retreat-Preise für 3 Nächte:

-Superior zur Einzelbenützung: EUR 1.200

-Superior Doppelzimmer: EUR 900 p.P

-Deluxe zur Einzelbenützung: EUR 1.250

-Deluxe Doppelzimmer: EUR 950 p.P.

-Suite zur Einzelbenützung: EUR 1.500

-Suite für 2 Personen: EUR 1.150 p.P.

Weitere Informationen: Yoga-Retreat

Zurück zur Mitte – auf 1.500 Metern

Im vigilius mountain resort in Lana, Südtirol, entschleunigen die Gäste inmitten unberührter Natur und wohltuender Bergluft. Nur per Seilbahn gelangen sie hinauf zum Refugium auf 1.500 Meter Höhe. Während die Seilbahn den Berg erklimmt, gelingt ein erstes Abschalten vom Alltag. Das von Matteo Thun entworfene Designhotel empfängt Ruhesuchende mit einer eleganten, auf das Wesentliche konzentrierten Architektur, achtsam eingebettet in die Natur. Das harmonische Design, die ausgewogene Küche mit Zutaten aus der Region, der Spa-Bereich zum Ausspannen: alles ist darauf ausgerichtet, ganzheitlich, mit allen Sinnen zu genießen und zur inneren Mitte zurückzukehren.

Über Vigilius Mountain Resort

Das vigilius mountain resort liegt in 1500 Metern Höhe über Lana, nahe Meran und ist vom Tal nur mit der historischen Vigiljoch Seilbahn erreichbar. Angekommen, erwartet die Gäste ein Ort absoluter Stille fernab vom Trubel des Alltags mit Blick über die malerische Landschaft Südtirols. Das von Matteo Thun entworfene Holzhaus schlängelt sich wie ein liegender Baumstamm zwischen Bergwiesen und Wäldern und fügt sich mit seiner organischen Form, den Holzlamellen und Glasfronten nahtlos in die umgebende Natur ein. 41 Zimmer in warmem Holz und Stein konzipiert geben über Panoramafenster den Blick auf die Landschaft frei, holen die Natur ins Innere. Genuss und Geborgenheit stehen im Fokus, sowohl im Spa mit seinem nach Süden gerichteten Pool und den beiden Restaurants – ob hoch oben mit Panoramablick auf die Dolomiten im Restaurant 1500 oder gemütlich und traditionell in der Stube ida. Wie in der Architektur des Hauses sind auch in der Küche die Zutaten klar und ehrlich, das Gros kommt aus der direkten Umgebung, bevorzugt aus biologischer Landwirtschaft. Traditionelles wird neu interpretiert, ohne Schnörkel und Chichi.

