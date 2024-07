Olympia: Alibaba Cloud optimiert Stromverbrauch

KI-gestützte Funktionen bieten Prognosen und Empfehlungen für zukünftige Gastgeberstädte

Alibaba Cloud, das IT-Backbone der Alibaba Group, gab bekannt, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) seine Nachhaltigkeitslösung Energy Expert einsetzen wird. Diese Lösung wird den Stromverbrauch an den Wettkampfstätten der Olympischen Spiele Paris 2024 messen und analysieren. Zum ersten Mal wird die Analyse des Stromverbrauchs und -bedarfs der Wettkampfstätten auf eine Cloud-basierte Plattform migriert. Dies ermöglicht genauere Analysen und eine bessere Planung des Stromverbrauchs für zukünftige Olympische Spiele.

Der Einsatz von Energy Expert wird bei allen 35 Wettkampfstätten während der Olympischen Spiele Paris 2024 stattfinden. Mit dieser Lösung kann das IOC alle energierelevanten Daten der Olympischen und Paralympischen Spiele zusammenführen. Dazu zählen der Stromverbrauch, Notstrombedarf, Kapazität der Wettkampfstätten, Wettkampfinformationen und Wetterbedingungen. Diese Daten werden in einem benutzerfreundlichen Dashboard dargestellt.

Dank der Cloud-Intelligenz und der KI-Modelle von Alibaba Cloud ermöglicht Energy Expert genauere Analysen. Dazu gehören standortspezifische Prognosen und Empfehlungen wie die Optimierung des Strombedarfs zur Vermeidung von Energieverschwendung.

„Nachhaltigkeit ist neben Glaubwürdigkeit und Jugend eine der drei Säulen der Olympischen Agenda 2020+5. Mit Energy Expert können wir nun unsere Umweltauswirkungen genau vorhersagen und unseren Fortschritt messen“, sagte Ilario Corna, Chief Information and Technology Officer des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). „Der Stromverbrauch trägt wesentlich zu den CO2-Emissionen der Olympischen Spiele bei. Die von Energy Expert gewonnenen Erkenntnisse helfen uns, künftige Veranstaltungen energieeffizienter zu gestalten.“

Der Stromverbrauch wird an ausgewählten Austragungsorten mit 100 intelligenten Stromzählern in Echtzeit erfasst. Diese Zähler sammeln Daten aus verschiedenen Bereichen, wie den Spielfeldern, den Arbeitsbereichen für Rundfunk und Medien, den Technikbereichen sowie den Catering-Einrichtungen. Die Datensätze berücksichtigen Temperaturbedingungen und die Nutzung der Bereiche zu verschiedenen Tageszeiten. Diese detaillierten Daten ermöglichen den Organisationskomitees der Olympischen Spiele (OCOGs) ein besseres Verständnis des Energieverbrauchs, basierend auf den Daten der Pariser Spiele. Zudem werden Stromdaten früherer Spiele zur Verfügung gestellt. Dazu gehören Daten der Olympischen Spiele 2012 in London, der Olympischen Winterspiele 2018 in PyeongChang und der Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

„Die Erkenntnisse aus Energy Expert werden dem IOC und zukünftigen Spielen helfen, nachhaltiger zu werden“, sagte William Xiong, Vice President of Alibaba Cloud Intelligence und General Manager for International Industry Solutions.

Darüber hinaus nutzt Alibaba die KI-gestützten Empfehlungen von Energy Expert, um den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen an seinen temporären Austragungsorten während der Olympischen Spiele Paris 2024 zu reduzieren. In der Alibaba Wonder Avenue auf der Avenue des Champs-elysees werden nachhaltige Holzmaterialien und recycelbarer Stahl für die Hauptstruktur verwendet, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das halboffene Design trägt ebenfalls zur Optimierung des Energieverbrauchs und zur Reduzierung der Emissionen bei, indem natürliches Licht und Belüftung genutzt werden.

Energy Expert wurde im Juni 2022 eingeführt und kam 2023 bei der ersten Olympic Esports Week in Singapur zum Einsatz. Die Lösung wurde genutzt, um die Kohlenstoffemissionen von temporären Bauwerken zu messen und zu analysieren, die für die Veranstaltung gebaut wurden. Ziel war es, datenbasierte Erkenntnisse über die Wahl der Materialien und Ausrüstungen zu gewinnen. Dabei wurden verschiedene Aspekte wie Energieverbrauch, Abfallmanagement, Beschilderung und Dekoration bewertet, um die Auswirkungen unterschiedlicher Materialien zu vergleichen.

Darüber hinaus hilft Energy Expert über 3.000 Kunden weltweit, die Kohlenstoffemissionen ihrer Geschäftstätigkeiten und Produkte zu messen und zu verwalten. Die Lösung bietet außerdem praktische Tipps und Empfehlungen zur Energieeinsparung, um die Kunden auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen.

Established in 2009, Alibaba Cloud ( www.alibabacloud.com) is the digital technology and intelligence backbone of Alibaba Group. It offers a complete suite of cloud services to customers worldwide, including elastic computing, database, storage, network virtualization services, large-scale computing, security, big data analytics, machine learning and artificial intelligence (AI) services. Alibaba has been named the leading IaaS provider in Asia Pacific by revenue in U.S. dollars since 2018, according to Gartner. It has also maintained its position as one of the world“s leading public cloud IaaS service providers since 2018, according to IDC.

