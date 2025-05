Oliver Fischer präsentiert das Original FIX&FLIP® System auf Mallorca

Am 18. Mai 2025 sprach Immobilienprofi Oliver Fischer im Rahmen einer exklusiven GeVestor-Veranstaltung auf Mallorca über das Original FIX&FLIP® System – ein praxiserprobtes Konzept für erfolgreichen Immobilienhandel und nachhaltigen Immobilien Investment.

Im Fokus des Vortrags: Wie sich durch strategische Objektakquise, fundierte Marktanalyse und strukturierte Aufbereitungssprozesse in nur 6 bis 8 Wochen Gewinne von 20-40% realisieren lassen – ganz ohne Vermietungsaufwand oder Mieterbindung.

Fischer zeigte, wie systematische Analyse lokaler Märkte und zielgerichtetes Marketing den entscheidenden Unterschied machen – besonders für Einsteiger und ambitionierte Investoren.

Neben 5-6 stelligen Gewinnen pro Deal und steuerlichen Vorteilen wurde deutlich: Fix und Flip schafft nicht nur Rendite, sondern auch echten Mehrwert für den Wohnungsmarkt – mit schnellen Ergebnissen, klaren Prozessen und einer starken Community im Rücken.

Fischer resümierte: „Wer heute bereit ist, in Wissen und Strategie zu investieren, kann den Immobilienhandel als echtes Vehikel zur finanziellen Freiheit nutzen – die Marktbedingungen sind ideal.“

Weitere Informationen: www.oliverfischer.de

Zum System: www.fixundflip.de

Über FIX&FLIP by Oliver Fischer:

FIX&FLIP by Oliver Fischer ist das führende Unternehmen im Bereich FIX&FLIP Immobilien Investment Ausbildung und bietet umfassende Beratungsprogramme sowie praxisorientierte Workshops für angehende Immobilieninvestoren an. Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und Mentoren unterstützt Oliver Fischer seine Immobilien FIX&FLIP Coaching-Teilnehmer dabei, ihre Ziele im Vermögensaufbau durch den schnellen Immobilienhandel zu erreichen und erfolgreich zu investieren.

