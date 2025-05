Oliver Fischer begeistert auf der Invest Messe in Stuttgart mit Einblicken in den modernen Immobilienhandel (FIX&FLIP)

Stuttgart, 10. Mai 2025 – Auf der diesjährigen Invest Messe in der Messe Stuttgart zählte Oliver Fischer zu den gefragtesten Experten rund um das Thema Immobilienhandel. In seinem Vortrag zeigte der Immobilienprofi eindrucksvoll, wie private und semi-professionelle Investoren durch das bewährte FIX&FLIP-System attraktive Gewinne erzielen können – selbst ohne große Vorerfahrung oder viel Eigenkapital.

„Viele Menschen glauben, der Immobilienmarkt sei nur etwas für Profis oder Millionäre. Das Gegenteil ist der Fall – mit dem richtigen Know-how kann nahezu jeder erfolgreich investieren“, so Fischer auf der Invest Messe.

Im Mittelpunkt standen die Grundprinzipien des FIX und FLIP-Modells: Der gezielte Ankauf, die werthaltige Sanierung und der schnelle Wiederverkauf von Immobilien. Dabei betonte Fischer die Bedeutung fundierter Standortanalysen, transparenter Kalkulationen und eines starken Netzwerks – alles Inhalte, die Teil seines Immobilien-Systems sind.

Mehrere hundert Teilnehmer folgten dem Vortrag live auf der Messe und nutzten im Anschluss die Gelegenheit zum Austausch mit dem Experten. Das große Interesse zeigt: Der Bedarf an praxisnaher Unterstützung im Bereich Immobilienhandel ist ungebrochen.

„Mit einfachen Immobilien mehr Geld verdienen als der Bundeskanzler.“

Mit über 10.000 begleiteten FIX&FLIP Projekten zählt Oliver Fischer zu den renommiertesten Mentoren im deutschsprachigen Raum, wenn es um den systematischen Aufbau eines profitablen Immobiliengeschäfts geht.

Über FIX&FLIP by Oliver Fischer:

FIX&FLIP by Oliver Fischer ist das führende Unternehmen im Bereich FIX&FLIP Immobilien Investment Ausbildung und bietet umfassende Beratungsprogramme sowie praxisorientierte Workshops für angehende Immobilieninvestoren an. Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und Mentoren unterstützt Oliver Fischer seine Immobilien FIX&FLIP Coaching-Teilnehmer dabei, ihre Ziele im Vermögensaufbau durch den schnellen Immobilienhandel zu erreichen und erfolgreich zu investieren.

